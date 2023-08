Nos últimos anos, a arquitetura de microsserviços tornou-se cada vez mais popular como uma forma flexível, escalável e eficiente de criar aplicações distribuídas. Em vez de criar aplicações monolíticas que podem ser difíceis de manter e escalar, a arquitetura de microsserviços divide a funcionalidade da aplicação em serviços mais pequenos e geríveis que podem ser desenvolvidos, implementados e escalados de forma independente.

Embora esta abordagem ofereça vários benefícios, introduz novos desafios e complexidades, particularmente no que respeita à comunicação e gestão entre serviços. As malhas de serviço surgiram como uma solução poderosa para enfrentar estes desafios, fornecendo uma camada de infraestrutura dedicada para gerir e proteger a comunicação serviço-a-serviço num ambiente de microsserviços. Este artigo apresentará o conceito de um service mesh, fornecerá uma visão geral de duas plataformas populares de service mesh de código aberto - Istio e Linkerd, e discutirá seus recursos e possíveis benefícios.

O que é um Service Mesh?

Um service mesh é uma camada de infraestrutura dedicada que lida com a comunicação serviço a serviço em uma arquitetura de microsserviços. Ele desacopla a comunicação da lógica do aplicativo, fornecendo uma estrutura consistente e escalonável para gerenciar o tráfego entre serviços. Ao implementar uma rede de serviços, os programadores podem descarregar padrões complexos de interação de serviços, como o equilíbrio de carga, a gestão do tráfego, o controlo de acesso e a observabilidade, para uma camada separada que pode ser gerida independentemente do código da aplicação. As malhas de serviço normalmente consistem em dois componentes principais:

Plano de dados: O plano de dados gerencia e encaminha o tráfego entre serviços individuais na malha. Contém instâncias proxy implantadas ao lado de cada instância de serviço, permitindo que o service mesh observe, manipule e controle o tráfego à medida que ele passa.

O plano de dados gerencia e encaminha o tráfego entre serviços individuais na malha. Contém instâncias proxy implantadas ao lado de cada instância de serviço, permitindo que o service mesh observe, manipule e controle o tráfego à medida que ele passa. Plano de controlo: O plano de controlo fornece as informações de configuração e política necessárias aos proxies do plano de dados. Gere o estado geral da rede, define o controlo de acesso e as políticas de encaminhamento do tráfego e recolhe dados de telemetria dos proxies do plano de dados para análise e monitorização adicionais.

As malhas de serviço podem fornecer vários benefícios para aplicativos baseados em microsserviços, incluindo melhor desempenho, confiabilidade, segurança e observabilidade.

Istio: Uma visão geral

O Istio é um service mesh de código aberto, independente de plataforma, projetado para conectar, proteger, monitorar e gerenciar microsserviços. Foi desenvolvido pelo Google, IBM e Lyft e ganhou popularidade devido ao seu conjunto abrangente de recursos e à capacidade de trabalhar com várias plataformas de orquestração de contêineres, incluindo o Kubernetes. Os principais recursos do Istio incluem:

Gerenciamento avançado de tráfego: O Istio fornece recursos sofisticados de gerenciamento de tráfego, como balanceamento de carga, quebra de circuito, limitação de taxa e roteamento de tráfego com base em vários critérios, como cabeçalhos HTTP, cookies ou protocolos específicos de aplicativos. Ele também oferece suporte a versões canárias, implantações blue-green e testes A/B para lançamentos de aplicativos mais controlados. Segurança e autenticação: O Istio oferece fortes recursos de segurança, incluindo autenticação TLS mútua, autorização e criptografia entre serviços. Ele pode aplicar políticas de controle de acesso com base em identidades, namespaces ou atributos personalizados, fornecendo uma maneira segura e flexível de gerenciar a comunicação entre serviços. Observabilidade e monitoramento: O Istio inclui suporte integrado para rastreamento, registro e monitoramento distribuídos, permitindo que você obtenha insights profundos sobre o desempenho e o comportamento dos seus serviços. As suas capacidades de telemetria permitem-lhe recolher métricas ao nível da rede e da API para monitorizar o desempenho do serviço, a latência, a taxa de transferência e as taxas de erro. Gerenciamento de políticas e configurações: O Istio fornece um mecanismo de política flexível e extensível para aplicar políticas personalizadas em tempo de execução sem modificar o código do aplicativo. Suporta uma vasta gama de tipos de políticas, tais como limitação de taxas, aplicação de quotas e controlo de acesso, permitindo-lhe adaptar o comportamento dos seus serviços conforme necessário.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Fonte da imagem: Istio

A versatilidade e o conjunto abrangente de recursos do Istio o tornam uma excelente opção para gerenciar implantações complexas de microsserviços em que o gerenciamento avançado de tráfego, a segurança e a observabilidade são essenciais.

Linkerd: Uma visão geral

O Linkerd é uma plataforma de service mesh de código aberto, leve e rápida, projetada para oferecer simplicidade e facilidade de uso no gerenciamento de arquiteturas de microsserviços. Desenvolvido pela Buoyant, o Linkerd se concentra principalmente em fornecer recursos essenciais com complexidade operacional mínima. Isso o torna uma ótima opção para organizações que priorizam a simplicidade operacional, a confiabilidade e o desempenho em vez de um conjunto abrangente de recursos.

O Linkerd segue os mesmos princípios gerais de um service mesh, executando funções como gerenciamento de tráfego, observabilidade e segurança. No entanto, as principais diferenças entre o Linkerd e outras plataformas de service mesh, como o Istio, estão em sua abordagem de implementação. Aqui estão alguns dos principais recursos do Linkerd:

Fácil instalação e configuração: O Linkerd foi projetado para ser fácil de instalar e configurar. A configuração é direta e não requer muita familiaridade com os conceitos de service mesh.

O Linkerd foi projetado para ser fácil de instalar e configurar. A configuração é direta e não requer muita familiaridade com os conceitos de service mesh. Leve e rápido: O Linkerd é construído nas linguagens de programação Rust e Go, tornando-o altamente eficiente em relação ao uso de recursos e ao desempenho. Sua baixa pegada de recursos e proxies rápidos garantem que seus microsserviços sejam executados sem problemas, sem sobrecarga significativa.

O Linkerd é construído nas linguagens de programação Rust e Go, tornando-o altamente eficiente em relação ao uso de recursos e ao desempenho. Sua baixa pegada de recursos e proxies rápidos garantem que seus microsserviços sejam executados sem problemas, sem sobrecarga significativa. Criptografia mTLS automática: O Linkerd fornece criptografia TLS mútua automática (mTLS) para toda a comunicação serviço a serviço, garantindo que os dados permaneçam seguros em toda a sua infraestrutura.

O Linkerd fornece criptografia TLS mútua automática (mTLS) para toda a comunicação serviço a serviço, garantindo que os dados permaneçam seguros em toda a sua infraestrutura. Proxy transparente: Com o proxy transparente do Linkerd, não há necessidade de modificar o código do aplicativo para habilitar a funcionalidade de malha de serviço. Em vez disso, ele injeta automaticamente os proxies sidecar necessários em sua implantação de microsserviços.

Com o proxy transparente do Linkerd, não há necessidade de modificar o código do aplicativo para habilitar a funcionalidade de malha de serviço. Em vez disso, ele injeta automaticamente os proxies sidecar necessários em sua implantação de microsserviços. Observabilidade: O Linkerd oferece recursos de observabilidade incorporados, ajudando a monitorar e entender o comportamento de seus serviços. Isso inclui métricas, rastreamento e recursos de registro, que podem ser acessados por meio de um painel fácil de usar ou integrados a outras ferramentas de monitoramento.

Principais diferenças entre o Istio e o Linkerd

Embora o Istio e o Linkerd sirvam como service meshes para arquiteturas de microsserviços, eles têm recursos e vantagens distintos que atendem a diferentes necessidades da organização. Para ajudá-lo a decidir qual malha de serviço é mais adequada ao seu projeto, vamos explorar as principais diferenças entre o Istio e o Linkerd:

Complexidade e facilidade de uso: uma das diferenças mais significativas entre o Istio e o Linkerd é sua complexidade. O Istio vem com um conjunto abrangente de recursos, o que o torna altamente personalizável, mas também mais complexo de configurar e gerenciar. Por outro lado, o Linkerd se concentra na simplicidade e na facilidade de uso, com um processo direto de instalação e configuração. Isso torna o Linkerd mais adequado para organizações que priorizam a simplicidade operacional ou têm recursos limitados para gerenciar malhas de serviço. Conjunto de recursos: O Istio oferece um conjunto mais extenso de recursos do que o Linkerd, incluindo gerenciamento avançado de tráfego, aplicação de políticas e segurança adaptável. Embora o Linkerd forneça recursos básicos de gerenciamento de tráfego, observabilidade e segurança, as organizações que exigem controle mais avançado ou granular sobre seus microsserviços podem preferir o Istio devido ao seu conjunto de recursos mais amplo. Desempenho e uso de recursos: O Linkerd é conhecido por seus proxies leves e rápidos, resultando em menor uso de recursos e melhor desempenho do que o Istio. Embora ambas as malhas de serviço possam lidar com implantações em grande escala, as organizações com restrições de recursos ou requisitos de desempenho rigorosos podem preferir o Linkerd por sua eficiência. Adoção e suporte da comunidade: O Istio tem uma base de usuários maior e uma comunidade mais extensa, resultando em mais recursos e integrações de terceiros. No entanto, a crescente comunidade do Linkerd ainda é uma fonte valiosa de suporte e compartilhamento de conhecimento para usuários da plataforma.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Integrando service meshes com AppMaster.io

Ao criar aplicativos baseados em microsserviços na plataforma AppMaster.io, a integração de um service mesh como o Istio ou o Linkerd pode melhorar muito o processo de desenvolvimento e implantação. Ao aproveitar os recursos das malhas de serviço para gerenciar e proteger seus microsserviços, é possível garantir que seus aplicativos sejam executados de forma tranquila, eficaz e segura.

AppMasterO .io, uma poderosa ferramenta sem código para criar aplicativos back-end, Web e móveis, oferece suporte à integração com o Istio e o Linkerd. Isto permite-lhe escolher a malha de serviço que melhor se alinha com os requisitos e preferências do seu projeto. Com o AppMaster.io, a instalação e a configuração da malha de serviço são simplificadas e eficientes.

Além disso, o código-fonte gerado automaticamente pela subscrição Enterprise do AppMaster.io garante que as suas aplicações são compatíveis com a solução de rede de serviços escolhida. Com um service mesh e os recursos de desenvolvimento rápido de aplicativos do AppMaster.io, é possível criar e implantar aplicativos de microsserviços complexos com facilidade, desempenho aprimorado e recursos de segurança avançados.

Embora o Istio e o Linkerd ofereçam recursos e vantagens poderosos, a escolha do service mesh certo depende das necessidades e dos objetivos específicos do seu projeto. A integração da malha de serviço preferida com o AppMaster.io permite criar aplicativos escalonáveis, seguros e de alto desempenho adaptados aos seus requisitos.

Benefícios de usar um service mesh no seu projeto

A incorporação de um service mesh no seu projeto tem várias vantagens que podem melhorar o desempenho geral, a fiabilidade e a segurança das suas aplicações baseadas em microsserviços. Abaixo estão alguns dos principais benefícios do uso de um service mesh:

Gerenciamento de tráfego aprimorado

As malhas de serviço fornecem recursos sofisticados de gerenciamento de tráfego, como roteamento inteligente, balanceamento de carga e funcionalidade de interrupção de circuito. Estas funcionalidades permitem-lhe controlar o fluxo de comunicação entre os seus microsserviços de forma mais eficiente, ajudando-o a obter um melhor desempenho e resiliência em todo o seu sistema.

Segurança aprimorada

Um service mesh pode melhorar significativamente a segurança da sua arquitetura de microsserviços. Ao oferecer recursos como TLS mútuo, gerenciamento de certificados e criptografia automática, service meshes como Istio e Linkerd podem proteger os canais de comunicação entre seus serviços, protegendo dados confidenciais de possíveis violações e acesso não autorizado.

Maior observabilidade e monitoramento

Com uma rede de serviços implementada, pode obter informações valiosas sobre o desempenho e a integridade do seu sistema. Recursos como rastreamento distribuído, registro e coleta de métricas permitem monitorar seus microsserviços de forma eficiente, ajudando a identificar e resolver possíveis problemas antes que eles se tornem críticos.

Implantação e dimensionamento simplificados

As malhas de serviço podem simplificar o processo de implantação e dimensionamento, abstraindo a complexidade dessas tarefas. Por exemplo, a funcionalidade de implementação canário no Istio facilita a implementação gradual de novas versões dos seus serviços, garantindo uma interrupção mínima para os seus utilizadores. A integração com estruturas de orquestração de contêineres, como o Kubernetes, facilita ainda mais o processo de dimensionamento, permitindo que você gerencie sua infraestrutura em crescimento sem esforço.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Desacoplamento do desenvolvimento e das operações

As malhas de serviço promovem a dissociação do desenvolvimento e das operações, permitindo que as equipas de desenvolvimento e de operações trabalhem de forma mais independente. Ao gerir a camada de infraestrutura separadamente do código da aplicação, as suas equipas podem concentrar-se nas suas áreas de especialização específicas, melhorando o processo de desenvolvimento geral e reduzindo a necessidade de coordenação multifuncional.

Aplicação de políticas e conformidade

Pode definir e aplicar políticas de forma consistente nos seus microsserviços através de um service mesh, garantindo que a sua aplicação cumpre normas e requisitos específicos. Isto pode ajudá-lo a manter a conformidade e a minimizar potenciais riscos de segurança em todo o seu sistema.

Escolhendo o Service Mesh certo para suas necessidades

A escolha do service mesh certo para o seu projeto depende de vários factores, incluindo a complexidade da sua aplicação, as funcionalidades desejadas e a importância do desempenho e da facilidade de utilização. Aqui estão algumas considerações importantes para ajudá-lo a escolher entre o Istio e o Linkerd:

Conjunto de recursos

Considere a variedade de recursos que cada malha de serviço oferece e determine quais opções são mais relevantes para o seu projeto. O Istio fornece um conjunto de recursos mais extenso, incluindo recursos avançados de gerenciamento de tráfego, segurança e aplicação de políticas. O Linkerd, por outro lado, é mais leve e se concentra na simplicidade, oferecendo um conjunto simplificado de recursos adequados para projetos de menor escala ou para aqueles que se concentram no desempenho.

Facilidade de uso e implantação

Analise a facilidade com que você pode configurar e gerenciar cada malha de serviço. Embora o Istio ofereça muitas opções de personalização e recursos avançados, a implantação e o gerenciamento podem ser mais complexos. Por outro lado, o Linkerd é conhecido por sua natureza mais amigável e pelo processo de instalação simples, o que o torna uma opção atraente para projetos que priorizam a facilidade de uso.

Desempenho e escalabilidade

Avalie o desempenho e a escalabilidade de cada malha de serviço, considerando os requisitos específicos da sua aplicação. Em geral, o Linkerd é considerado mais leve e mais rápido que o Istio, o que pode ser um fator importante para projetos com restrições rígidas de desempenho e recursos. No entanto, para aqueles que buscam recursos mais extensos e personalização, a complexidade adicional e o uso de recursos do Istio podem ser justificados.

Integração e compatibilidade com o ecossistema

Considere como cada malha de serviço se integra à sua pilha de tecnologia existente. O Istio e o Linkerd podem trabalhar com plataformas populares de orquestração de contêineres, como o Kubernetes, tornando-os adequados para implantações generalizadas. No entanto, sua compatibilidade com ferramentas específicas, bibliotecas e outras tecnologias pode variar, portanto, é essencial garantir que a malha de serviço escolhida se alinhe ao ecossistema geral do projeto.

Suporte da comunidade e documentação

Por fim, avalie o nível de suporte da comunidade e a documentação disponível para cada service mesh. O Istio e o Linkerd têm comunidades de código aberto ativas e recursos substanciais de documentação para ajudá-lo no processo de configuração e gerenciamento. No entanto, você pode achar que os recursos da comunidade ou a experiência do usuário para uma malha se alinham melhor com as necessidades e preferências da sua equipe.

Em conclusão, a escolha entre o Istio e o Linkerd depende muito dos requisitos e das prioridades específicas do seu projeto. Ao considerar os fatores discutidos acima e avaliar cada service mesh com base em suas necessidades exclusivas, você pode tomar uma decisão informada e aprimorar sua arquitetura de microsserviços de acordo.