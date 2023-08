Ces dernières années, l'architecture microservices est devenue de plus en plus populaire en tant que moyen flexible, évolutif et efficace de créer des applications distribuées. Au lieu de construire des applications monolithiques qui peuvent être difficiles à maintenir et à faire évoluer, l'architecture microservices décompose la fonctionnalité de l'application en services plus petits et gérables qui peuvent être développés, déployés et mis à l'échelle de manière indépendante.

Bien que cette approche présente plusieurs avantages, elle introduit de nouveaux défis et complexités, notamment en ce qui concerne la communication et la gestion entre les services. Les maillages de services sont apparus comme une solution puissante pour relever ces défis en fournissant une couche d'infrastructure dédiée à la gestion et à la sécurisation de la communication entre services dans un environnement de microservices. Cet article présente le concept de maillage de services, donne un aperçu de deux plateformes populaires de maillage de services open-source - Istio et Linkerd, et discute de leurs caractéristiques et de leurs avantages potentiels.

Qu'est-ce qu'un maillage de services ?

Un maillage de services est une couche d'infrastructure dédiée qui gère la communication de service à service au sein d'une architecture microservices. Il découple la communication de la logique de l'application en fournissant un cadre cohérent et évolutif pour la gestion du trafic inter-services. En mettant en œuvre un maillage de services, les développeurs peuvent décharger les modèles d'interaction complexes entre les services, tels que l'équilibrage de la charge, la gestion du trafic, le contrôle d'accès et l'observabilité, sur une couche distincte qui peut être gérée indépendamment du code de l'application. Les maillages de services se composent généralement de deux éléments principaux :

Le plan de données : Le plan de données gère et achemine le trafic entre les différents services du maillage. Il contient des instances de proxy déployées à côté de chaque instance de service, ce qui permet au maillage de services d'observer, de manipuler et de contrôler le trafic au fur et à mesure qu'il passe.

Plan de contrôle : Le plan de contrôle fournit les informations de configuration et de politique nécessaires aux mandataires du plan de données. Il gère l'état général du maillage, définit les politiques de contrôle d'accès et d'acheminement du trafic, et collecte les données télémétriques des mandataires du plan de données en vue d'une analyse et d'une surveillance plus poussées.

Les maillages de services peuvent offrir plusieurs avantages aux applications basées sur les microservices, notamment une amélioration des performances, de la fiabilité, de la sécurité et de l'observabilité.

Istio : Vue d'ensemble

Istio est un maillage de services open-source, indépendant de la plateforme, conçu pour connecter, sécuriser, surveiller et gérer les microservices. Il a été développé par Google, IBM et Lyft et a gagné en popularité grâce à son ensemble complet de fonctionnalités et à sa capacité à fonctionner avec diverses plateformes d'orchestration de conteneurs, notamment Kubernetes. Les principales caractéristiques d'Istio sont les suivantes

Gestion avancée du trafic : Istio offre des capacités sophistiquées de gestion du trafic, telles que l'équilibrage de la charge, la rupture de circuit, la limitation du débit et le routage du trafic en fonction de divers critères tels que les en-têtes HTTP, les cookies ou les protocoles spécifiques à l'application. Il prend également en charge les versions canary, les déploiements bleu-vert et les tests A/B pour des déploiements d'applications plus contrôlés. Sécurité et authentification : Istio offre de solides fonctions de sécurité, notamment l'authentification TLS mutuelle, l'autorisation et le cryptage entre les services. Il peut appliquer des politiques de contrôle d'accès basées sur des identités, des espaces de noms ou des attributs personnalisés, offrant ainsi un moyen sûr et flexible de gérer la communication entre les services. Observabilité et surveillance : Istio inclut un support intégré pour le traçage distribué, la journalisation et la surveillance, ce qui vous permet d'obtenir des informations approfondies sur les performances et le comportement de vos services. Ses capacités de télémétrie vous permettent de collecter des métriques au niveau du réseau et de l'API pour surveiller les performances des services, la latence, le débit et les taux d'erreur. Gestion des politiques et de la configuration : Istio fournit un moteur de politiques flexible et extensible pour appliquer des politiques personnalisées au moment de l'exécution sans modifier le code de l'application. Il prend en charge un large éventail de types de politiques, telles que la limitation du débit, l'application de quotas et le contrôle d'accès, ce qui vous permet d'adapter le comportement de vos services en fonction de vos besoins.

Source de l'image : Istio

La polyvalence d'Istio et son ensemble complet de fonctionnalités en font un excellent choix pour gérer des déploiements complexes de microservices où la gestion avancée du trafic, la sécurité et l'observabilité sont essentielles.

Linkerd : Vue d'ensemble

Linkerd est une plateforme open-source, légère et rapide de maillage de services, conçue pour offrir simplicité et facilité d'utilisation dans la gestion des architectures microservices. Développée par Buoyant, Linkerd se concentre principalement sur la fourniture de fonctionnalités essentielles avec une complexité opérationnelle minimale. Elle convient donc parfaitement aux organisations qui privilégient la simplicité opérationnelle, la fiabilité et la performance plutôt qu'un ensemble complet de fonctionnalités.

Linkerd suit les mêmes principes généraux qu'un maillage de services, assurant des fonctions telles que la gestion du trafic, l'observabilité et la sécurité. Cependant, les principales différences entre Linkerd et d'autres plateformes de maillage de services, comme Istio, résident dans leur approche de la mise en œuvre. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de Linkerd :

Facilité d'installation et de configuration : Linkerd est conçu pour être facile à installer et à configurer. La configuration est simple et ne nécessite pas une grande familiarité avec les concepts de maillage de services.

Léger et rapide : Linkerd est construit sur les langages de programmation Rust et Go, ce qui le rend très efficace en termes d'utilisation des ressources et de performances. Sa faible empreinte en termes de ressources et ses proxies rapides garantissent le bon fonctionnement de vos microservices sans surcharge importante.

Cryptage mTLS automatique : Linkerd fournit un cryptage mutuel TLS (mTLS) automatique pour toutes les communications entre services, garantissant que les données restent sécurisées dans l'ensemble de votre infrastructure.

Proxy transparent : Avec le proxy transparent de Linkerd, il n'est pas nécessaire de modifier le code de l'application pour activer la fonctionnalité de maillage de services. Au lieu de cela, il injecte automatiquement les proxies sidecar nécessaires dans votre déploiement de microservices.

Observabilité : Linkerd offre des fonctions d'observabilité intégrées qui vous aident à surveiller et à comprendre le comportement de vos services. Cela inclut des métriques, des capacités de traçage et de journalisation, qui peuvent être accessibles via un tableau de bord convivial ou intégrées à d'autres outils de surveillance.

Principales différences entre Istio et Linkerd

Bien qu'Istio et Linkerd servent de maillage de services pour les architectures microservices, ils présentent des caractéristiques et des avantages distincts qui répondent à des besoins organisationnels différents. Pour vous aider à choisir le maillage de services qui convient le mieux à votre projet, examinons les principales différences entre Istio et Linkerd :

Complexité et facilité d'utilisation : l'une des différences les plus importantes entre Istio et Linkerd est leur complexité. Istio est livré avec un ensemble complet de fonctionnalités, ce qui le rend hautement personnalisable, mais aussi plus complexe à configurer et à gérer. En revanche, Linkerd met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation, avec un processus d'installation et de configuration direct. Linkerd convient donc mieux aux organisations qui privilégient la simplicité opérationnelle ou qui disposent de ressources limitées pour gérer les maillages de services. Ensemble de fonctionnalités : Istio offre un ensemble de fonctionnalités plus étendu que Linkerd, notamment la gestion avancée du trafic, l'application de politiques et la sécurité adaptative. Alors que Linkerd fournit des fonctions de base de gestion du trafic, d'observabilité et de sécurité, les organisations qui ont besoin d'un contrôle plus avancé ou plus granulaire sur leurs microservices pourraient préférer Istio en raison de son ensemble de fonctionnalités plus large. Performances et utilisation des ressources : Linkerd est connu pour ses proxys légers et rapides, ce qui se traduit par une utilisation des ressources plus faible et de meilleures performances qu'Istio. Bien que les deux maillages de services puissent gérer des déploiements à grande échelle, les organisations ayant des contraintes de ressources ou des exigences de performances strictes peuvent préférer Linkerd pour son efficacité. Adoption et soutien de la communauté : Istio dispose d'une base d'utilisateurs plus importante et d'une communauté plus étendue, ce qui se traduit par davantage de ressources et d'intégrations tierces. Cependant, la communauté croissante de Linkerd reste une source précieuse de support et de partage des connaissances pour les utilisateurs de la plateforme.

Intégration des maillages de services avec AppMaster.io

Lorsque vous construisez des applications basées sur des microservices sur la plateforme AppMaster.io, l'intégration d'un maillage de services comme Istio ou Linkerd peut considérablement améliorer votre processus de développement et de déploiement. En tirant parti des capacités des réseaux de services pour gérer et sécuriser vos microservices, vous pouvez vous assurer que vos applications fonctionnent de manière fluide, efficace et sécurisée.

AppMaster.io, un puissant outil sans code pour créer des applications backend, web et mobiles, prend en charge l'intégration avec Istio et Linkerd. Vous pouvez ainsi choisir la maille de service qui correspond le mieux aux exigences et aux préférences de votre projet. Avec AppMaster.io, la mise en place et la configuration de votre maillage de services sont rationalisées et efficaces.

En outre, le code source autogénéré par l'abonnement Entreprise de AppMaster.io garantit la compatibilité de vos applications avec la solution de maillage de services que vous avez choisie. Avec un maillage de services et les capacités de développement rapide d'applications de AppMaster.io, vous pouvez créer et déployer des applications microservices complexes avec facilité, des performances améliorées et de puissantes fonctions de sécurité.

Bien qu'Istio et Linkerd offrent tous deux des fonctionnalités et des avantages puissants, le choix du maillage de services approprié dépend des besoins et des objectifs spécifiques de votre projet. L'intégration de votre maillage de services préféré avec AppMaster.io vous permet de créer des applications évolutives, sécurisées et très performantes adaptées à vos besoins.

Avantages de l'utilisation d'un maillage de services dans votre projet

L'intégration d'un maillage de services dans votre projet présente plusieurs avantages qui peuvent améliorer les performances globales, la fiabilité et la sécurité de vos applications basées sur les microservices. Voici quelques avantages clés de l'utilisation d'un maillage de services :

Amélioration de la gestion du trafic

Les maillages de services offrent des capacités sophistiquées de gestion du trafic, telles que le routage intelligent, l'équilibrage de la charge et la fonctionnalité de coupure de circuit. Ces fonctionnalités vous permettent de contrôler plus efficacement le flux de communication entre vos microservices, ce qui vous aide à améliorer les performances et la résilience de votre système.

Sécurité renforcée

Un maillage de services peut améliorer de manière significative la sécurité de votre architecture de microservices. En offrant des fonctionnalités telles que TLS mutuel, la gestion des certificats et le chiffrement automatique, les maillages de services comme Istio et Linkerd peuvent sécuriser les canaux de communication entre vos services, en protégeant les données sensibles contre les violations potentielles et les accès non autorisés.

Observabilité et surveillance accrues

Avec un maillage de services en place, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les performances et la santé de votre système. Des fonctionnalités telles que le traçage distribué, la journalisation et la collecte de métriques vous permettent de surveiller efficacement vos microservices, ce qui vous aide à identifier et à résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques.

Déploiement et mise à l'échelle simplifiés

Les maillages de services peuvent simplifier le processus de déploiement et de mise à l'échelle en faisant abstraction de la complexité de ces tâches. Par exemple, la fonction de déploiement canary d'Istio facilite le déploiement progressif de nouvelles versions de vos services, en garantissant une interruption minimale pour vos utilisateurs. L'intégration avec des frameworks d'orchestration de conteneurs tels que Kubernetes facilite encore le processus de mise à l'échelle, vous permettant de gérer votre infrastructure croissante sans effort.

Découplage du développement et des opérations

Les maillages de services favorisent le découplage du développement et des opérations, permettant aux développeurs et aux équipes d'exploitation de travailler de manière plus indépendante. En gérant la couche d'infrastructure séparément du code de votre application, vos équipes peuvent se concentrer sur leurs domaines d'expertise spécifiques, ce qui améliore le processus de développement global et réduit le besoin de coordination interfonctionnelle.

Application des politiques et conformité

Vous pouvez définir et appliquer des politiques de manière cohérente à travers vos microservices par le biais d'un maillage de services, ce qui garantit que votre application répond à des normes et exigences spécifiques. Cela peut vous aider à maintenir la conformité et à minimiser les risques de sécurité potentiels dans l'ensemble de votre système.

Choisir le bon maillage de services pour vos besoins

Le choix du bon maillage de services pour votre projet dépend de plusieurs facteurs, notamment la complexité de votre application, les fonctionnalités souhaitées et l'importance des performances et de la facilité d'utilisation. Voici quelques considérations clés pour vous aider à choisir entre Istio et Linkerd :

Ensemble de fonctionnalités

Considérez l'éventail des fonctionnalités offertes par chaque service mesh et déterminez les options les plus pertinentes pour votre projet. Istio offre un ensemble de fonctionnalités plus étendu, notamment des capacités avancées de gestion du trafic, de sécurité et d'application des politiques. Linkerd, quant à lui, est plus léger et se concentre sur la simplicité, offrant un ensemble de fonctionnalités rationalisées adaptées aux projets à plus petite échelle ou à ceux qui se concentrent sur les performances.

Facilité d'utilisation et de déploiement

Analysez la facilité avec laquelle vous pouvez configurer et gérer chaque maillage de services. Alors qu'Istio offre de nombreuses options de personnalisation et des fonctionnalités avancées, le déploiement et la gestion peuvent être plus complexes. En revanche, Linkerd est connu pour sa nature plus conviviale et son processus d'installation simple, ce qui en fait un choix attrayant pour les projets qui privilégient la facilité d'utilisation.

Performance et évolutivité

Évaluez les performances et l'évolutivité de chaque maillage de services, en tenant compte des exigences spécifiques de votre application. En général, Linkerd est considéré comme plus léger et plus rapide qu'Istio, ce qui peut être un facteur important pour les projets soumis à des contraintes strictes en matière de performances et de ressources. Cependant, pour ceux qui recherchent des fonctionnalités plus étendues et une plus grande personnalisation, la complexité supplémentaire et l'utilisation des ressources d'Istio peuvent être justifiées.

Intégration et compatibilité avec l'écosystème

Tenez compte de la façon dont chaque service mesh s'intègre à votre pile technologique existante. Istio et Linkerd peuvent fonctionner avec des plateformes d'orchestration de conteneurs populaires comme Kubernetes, ce qui les rend adaptés à des déploiements à grande échelle. Cependant, leur compatibilité avec des outils, des bibliothèques et d'autres technologies spécifiques peut varier. Il est donc essentiel de s'assurer que le maillage de services choisi s'aligne sur l'écosystème global de votre projet.

Soutien de la communauté et documentation

Enfin, évaluez le niveau de support communautaire et de documentation disponible pour chaque service mesh. Istio et Linkerd disposent de communautés open-source actives et de ressources documentaires substantielles pour vous aider dans le processus de configuration et de gestion. Cependant, il se peut que vous trouviez que les ressources de la communauté ou l'expérience utilisateur d'un maillage correspondent mieux aux besoins et aux préférences de votre équipe.

En conclusion, le choix entre Istio et Linkerd dépend largement des exigences et des priorités de votre projet. En prenant en compte les facteurs évoqués ci-dessus et en évaluant chaque maillage de services en fonction de vos besoins uniques, vous pourrez prendre une décision éclairée et améliorer votre architecture de microservices en conséquence.