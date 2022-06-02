Недвижимость является одной из крупнейших отраслей, приносящих доход во всем мире. Даже в разгар пандемии в 2020 году рыночная выручка компании составила более 10,5 трлн долларов. Многие домовладельцы и инвесторы в недвижимость решили войти в прибыльный бизнес на рынке аренды, исходя из его прибыльности.

Многие владельцы недвижимости начали использовать рыночные бизнес-платформы для эффективной оптимизации процесса аренды. Эти рыночные платформы стали незаменимыми инструментами в их бизнесе по аренде жилья. Владельцы недвижимости ценят, что рыночные платформы аренды значительно упрощают их повседневные административные задачи. К ним относятся реклама жилья, бронирование и сбор платежей через торговую площадку.

Среди наиболее значительных пользователей этих рыночных платформ также есть арендаторы или арендаторы. Эти пользователи предпочитают удобство, простоту бронирования и безопасные платежные шлюзы, так как это веские причины для использования площадок для аренды жилья. Основываясь на их функциональности, универсальности и дополнительном уровне безопасности для обоих пользователей, становится ясно, что рыночные арендные платформы никуда не денутся.

Что такое арендная платформа?

Платформа аренды — это виртуальная торговая площадка, которая связывает продавцов с арендаторами. Эта онлайн-платформа позволяет пользователям арендовать различные предметы, представленные на рынке, отдельными лицами или компаниями за определенную плату. Предметы аренды на рынке включают оборудование, транспортные средства, мебель или недвижимость.

Арендные платформы популярны среди пользователей рынка недвижимости из-за их удобства. Он легко связывает покупателей и продавцов на рынке аренды недвижимости и взимает с пользователей плату. Владельцы недвижимости платят арендной платформе листинговый сбор за рекламу своего жилья на рынке. Эти пользователи понимают, что платформы рынка аренды — самый эффективный и простой способ познакомиться и проверить потенциальных арендаторов. Онлайн-рынки упрощают процесс и являются отличными платформами для владельцев недвижимости, позволяющих безопасно сдавать свое жилье.

Платформы рынка аренды также популярны среди арендаторов, ищущих краткосрочное или долгосрочное жилье. Некоторые платформы торговых площадок позволяют арендаторам или арендаторам бесплатно просматривать списки недвижимости. Тем не менее, другие компании на рынке недвижимости могут взимать членский взнос или «плату за поиск», чтобы получить дополнительную информацию о жилье. Это может включать адрес собственности, стоимость аренды, подробные фотографии интерьера и экстерьера. Основываясь на его устойчивом росте, есть возможность создавать платформы для аренды, чтобы удовлетворить потребности этих пользователей.

Каковы основные функции арендной платформы?



Во время разработки продукта основные функции арендной платформы можно назвать минимальным вариативным продуктом или MVP на рынке. Маркетплейс MVP требует разработки базовой платформы арендного рынка в ее самой простой версии. Этот MVP имеет простой; основные функции достаточны для удовлетворения потребностей большинства пользователей. Цель маркетплейса MVP — собрать отзывы и оценить реакцию потенциальных пользователей. На основе реакции пользователей на функции MVP на рынке определяется, требуется ли дальнейшая разработка продукта. Бизнес на рынке аренды может создать базовую платформу с минимальными вариативными функциями продукта, которые включают следующее:

Регистрация/Вход на портал



Опция фильтра поиска



Карта/Места



Страница размещения



Функция чата



Обратная связь

Основные функции MVP

Портал регистрации/входа:

Страница регистрации/входа — это основная функция MVP для большинства торговых площадок. Он создан для того, чтобы его пользователи могли создать учетную запись и войти на рынок аренды для разработки приложений для аренды. Функция регистрации MVP позволяет хозяевам регистрироваться, входить на бизнес-портал платформы и управлять списками недвижимости. Портал гостевой регистрации регистрирует пользователей для запуска их профиля на торговой площадке. Этот профиль учетной записи позволяет гостям искать и подтверждать свое размещение. MVP на рынке аренды также облегчает интеграцию с платформами социальных сетей во время регистрации или входа в систему.

Фильтры поиска:

Маркетплейс аренды MVP должен включать в себя разработку поисковых фильтров для пользователей. Поисковые фильтры — это функции торговой площадки MVP, которые упрощают пользователям поиск, сортировку и выбор идеального кандидата или жилья для аренды. Хозяева могут использовать фильтры поиска на рынке в качестве инструмента проверки, чтобы найти гостей определенной демографической группы. Арендаторы могут использовать поисковые фильтры для размещения в определенном месте, которое считается наиболее подходящим для их поездок на работу. Они также могут использовать фильтры поиска, основанные на личных предпочтениях, таких как размер комнаты или удобства, такие как кондиционер.

Карта/Места:

MVP на рынке аренды включает в себя функцию карты, которая помогает потенциальным посетителям легко найти местоположение объекта. Во время разработки платформы для торговой площадки команда должна убедиться, что карты точны и актуальны. Карты Marketplace должны быть доступны и хорошо интегрироваться с приложениями для определения местоположения на основе данных, такими как Google Maps в Интернете, Android и iOS.

Самый ценный игрок на рынке аренды

Проживание:

На странице размещения на торговой площадке MVP представлены фотографии, карты, удобства и другая информация об объектах. Конкретные сведения о возможностях и удобствах рыночных жилых помещений являются минимальной переменной характеристикой арендных платформ. Пользователи могут сразу просмотреть варианты размещения на торговой площадке, прежде чем подтвердить бронирование. На странице MVP на рынке представлены такие сведения, как количество комнат, их доступность и портал бронирования календаря.

Функция чата:

У хозяина недвижимости должны быть средства для связи с пользователями рынка аренды. Функция чата или функция обмена сообщениями позволит пользователям убедиться, что договоренности о бронировании адекватно разработаны, а также позволит форуму задавать вопросы или подавать жалобы в случае их возникновения.

Обратная связь:



Пользователи платформ рынка аренды предоставляют отзывы о своем опыте размещения через онлайн-обзоры. Отзыв может быть обнародован, чтобы потенциальные гости могли просмотреть и оставить дополнительные комментарии или вопросы. Эти функции торговой площадки важны, потому что потенциальные посетители платформы читают эти обзоры. Они часто основывают свое решение о бронировании жилья в этом месте на отзывах предыдущих арендаторов. Отзывчивые хосты также могут использовать функции рынка обратной связи на платформе, чтобы отвечать клиентам.

Индивидуальные решения на рынке аренды

Безопасный платежный шлюз:

Платежи за аренду обычно обрабатываются через автоматизированные системы в приложениях на рынке аренды. Безопасные платежные шлюзы позволяют пользователям просматривать платежную информацию, совершать транзакции и выбирать дополнительные опции, соответствующие их бронированию. Платежная платформа MVP на рынке аренды позволяет использовать большинство валют и вариантов обработки платежей, таких как PayPal.

Фотогалерея:

Пользователи рынка аренды также могут публиковать информацию о своем опыте проживания. Эти фотографии или видео будут храниться в фото- и видеогалерее Marketplace. Эта торговая галерея упрощает пользователям показ изображений недвижимости другим потенциальным арендаторам.

Какое лучшее приложение для аренды?

Airbnb — самый узнаваемый в мире продукт на рынке аренды жилья. Владельцы недвижимости и пользователи рынка аренды считают ее одной из лучших платформ. Эта платформа позволяет людям размещать и бронировать арендуемое имущество на виртуальном рынке. Платформа Airbnb имеет множество автоматизированных функций, таких как интуитивно понятная навигация и удобный интерфейс. Его виртуальная торговая площадка позволяет хозяевам легко рекламировать свою собственность тысячам пользователей одновременно.

Для владельцев бизнеса это помогает им просматривать и выбирать наиболее подходящих арендаторов для своей собственности. Он также поддерживает точные данные о клиентах для владельца бизнеса на своей платформе. Это делает Airbnb предпочтительным продуктом на рынке аренды для владельцев бизнеса. Airbnb может похвастаться большой базой данных объявлений на торговых площадках, оперативным обслуживанием клиентов и надежным жильем. Его функции безопасности облегчают обработку платежей и надежную систему возврата для пользователей в случае возникновения проблем. Хозяева также могут повысить ценность своего бизнеса по аренде недвижимости с помощью других дополнений, таких как ознакомительные туры.

Liquid Space — популярный продукт на рынке аренды коворкингов. Он позволяет пользователям арендовать офисные помещения, оборудование, мебель и удобства по почасовой ставке. Этот продукт торговой площадки позволяет частным лицам, цифровым кочевникам и начинающим компаниям бронировать конференц-залы в собственности. Это дает владельцам бизнеса и частным лицам возможность иметь офис без значительных накладных расходов и затрат на обслуживание.

Как создать приложение для рынка аренды?

Выберите свое продуктовое решение:

Перед этапом разработки продукта решите, какой тип платформы рынка аренды лучше всего соответствует потребностям вашего бизнеса. Готовая маркетплейс-платформа будет лучшим решением для небольшого бизнеса в сфере недвижимости, которому требуется только базовый MVP. Однако крупномасштабный виртуальный рынок требует более крупного и масштабируемого стека технологий. Разработчикам необходимо будет создавать функции платформы Marketplace, адаптированные для удовлетворения потребностей бизнеса.

Фаза открытия торговой площадки:

Чтобы оценить осуществимость бизнеса на рынке аренды, владельцам бизнеса необходимо провести этап исследования. Прежде чем приступить к созданию решений для рыночных платформ, необходимо оценить все «за» и «против» на этапе исследования разработки. На этапе исследования разработчики подробно изучают особенности платформы Marketplace. Этап исследования также включает в себя оценку стека технологий и масштабируемости рыночного MVP, чтобы найти наилучший тип решения.

Внедрение рыночного решения:

После этапа исследования разработчикам необходимо внедрить выбранный стек технологий и создать рыночные решения, наиболее подходящие для масштаба проекта. Более эффективно создавать платформу с минимальным переменным продуктом, который можно легко обновить. JavaScript и Python — это языки программирования высокого уровня, которые можно использовать для быстрого создания продуктов для арендной торговой площадки. Эти популярные типы решений стека технологий отлично подходят для разработки платформы для арендного рынка. Этот стек технологий позволяет разработчикам создавать рыночные функции с основными функциями MVP и пользовательскими, обновляемыми функциями, или вы можете выбрать альтернативный путь и перейти к разработке без кода. Например, платформа AppMaster на сегодняшний день является одним из самых мощных решений без кода.

Сколько стоит создание платформы для рынка аренды?

Затраты на разработку маркетплейса будут варьироваться в зависимости от желаемого MVP создаваемой платформы арендного маркетплейса. Если лучшим типом решения является минимальная вариативная платформа аренды продукта с базовыми основными функциями, это повлияет на общий бюджет проекта. Чтобы создать решения для рынка аренды, владельцы бизнеса могут обратиться к готовым решениям MVP, чтобы быстро запустить свой бизнес на рынке аренды.

В двух словах

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