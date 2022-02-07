Записывать расходы в блокнот — занятие не совсем полезное. Вести заметки на смартфоне — тоже неудобно.

К счастью, разработчики давно позаботились о нас и создали приложения для учета личных финансов.

Каждому из нас знакомо это чувство, когда в конце месяца мы с удивлением обнаруживаем нехватку средств на счету. Все потому что большинство не планирует свои доходы и расходы и не отслеживает транзакции.

Приложения для учета личных финансов позволят в несколько кликов зафиксировать все расходы, разбить траты по категориям и легко управлять своими финансами.

Давайте подробнее рассмотрим, что такое финансовые приложения и узнаем что нужно для их создания.

Что такое приложение для личных финансов?

Приложение для личных финансов создано для выполнения одной главной функции: контроля денежного цикла пользователя. Оно должно помогать человеку управлять его финансами и эффективно отслеживать прибыль и траты.

Приложение может быть довольно простым и выполнять всего несколько задач:

фиксировать траты и доход;

предоставлять сводки за определенное время.

Функционал можно разнообразить и интегрировать с платежными системами, например, чтобы автоматически учитывать потраченные средства, напоминать о приближающихся платежах. Можно интегрировать геймификацию и добавить возможность ставить цели.

Одним из самых популярных приложений для учета финансов считается Mint с базой пользователей в 30 миллионов по всему миру.

Ожидание пользователей от приложения для личных финансов

У каждого пользователя есть определенные ожидания от продукта. С одной стороны, большое количество приложений, представленных в магазинах облегчают задачу и подсказывают, что следует включить в продукт. С другой стороны — они поднимают планку и создают завышенные ожидания у пользователей. Так или иначе, ваши клиенты ожидают увидеть как минимум следующее:

Визуализация

Диаграммы, инфографика — это поможет упростить управление и понимание добавленных данных. Визуализация особенно актуальна для финансовых приложений, так как здесь используются цифры. Графика поможет упорядочить информацию.

Безопасность

Убедитесь, что приложение полностью безопасно. Финансовые данные — это персональные данные пользователя, поэтому в приложении необходимо создать безопасную среду. Подумайте о многофакторной аутентификации, надежных облачных сервисах, шифровании.

Простота использования

Пользователям удобнее, когда требуется не более трех кликов, чтобы выполнить действие в приложении. Простота и удобство взаимодействия с приложением должны стать вашим приоритетом в разработке.

Совет! Используйте полезный контент. Подсказывайте людям, как они могут сократить траты, повышайте их финансовую грамотность, добавьте челленджи.

Почему люди используют финансовые приложения?

Приложения для личных финансов позволяют людям оставаться организованными и прогнозировать их расходы. Так они могут сохранить капитал для незапланированных расходов и в целом иметь больший контроль над своими финансами.

Финансовый менеджмент и отслеживание расходов по категориям создают четкую визуализацию того, когда и куда были потрачены деньги, помогают планировать бюджет.

Основные шаги в создании финансового приложения

Процесс разработки финансового приложения, как и разработка любого другого продукта, начинается с определения целевой аудитории и включает в себя несколько основных этапов: анализ конкурентов, выбор функций, выбор технологического стека и собственно разработка, продвижение и работа команды маркетинга.

Найдите свою аудиторию

Понимание своего пользователя упрощает многие задачи: помогает создать лучший продукт, точнее определить набор функций, построить стратегический и эффективный план продвижения.

Проведите исследование и определите основные критерии для портрета вашего пользователя.

Обеспечьте безопасность

В финансовом приложении важно обеспечить хорошую защиту персональных данных пользователя:

Используйте двухфакторную аутентификацию — добавьте авторизацию с помощью пароля и кода, отправляемого в текстовом сообщении, по электронной почте или по телефону.

Сократите время сеанса, чтобы сократить период, когда приложение может быть запущено в незащищенном режиме.

Используйте неброские и неяркие шрифты для отображения информации, чтобы избежать утечки данных, если человек воспользуется приложением в общественном месте.

Какие функции включить в финансовое приложение?

Начните с основных функций, которые есть в каждом приложении для личных финансов.

Авторизация учетной записи: сделайте этот процесс быстрым и легким, но помните, что он должен быть безопасным, поскольку вы работаете с большим количеством личной информации.

Профиль пользователя: необходим для ввода пользователями общей информации с возможностью ее изменения.

Отслеживание доходов и расходов: разрешите контролировать все транзакции, получать к ним быстрый доступ и использовать фильтрацию, чтобы посмотреть данные за определенное время.

Категоризация: пользователям необходимо классифицировать свои расходы для лучшего понимания и управления бюджетом.

Уведомления: уведомляйте пользователя о предстоящих платежах, увеличении расходов.

Кроме того, вы можете добавить дополнительные функции в свое приложение для личных финансов.

Постановка целей: пусть люди ставят цели, например отложить $100 в неделю, или участвуют в челленджах для выработки полезных финансовых привычек.

Привязка к банковским счетам/картам/платежным сервисам: свяжите приложение с другими финансовыми сервисами, чтобы предоставить пользователям синхронизацию и автоматизировать некоторые процессы.

Калькулятор: хорошее дополнение к списку функций, позволяющее быстро производить расчеты без необходимости переключаться между приложениями.

Конвертер валют: для людей, которые много путешествуют, это будет отличная функция.

Набор инструментов

После того как вы определились с функционалом и общим представлением о вашем приложении для отслеживания бюджета, выберите инструменты и технологии, которые вы будете использовать для создания продукта. Набор этих инструментов будет включать в себя библиотеки, языки программирования, фреймворки и т.д.

Для фронтенда это HTML, CSS или JavaScript в сочетании с фреймворками. Наиболее часто используются React и Vue.js.

Стек бэкенда включает в себя языки программирования Ruby, C++, C#, которые считаются лучшими для финансовых продуктов.

Базы данных должны быть безопасными и иметь возможность быстро обрабатывать запросы. Среди лучших вариантов — MongoDB, Kibana.

В зависимости от сложности вашего приложения вам может потребоваться рассмотреть функциональность API, AI-решения.

Создайте удобный UX-дизайн

Управление финансами должно быть простым и понятным. Показывайте только необходимую информацию, чтобы не перегружать пользователей. Мы рекомендуем использовать простой язык, чтобы все было легко и понятно. Приложение о финансах не должно быть перегружено тяжелой терминологией.

Протестируйте и запустите

Когда этап разработки финансового приложения будет почти завершен, и вы будете готовы представить первый MVP, основная работа переходит в руки QA команды. Их задача протестировать приложение и выявить все недочеты.

Попробуйте привлечь к процессу людей, имеющих отношение к финансовой сфере.

Как только все будет проверено и улучшено, запустите приложение. Имейте в виду, что запуск не означает просто размещение продукта в магазинах. За успех продукта во многом будет отвечать хорошая маркетинговая стратегия.

Советы по созданию успешного финансового приложения

Подводя итог, соберем список основных моментов, которые нужно учитывать при создании приложения для личных финансов.

Подумайте о своих клиентах и их потребностях. Всегда стройте процесс разработки с учетом потребностей и ожиданий пользователей. Ориентируйтесь на простоту. Удобный UX-дизайн и визуализация данных не оставят равнодушными пользователей. Безопасность. Обеспечьте клиентам защиту их данных. Используйте геймификацию. Привлекайте пользователей интерактивным контентом, полезными советами по составлению бюджета.

Создать финансовое приложение в 2022 году — отличная идея. Не пугайтесь высокой конкуренции. Возможность контролировать свои финансы в мобильном приложении — это то, что нужно пользователям. Поэтому дерзайте и создайте еще один классный инструмент для контроля бюджета.