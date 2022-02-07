Записывать расходы в блокнот — занятие не совсем полезное. Вести заметки на смартфоне — тоже неудобно.
К счастью, разработчики давно позаботились о нас и создали приложения для учета личных финансов.
Каждому из нас знакомо это чувство, когда в конце месяца мы с удивлением обнаруживаем нехватку средств на счету. Все потому что большинство не планирует свои доходы и расходы и не отслеживает транзакции.
Приложения для учета личных финансов позволят в несколько кликов зафиксировать все расходы, разбить траты по категориям и легко управлять своими финансами.
Давайте подробнее рассмотрим, что такое финансовые приложения и узнаем что нужно для их создания.
Что такое приложение для личных финансов?
Приложение для личных финансов создано для выполнения одной главной функции: контроля денежного цикла пользователя. Оно должно помогать человеку управлять его финансами и эффективно отслеживать прибыль и траты.
Приложение может быть довольно простым и выполнять всего несколько задач:
- фиксировать траты и доход;
- предоставлять сводки за определенное время.
Функционал можно разнообразить и интегрировать с платежными системами, например, чтобы автоматически учитывать потраченные средства, напоминать о приближающихся платежах. Можно интегрировать геймификацию и добавить возможность ставить цели.
Одним из самых популярных приложений для учета финансов считается Mint с базой пользователей в 30 миллионов по всему миру.
Ожидание пользователей от приложения для личных финансов
У каждого пользователя есть определенные ожидания от продукта. С одной стороны, большое количество приложений, представленных в магазинах облегчают задачу и подсказывают, что следует включить в продукт. С другой стороны — они поднимают планку и создают завышенные ожидания у пользователей. Так или иначе, ваши клиенты ожидают увидеть как минимум следующее:
Визуализация
Диаграммы, инфографика — это поможет упростить управление и понимание добавленных данных. Визуализация особенно актуальна для финансовых приложений, так как здесь используются цифры. Графика поможет упорядочить информацию.
Безопасность
Убедитесь, что приложение полностью безопасно. Финансовые данные — это персональные данные пользователя, поэтому в приложении необходимо создать безопасную среду. Подумайте о многофакторной аутентификации, надежных облачных сервисах, шифровании.
Простота использования
Пользователям удобнее, когда требуется не более трех кликов, чтобы выполнить действие в приложении. Простота и удобство взаимодействия с приложением должны стать вашим приоритетом в разработке.
Совет! Используйте полезный контент. Подсказывайте людям, как они могут сократить траты, повышайте их финансовую грамотность, добавьте челленджи.
Почему люди используют финансовые приложения?
Приложения для личных финансов позволяют людям оставаться организованными и прогнозировать их расходы. Так они могут сохранить капитал для незапланированных расходов и в целом иметь больший контроль над своими финансами.
Финансовый менеджмент и отслеживание расходов по категориям создают четкую визуализацию того, когда и куда были потрачены деньги, помогают планировать бюджет.
Основные шаги в создании финансового приложения
Процесс разработки финансового приложения, как и разработка любого другого продукта, начинается с определения целевой аудитории и включает в себя несколько основных этапов: анализ конкурентов, выбор функций, выбор технологического стека и собственно разработка, продвижение и работа команды маркетинга.
Найдите свою аудиторию
Понимание своего пользователя упрощает многие задачи: помогает создать лучший продукт, точнее определить набор функций, построить стратегический и эффективный план продвижения.
Проведите исследование и определите основные критерии для портрета вашего пользователя.
Обеспечьте безопасность
В финансовом приложении важно обеспечить хорошую защиту персональных данных пользователя:
- Используйте двухфакторную аутентификацию — добавьте авторизацию с помощью пароля и кода, отправляемого в текстовом сообщении, по электронной почте или по телефону.
- Сократите время сеанса, чтобы сократить период, когда приложение может быть запущено в незащищенном режиме.
- Используйте неброские и неяркие шрифты для отображения информации, чтобы избежать утечки данных, если человек воспользуется приложением в общественном месте.
Какие функции включить в финансовое приложение?
Начните с основных функций, которые есть в каждом приложении для личных финансов.
Авторизация учетной записи: сделайте этот процесс быстрым и легким, но помните, что он должен быть безопасным, поскольку вы работаете с большим количеством личной информации.
Профиль пользователя: необходим для ввода пользователями общей информации с возможностью ее изменения.
Отслеживание доходов и расходов: разрешите контролировать все транзакции, получать к ним быстрый доступ и использовать фильтрацию, чтобы посмотреть данные за определенное время.
Категоризация: пользователям необходимо классифицировать свои расходы для лучшего понимания и управления бюджетом.
Уведомления: уведомляйте пользователя о предстоящих платежах, увеличении расходов.
Кроме того, вы можете добавить дополнительные функции в свое приложение для личных финансов.
Постановка целей: пусть люди ставят цели, например отложить $100 в неделю, или участвуют в челленджах для выработки полезных финансовых привычек.
Привязка к банковским счетам/картам/платежным сервисам: свяжите приложение с другими финансовыми сервисами, чтобы предоставить пользователям синхронизацию и автоматизировать некоторые процессы.
Калькулятор: хорошее дополнение к списку функций, позволяющее быстро производить расчеты без необходимости переключаться между приложениями.
Конвертер валют: для людей, которые много путешествуют, это будет отличная функция.
Набор инструментов
После того как вы определились с функционалом и общим представлением о вашем приложении для отслеживания бюджета, выберите инструменты и технологии, которые вы будете использовать для создания продукта. Набор этих инструментов будет включать в себя библиотеки, языки программирования, фреймворки и т.д.
Для фронтенда это HTML, CSS или JavaScript в сочетании с фреймворками. Наиболее часто используются React и Vue.js.
Стек бэкенда включает в себя языки программирования Ruby, C++, C#, которые считаются лучшими для финансовых продуктов.
Базы данных должны быть безопасными и иметь возможность быстро обрабатывать запросы. Среди лучших вариантов — MongoDB, Kibana.
В зависимости от сложности вашего приложения вам может потребоваться рассмотреть функциональность API, AI-решения.
Создайте удобный UX-дизайн
Управление финансами должно быть простым и понятным. Показывайте только необходимую информацию, чтобы не перегружать пользователей. Мы рекомендуем использовать простой язык, чтобы все было легко и понятно. Приложение о финансах не должно быть перегружено тяжелой терминологией.
Протестируйте и запустите
Когда этап разработки финансового приложения будет почти завершен, и вы будете готовы представить первый MVP, основная работа переходит в руки QA команды. Их задача протестировать приложение и выявить все недочеты.
Попробуйте привлечь к процессу людей, имеющих отношение к финансовой сфере.
Как только все будет проверено и улучшено, запустите приложение. Имейте в виду, что запуск не означает просто размещение продукта в магазинах. За успех продукта во многом будет отвечать хорошая маркетинговая стратегия.
Советы по созданию успешного финансового приложения
Подводя итог, соберем список основных моментов, которые нужно учитывать при создании приложения для личных финансов.
- Подумайте о своих клиентах и их потребностях. Всегда стройте процесс разработки с учетом потребностей и ожиданий пользователей.
- Ориентируйтесь на простоту. Удобный UX-дизайн и визуализация данных не оставят равнодушными пользователей.
- Безопасность. Обеспечьте клиентам защиту их данных.
- Используйте геймификацию. Привлекайте пользователей интерактивным контентом, полезными советами по составлению бюджета.
Создать финансовое приложение в 2022 году — отличная идея. Не пугайтесь высокой конкуренции. Возможность контролировать свои финансы в мобильном приложении — это то, что нужно пользователям. Поэтому дерзайте и создайте еще один классный инструмент для контроля бюджета.