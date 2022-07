Dieses gemeinsame Gefühl am Ende eines jeden Monats, wenn Sie sich fragen: "Wie konnte es passieren, dass Sie Ihr ganzes Geld ausgegeben haben und noch eine Woche Zeit haben, um Ihren Gehaltsscheck zu bekommen?" Nun, die Antwort ist wirklich einfach: Viele von uns achten nicht auf unseren Finanzfluss und unser Finanzmanagement. Wir bekommen unser Geld und geben es ganz einfach ohne Plan aus.

Aus diesem Grund ist es schwierig zu verfolgen, wohin all die Finanzen fließen und wie die Budgetierung verwaltet wird. Notizen über ausgegebenes Geld zu machen ist chaotisch; Es ist auch nicht bequem, jeden Scheck zu speichern. Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, in der Sie nur Ihr Smartphone holen und eine bestimmte App öffnen müssen, die die ganze Arbeit für Sie erledigt.

Persönliche Finanz-Apps kamen zur Rettung. Sie können alle Ausgaben verfolgen, kategorisieren, Ihr Budget planen, Ausgabenstatistiken analysieren und das persönliche Finanzmanagement auf eine neue Ebene heben.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die persönlichen Finanz-Apps werfen und sehen, was es braucht, um eine zu bauen.

Was ist eine persönliche Finanz-App?

Eine persönliche Finanz-App ist eine Anwendung, die dabei hilft, den Finanzfluss eines Benutzers zu regulieren und zu verfolgen. Seine Funktionalität soll Ihr Geldmanagement verbessern.

Hauptsächlich führt es mehrere grundlegende Funktionen aus:

Berechnet Ausgaben und Einnahmen;

Ermöglicht die Planung des Budgets;

Analysiert die eingegebenen Daten;

Erstellt Berichte.

Eine der beliebtesten Finanz-Tracking-Apps ist Mint mit einer Nutzerbasis von 30 Millionen weltweit.

Normalerweise gibt es zwei Arten von persönlichen Finanz-Apps: einfache Finanz-Apps und komplexere Apps.

In einfachen Apps müssen Benutzer alle Daten manuell eingeben, und es wird in der Regel nur die Kostenverfolgung durchgeführt. Es gibt nicht so viele Funktionen und die Entwicklung ist viel einfacher. Einfache Apps sind jedoch nicht produktiv und zeitaufwändig, da alles manuell erledigt wird.

In komplexeren Finanz-Apps können Sie sich auf Automatisierung verlassen, Integrationen nutzen, detaillierte Finanzberichte erhalten und sogar einige Tipps erhalten, um Ihre Finanzkompetenz zu verbessern. Die Entwicklung einer solchen App kann viel mehr kosten und die Implementierung eines komplexeren Tech-Stacks mit APIs-Funktionalität und besserem UX-Design erfordern.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Erwartungen Ihrer Benutzer zu verstehen, da sie sich direkt auf den Entwicklungsprozess der Personal Finance-App auswirken.

Was erwarten Menschen von Finanz-Apps?

Die Leute erwarten bestimmte grundlegende Funktionen in der persönlichen Finanz-App. Unter ihnen:

Visualisierung

Fügen Sie Diagramme, Infografiken und Dashboards in die App ein, um die Verwaltung und das Verständnis der eingegebenen Daten zu vereinfachen.

Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass die App absolut sicher ist. Finanzdaten sind die persönlichen Daten eines Benutzers, daher müssen Sie innerhalb der App eine sichere Umgebung schaffen. Denken Sie an Multifaktor-Authentifizierung, zuverlässige Cloud-Dienste, Verschlüsselung.

Halte es einfach

Benutzer mögen es, wenn sie etwa drei Klicks oder Tippen benötigen, um das zu tun, was sie wollen. Machen Sie Einfachheit also zu Ihrer Priorität; sogar funktionsreiche Anwendungen können einfach zu bedienen sein.

Zusätzlicher Tipp: Sie können interessante Hinweise erstellen und lehrreiche Inhalte für eine bessere Budgetplanung hinzufügen.

Warum lieben Menschen Finanz-Apps so sehr?

Persönliche Finanz-Apps sorgen dafür, dass die Leute organisiert bleiben und ihre Ausgaben vorhersagen. Mit einer solchen App können Sie auf zusätzliche Ausgaben vorbereitet sein.

Finanzmanagement und Ausgabenverfolgung nach Kategorien schaffen eine klare Visualisierung, wann und wo das Geld ausgegeben wurde – all dies durch einen Blick auf ein Diagramm in der App.

Und natürlich ist eine persönliche Finanz-App entscheidend für die Budgetplanung und das Sparen.

Wichtige Schritte zum Erstellen einer Finanz-App

Wie bei jeder anderen App beginnt der Entwicklungsprozess für persönliche Finanz-Apps mit der Identifizierung der Zielgruppe und umfasst Standardphasen: Wettbewerbsanalyse, Auswahl des Funktionsumfangs, Auswahl eines Tech-Stacks und Entwicklung selbst.

Verstehen Sie Ihren Benutzer

Als wir über Benutzererwartungen sprachen, ging es darum, Ihr Publikum zu verstehen. Wenn Sie Ihre Benutzer gut kennen, werden viele Aufgaben vereinfacht: Helfen Sie mit, ein besseres Produkt zu entwickeln, identifizieren Sie den Funktionsumfang, erstellen Sie einen strategischen und effektiven Werbeplan.

Recherchieren Sie und definieren Sie kritische demografische Kriterien, um eine Benutzerpersönlichkeit zu zeichnen.

Denken Sie an die Sicherheit

Schützen Sie die Daten der Benutzer mit verbesserter Sicherheit. Was du tun kannst:

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ermöglicht die Verifizierung durch ein Passwort und einen Einmalcode, die per SMS, E-Mail oder Anruf gesendet werden. Verkürzen Sie den Sitzungsmodus auf eine bestimmte Zeit, damit die Anwendung nicht ungeschützt ausgeführt wird. Zeigen Sie persönliche Informationen sorgfältig an. Es ist nicht gut für Finanz-Apps, eingängige und farbenfrohe Schriftarten zu verwenden, daher könnte es sicherer sein, sie an öffentlichen Orten auszuführen.

Welche Funktionen sollten in die Finanz-App aufgenommen werden?

Beginnen Sie mit den wesentlichen Funktionen, die jede persönliche Finanz-App hat.

Kontoautorisierung: Machen Sie diesen Vorgang schnell und einfach, aber denken Sie daran, dass er sicher sein muss, da Sie mit vielen privaten Informationen arbeiten.

Benutzerprofil: Damit Benutzer allgemeine Informationen über sie eingeben und ändern können.

Einnahmen- und Ausgabenverfolgung: Ermöglichen Sie Benutzern die Kontrolle aller Transaktionen, erhalten Sie schnellen Zugriff darauf und bieten Sie eine Filterung nach Zeitraum.

Kategorisierung: Benutzer müssen ihre Ausgaben zum besseren Verständnis und zur Budgetverwaltung kategorisieren.

Benachrichtigungen: Benachrichtigen Sie sie über anstehende Zahlungen, erhöhte Ausgaben oder wenn sie vergessen haben, Informationen zu aktualisieren.

Außerdem können Sie Ihrer persönlichen Finanz-App erweiterte Funktionen hinzufügen.

Ziele setzen: Lassen Sie Benutzer Ziele setzen, z. B. 100 $ pro Woche sparen, und an Herausforderungen teilnehmen, um gute finanzielle Gewohnheiten zu entwickeln.

Verknüpfung mit Bankkonten/Karten/Zahlungsdiensten: Verknüpfen Sie die App mit anderen Finanzdiensten, um Benutzern eine Synchronisierung zu ermöglichen und einige Prozesse zu automatisieren.

Rechner: Der In-App-Rechner ist eine hervorragende Ergänzung der Funktionsliste, mit der Sie Berechnungen durchführen können, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Währungsumrechner: Das ist ein tolles Feature für Leute, die viel reisen.

Wählen Sie einen Tech-Stack

Sobald Sie die App mit der Liste der Funktionen und dem Gesamtbild Ihrer Budgetierungs-App erstellt haben, entscheiden Sie sich für die Tools und Technologien, die Sie zum Erstellen der App verwenden werden. Diese Tools und Instrumente umfassen Bibliotheken, Programmiersprachen, Frameworks usw.

Für den Frontend-Teil sind es HTML, CSS oder JavaScript in Kombination mit Frameworks. Am häufigsten werden React und Vue.js verwendet.

Der Backend-Stack umfasst die Programmiersprachen Ruby, C++ und C#, die als die besten für Finanzprodukte gelten.

Datenbanken müssen sicher sein und Abfragen schnell verarbeiten können. Zu den besten Optionen gehören MongoDB, Kibana.

Abhängig von der Komplexität Ihrer persönlichen Finanz-App müssen Sie möglicherweise die API-Funktionalität und die Integration von KI-Lösungen in Betracht ziehen.

Es ist auch wichtig zu entscheiden, ob Sie sich für eine native Anwendung oder eine plattformübergreifende entscheiden, da dies eine Anpassung des technischen Stacks erfordert.

Erstellen Sie ein praktisches UX-Design

Geldverwaltung sollte mit der persönlichen Finanz-App einfach sein. Denken Sie an den Benutzerfluss und das Wechseln zwischen Bildschirmen. Zeigen Sie nur die notwendigen Informationen in einem Moment an, um die Benutzer nicht zu überfordern.

Wir empfehlen eine einfache Sprache, um alles leicht verständlich zu machen. Die Finanz-App muss sich nicht in unbekannte Finanzterminologie vertiefen.

Testen und starten

Wenn die Entwicklungsphase der Finanz-App fast abgeschlossen ist und Sie bereit sind, das erste MVP zu präsentieren, lassen Sie Ihr QA-Team alles ordnungsgemäß testen. Es wird nützlich sein, Personen mit Bezug zu Finanzen in den Prozess einzubeziehen.

Sobald alles überprüft und verbessert wurde, starten Sie Ihre Finanz-App. Denken Sie daran, dass die Markteinführung nicht nur bedeutet, das Produkt in den Geschäften zu veröffentlichen. Hinter der erfolgreichen Durchführung der Anwendung steckt eine Marketingstrategie.

Tipps zum Erstellen einer leistungsstarken Finanz-App

Um fortzufahren, hier ist die Liste mit Tipps, die Ihnen helfen werden, eine leistungsstarke App für persönliche Finanzen zu erstellen:

Denken Sie an Ihre Kunden und deren Bedürfnisse. Bauen Sie den Entwicklungsprozess immer auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Benutzer auf und stellen Sie ihnen ein effektives Finanzmanagement-Tool zur Verfügung. Halte es einfach. Komfortables UX-Design und Datenvisualisierung werden die Benutzer zufrieden stellen. Sicherheit ist ein Muss. Stellen Sie den Kunden sicher, dass ihre Daten geschützt sind. Nutzen Sie Gamification. Binden Sie Benutzer mit Herausforderungen, intelligenten Budgetierungstipps ein und erstellen Sie Auszeichnungen für jedes abgeschlossene Zielset.

Eine Finanz-App im Jahr 2022 zu erstellen, ist eine großartige Idee. Halten Sie sich nicht nur wegen der hohen Konkurrenz zurück. Die Möglichkeit, Ihr Geld innerhalb der mobilen App zu kontrollieren, ist das, was Benutzer brauchen.