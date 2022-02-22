Her ayın sonunda, "Nasıl oldu da tüm paranı harcadın ve maaşını almak için daha bir haftan var?" diye merak ettiğin o yaygın duygu. Cevap gerçekten çok basit: çoğumuz finans akışımıza ve finansal yönetimimize dikkat etmiyoruz. Paramızı alıyoruz ve herhangi bir plan yapmadan kolayca harcıyoruz.

Bu nedenle, tüm finansmanın nereye gittiğini ve bütçelemenin nasıl yönetileceğini takip etmek zor. Harcanan para hakkında not almak dağınıktır; her çeki kaydetmek de uygun değildir. Neyse ki, tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzu almak ve tüm işi sizin için yapacak belirli bir uygulamayı açmak olduğu bir çağda yaşıyoruz.

Kişisel finans uygulamaları kurtarmaya geldi. Tüm harcamaları takip edebilir, kategorilere ayırabilir, bütçenizi planlayabilir, harcama istatistiklerini analiz edebilir ve kişisel finans yönetimini yeni bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Kişisel finansal uygulamalara daha yakından bakalım ve bir tane oluşturmak için ne gerektiğini görelim.

Kişisel finans uygulaması nedir?

Kişisel finans uygulaması, kullanıcının finansal akışını düzenlemeye ve takip etmeye yardımcı olan bir uygulamadır. İşlevselliğinin para yönetiminizi iyileştirmesi gerekiyor.

Esas olarak birkaç temel işlevi yerine getirir:

Giderleri ve geliri hesaplar;

Bütçenin planlanmasını sağlar;

Girilen verileri analiz eder;

Raporlar hazırlar.

En popüler finansal takip uygulamalarından biri, dünya çapında 30 milyon kullanıcı tabanıyla Mint'tir.

Genellikle iki tür kişisel finans uygulaması vardır: basit finansal uygulamalar ve daha karmaşık uygulamalar.

Basit uygulamalarda, kullanıcıların tüm verileri manuel olarak girmesi gerekir ve genellikle yalnızca gider takibi yapar. Çok fazla özellik yok ve geliştirme çok daha kolay. Ancak, basit uygulamalar her şey manuel olarak yapıldığından üretken ve zaman alıcı değildir.

Daha karmaşık finansal uygulamalarda otomasyona güvenebilir, entegrasyonları kullanabilir, ayrıntılı finansal raporlar alabilir ve hatta finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için bazı ipuçları alabilirsiniz. Böyle bir uygulama geliştirmek çok daha pahalıya mal olabilir ve API'lerin işlevselliği ve daha iyi UX tasarımı ile daha karmaşık bir teknoloji yığınının uygulanmasını gerektirebilir.

Bu nedenle, kişisel finans uygulaması geliştirme sürecini doğrudan etkilediği için kullanıcılarınızın beklentilerini anlamak önemlidir.

İnsanlar finansal uygulamalardan ne bekliyor?

İnsanlar, kişisel finans uygulamasında belirli temel özellikleri görmeyi bekler. Onların arasında:

görselleştirme

Girilen verileri yönetmeyi ve anlamayı kolaylaştırmak için uygulamaya grafikler, bilgi grafikleri ve gösterge tabloları ekleyin.

Güvenlik

Uygulamanın tamamen güvenli olduğundan emin olun. Finansal veriler, bir kullanıcının kişisel verileridir, bu nedenle uygulama içinde güvenli bir ortam oluşturmalısınız. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı, güvenilir bulut hizmetlerini, şifrelemeyi düşünün.

basit tut

Kullanıcılar, istediklerini yapmak için yaklaşık üç tıklama veya dokunuş aldığında bunu sever. Bu yüzden sadeliği önceliğiniz yapın; zengin özelliklere sahip uygulamaların bile kullanımı kolay olabilir.

Ek ipucu: Daha iyi bütçe planlaması için ilginç ipuçları oluşturabilir ve eğitim içeriği ekleyebilirsiniz.

İnsanlar neden finans uygulamalarını bu kadar çok seviyor?

Kişisel finans uygulamaları, insanları düzenli tutar ve harcamalarını tahmin eder. Böyle bir uygulama ile ekstra harcamalara hazırlanabilirsiniz.

Mali yönetim ve kategorilere göre gider takibi, paranın ne zaman ve nerede harcandığına dair net bir görselleştirme sağlar - bunların tümü yalnızca uygulamadaki bir grafiğe bakarak.

Ve elbette, kişisel bir finans uygulamasına sahip olmak, bütçe planlama ve tasarruf için çok önemlidir.

Bir finansal uygulama oluşturmak için temel adımlar

Diğer tüm uygulamalar gibi, kişisel finans uygulaması geliştirme süreci de hedef kitleyi belirlemekle başlar ve standart aşamaları içerir: rakip analizi, özellik seti seçimi, bir teknoloji yığını seçme ve geliştirmenin kendisi.

Kullanıcınızı anlayın

Kullanıcı beklentilerinden bahsettiğimizde, hedef kitlenizi anlamakla ilgiliydi. Kullanıcınızı iyi tanımak birçok görevi basitleştirir: daha iyi bir ürün oluşturmaya yardımcı olmak, özellikleri belirlemek, stratejik ve etkili bir promosyon planı oluşturmak.

Bir kullanıcı karakteri çizmek için araştırma yapın ve kritik demografik kriterleri tanımlayın.

Güvenlik hakkında düşünün

Kullanıcıların verilerini gelişmiş güvenlikle koruyun. Ne yapabilirsin:

İki faktörlü kimlik doğrulama, kısa mesaj, e-posta veya arama yoluyla gönderilen bir parola ve tek kullanımlık kod aracılığıyla doğrulama sağlar. Uygulamanın korumasız çalışmaması için oturum modunu belirli bir süreye kısaltın. Kişisel bilgileri dikkatlice görüntüleyin. Finansal uygulamaların akılda kalıcı ve renkli yazı tiplerini kullanması iyi olmayacağından, bunları halka açık yerlerde çalıştırmak daha güvenli olabilir.

Finans uygulamasına dahil edilecek özellikler nelerdir?

Her kişisel finans uygulamasının sahip olduğu temel özelliklerle başlayın.

Hesap yetkilendirme: Bu işlemi hızlı ve kolay hale getirin, ancak çok sayıda özel bilgi ile çalıştığınız için güvenli olması gerektiğini unutmayın.

Kullanıcı profili: Kullanıcıların kendileriyle ilgili genel bilgileri girebilmeleri ve değiştirebilmeleri için.

Gelir ve gider takibi: Kullanıcıların tüm işlemleri kontrol etmesine, bunlara hızlı erişim sağlamasına ve döneme göre filtreleme sağlamasına olanak tanır.

Kategorizasyon: Kullanıcıların daha iyi anlaşılması ve bütçe yönetimi için harcamalarını kategorilere ayırması gerekir.

Bildirimler: Yaklaşan ödemeler, artan harcamalar veya bilgileri güncellemeyi unuttularsa onları bilgilendirin.

Bunun yanı sıra kişisel finans uygulamanıza gelişmiş özellikler ekleyebilirsiniz.

Hedef belirleme : Kullanıcıların haftada 100 $ tasarruf etmek gibi hedefler belirlemesine ve iyi finansal alışkanlıklar başlatmak için zorluklara katılmasına izin verin.

Banka hesaplarına/kartlarına/ödeme hizmetlerine bağlanma: Kullanıcılara senkronizasyon sağlamak ve bazı işlemleri otomatikleştirmek için uygulamayı diğer finansal hizmetlerle ilişkilendirin.

Hesap Makinesi: Uygulama içi hesap makinesi, özellikler listesine mükemmel bir ektir ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan hesaplama yapmanızı sağlar.

Para birimi dönüştürücü: Bu, çok seyahat eden insanlar için harika bir özellik olacaktır.

Bir teknoloji yığını seçin

Özellikler listesi ve bütçeleme uygulamanızın genel görüntüsü ile uygulamaya geldiğinizde, uygulamayı oluşturmak için kullanacağınız araçlara ve teknolojilere karar verin. Bu araçlar ve araçlar kitaplıkları, programlama dillerini, çerçeveleri vb. içerecektir.

Ön uç kısım için, çerçevelerle birleştirilmiş HTML, CSS veya JavaScript'tir. En çok kullanılanlar React ve Vue.js'dir.

Arka uç yığını, finans ürünleri için en iyisi olarak kabul edilen Ruby, C++ ve C# programlama dillerini içerir.

Veritabanlarının güvenli olması ve sorguları hızlı bir şekilde işleyebilmesi gerekir. En iyi seçenekler arasında MongoDB, Kibana bulunmaktadır.

Kişisel finans uygulamanızın karmaşıklığına bağlı olarak, API'lerin işlevsellik AI çözüm entegrasyonlarını göz önünde bulundurmanız gerekebilir.

Teknik yığının uyarlanmasını gerektireceğinden, yerel uygulamayla mı yoksa çapraz platformla mı gideceğinize karar vermek de önemlidir.

Kullanışlı bir UX tasarımı oluşturun

Kişisel finans uygulamasıyla para yönetimi kolay olmalıdır. Kullanıcı akışını ve ekranlar arasında geçiş yapmayı düşünün. Kullanıcıları bunaltmamak için bir anda yalnızca gerekli bilgileri gösterin.

Her şeyi kolayca anlaşılır kılmak için basit bir dil kullanmanızı öneririz. Finans uygulamasının bilinmeyen finansal terminolojiye kapılması gerekmez.

Test et ve başlat

Finans uygulaması geliştirme aşaması neredeyse bittiğinde ve ilk MVP'yi sunmaya hazır olduğunuzda, QA ekibinizin her şeyi düzgün bir şekilde test etmesini sağlayın. Finansla ilgili kişilerin sürece dahil edilmesi faydalı olacaktır.

Her şey kontrol edilip iyileştirildiğinde, finans uygulamanızı başlatın. Lansman yapmanın yalnızca ürünü mağazalara göndermek anlamına gelmediğini unutmayın. Uygulamanın başarılı performansının arkasında bir pazarlama stratejisi vardır.

Güçlü bir finansal uygulama oluşturmaya yönelik ipuçları

Devam etmek için, güçlü bir kişisel finans uygulaması oluşturmanıza yardımcı olacak ipuçlarının listesi:

Müşterilerinizi ve ihtiyaçlarını düşünün. Geliştirme sürecini her zaman kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentileri etrafında oluşturun ve onlara etkili bir finansal yönetim aracı sağlayın. Basit tutun. Kullanışlı UX tasarımı ve veri görselleştirme, kullanıcıları memnun edecektir. Güvenlik bir zorunluluktur. Müşterilerin verilerinin korunduğundan emin olun. Oyunlaştırmayı kullanın. Kullanıcıları zorluklarla, akıllı bütçeleme ipuçlarıyla meşgul edin ve tamamlanan her hedef kümesi için ödüller oluşturun.

2022'de bir finans uygulaması yapmak harika bir fikir. Sadece yüksek rekabet nedeniyle geri durmayın. Paranızı mobil uygulama içinde kontrol etme yeteneği, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu şeydir.