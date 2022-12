To wspólne uczucie pod koniec każdego miesiąca, kiedy zastanawiasz się "jak to się stało, że wydałeś wszystkie swoje pieniądze, a do wypłaty pozostał jeszcze tydzień?". Cóż, odpowiedź jest naprawdę prosta: wielu z nas nie zwraca uwagi na nasz przepływ finansów i zarządzanie finansami. Dostajemy nasze pieniądze i łatwo je wydajemy bez żadnego planu.

Dlatego trudno jest śledzić, gdzie idą wszystkie finanse i jak zarządzać budżetem. Robienie notatek o wydanych pieniądzach jest niechlujne; zapisywanie każdego czeku również nie jest wygodne. Na szczęście żyjemy w czasach, w których wystarczy wziąć do ręki smartfon i otworzyć konkretną aplikację, która wykona całą pracę za Ciebie.

Na ratunek przyszły aplikacje do finansów osobistych. Możesz śledzić wszystkie wydatki, kategoryzować je, planować budżet, analizować statystyki wydatków i przenieść zarządzanie finansami osobistymi na nowy poziom.

Przyjrzyjmy się bliżej aplikacjom do finansów osobistych i zobaczmy, co trzeba zrobić, aby je stworzyć.

Co to jest aplikacja do finansów osobistych?

Aplikacja finansów osobistych to aplikacja, która pomaga regulować i śledzić przepływy finansowe użytkownika. Jej funkcjonalność ma na celu poprawę zarządzania pieniędzmi użytkownika.

Głównie spełnia kilka podstawowych funkcji:

Oblicza wydatki i dochody;

Umożliwia planowanie budżetu;

Analizuje wprowadzone dane;

Przygotowuje raporty.

Jedną z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia finansów jest Mint, której baza użytkowników na całym świecie wynosi 30 milionów.

Istnieją zazwyczaj dwa rodzaje aplikacji do finansów osobistych: proste aplikacje finansowe i bardziej złożone aplikacje.

W prostych aplikacjach użytkownicy muszą ręcznie wprowadzać wszystkie dane i zazwyczaj wykonuje tylko śledzenie wydatków. Nie ma tak wielu funkcji, a rozwój jest znacznie łatwiejszy. Jednak proste aplikacje nie są produktywne i czasochłonne, ponieważ wszystko jest wykonywane ręcznie.

W bardziej złożonych aplikacjach finansowych możesz polegać na automatyzacji, korzystać z integracji, otrzymywać szczegółowe raporty finansowe, a nawet uzyskać wskazówki, aby poprawić swoją wiedzę finansową. Opracowanie takiej aplikacji może kosztować znacznie więcej i wymaga wdrożenia bardziej złożonego stosu technologicznego z funkcjonalnością API i lepszym projektem UX.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie oczekiwań użytkowników, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na proces tworzenia aplikacji do obsługi finansów osobistych.

Czego ludzie oczekują od aplikacji finansowych?

Ludzie oczekują, że zobaczą pewne podstawowe funkcje w aplikacji finansów osobistych. Wśród nich:

Wizualizacja

Uwzględnij w aplikacji wykresy, infografiki i dashboardy, ułatwiające zarządzanie i zrozumienie wprowadzonych danych.

Bezpieczeństwo

Upewnij się, że aplikacja jest w pełni bezpieczna. Dane finansowe to dane osobowe użytkownika, dlatego musisz stworzyć bezpieczne środowisko w aplikacji. Pomyśl o uwierzytelnianiu wieloczynnikowym, niezawodnych usługach chmurowych, szyfrowaniu.

Zachowaj prostotę

Użytkownicy lubią, gdy zrobienie tego, co chcą, zajmuje około trzech kliknięć lub stuknięć. Dlatego uczyń prostotę swoim priorytetem; nawet bogate w funkcje aplikacje mogą być łatwe w użyciu.

Dodatkowa wskazówka: możesz tworzyć ciekawe podpowiedzi i dodawać treści edukacyjne dla lepszego planowania budżetu.

Dlaczego ludzie tak bardzo kochają aplikacje finansowe?

Aplikacje do zarządzania finansami osobistymi pozwalają ludziom zachować organizację i przewidzieć swoje wydatki. Dzięki takiej aplikacji możesz być przygotowany na dodatkowe wydatki.

Zarządzanie finansami i śledzenie wydatków według kategorii tworzy przejrzystą wizualizację tego, kiedy i gdzie zostały wydane pieniądze - wszystko to wystarczy spojrzeć na jeden wykres w aplikacji.

I oczywiście, posiadanie aplikacji do finansów osobistych jest kluczowe w planowaniu budżetu i oszczędzaniu.

Kluczowe kroki do stworzenia aplikacji finansowej

Jak każda inna aplikacja, proces tworzenia aplikacji do finansów osobistych zaczyna się od określenia grupy docelowej i obejmuje standardowe etapy: analizę konkurencji, wybór zestawu funkcji, wybór stosu technologicznego i sam rozwój.

Zrozumienie użytkownika

Kiedy mówiliśmy o oczekiwaniach użytkowników, było to związane ze zrozumieniem swojej grupy odbiorców. Dobre poznanie użytkownika upraszcza wiele zadań: pomaga stworzyć lepszy produkt, określić zestaw cech, zbudować strategiczny i skuteczny plan promocji.

Zrób badania i określ krytyczne kryteria demograficzne, aby narysować persona użytkownika.

Pomyśl o bezpieczeństwie

Chroń dane użytkowników dzięki zwiększonym zabezpieczeniom. Co możesz zrobić:

Dwuczynnikowe uwierzytelnianie umożliwia weryfikację za pomocą hasła i jednorazowego kodu wysyłanego SMS-em, e-mailem lub telefonicznie. Skróć tryb sesji do określonego czasu, aby aplikacja nie działała niezabezpieczona. Ostrożnie wyświetlaj informacje osobiste. Nie będzie dobrze, gdy aplikacje finansowe będą używać chwytliwych i kolorowych czcionek, dlatego bezpieczniej może być uruchamiać je w miejscach publicznych.

Jakie funkcje zawrzeć w aplikacji finansowej?

Zacznij od podstawowych funkcji, które posiada każda aplikacja finansów osobistych.

Autoryzacja konta: spraw, aby ten proces był szybki i łatwy, ale pamiętaj, że musi być bezpieczny, ponieważ pracujesz z dużą ilością prywatnych informacji.

Profil użytkownika: dla użytkowników, aby wprowadzić ogólne informacje o nich z możliwością ich zmiany.

Śledzenie dochodów i wydatków: pozwala użytkownikom kontrolować wszystkie transakcje, uzyskać do nich szybki dostęp i zapewnić filtrowanie według okresu.

Kategoryzacja: użytkownicy muszą kategoryzować swoje wydatki dla lepszego zrozumienia i zarządzania budżetem.

Powiadomienia: powiadom ich o zbliżających się płatnościach, zwiększonych wydatkach lub jeśli zapomnieli zaktualizować informacje.

Poza tym, możesz dodać zaawansowane funkcje do swojej aplikacji finansów osobistych.

Ustalanie celów: pozwól użytkownikomustalać cele, takie jak oszczędzanie 100 dolarów tygodniowo, i brać udział w wyzwaniach, aby rozpocząć dobre nawyki finansowe.

Łączenie z kontami bankowymi/kartami/płatnościami: połącz aplikację z innymi usługami finansowymi, aby zapewnić użytkownikom synchronizację i zautomatyzować niektóre procesy.

Kalkulator: kalkulator w aplikacji to doskonały dodatek do listy funkcji, pozwalający na dokonywanie obliczeń bez przełączania się między aplikacjami.

Konwerter walutowy: to będzie świetna funkcja dla osób, które dużo podróżują.

Wybierz stos technologiczny

Kiedy już przyjdziesz app z listą funkcji i ogólnym obrazem swojej aplikacji budżetowej, zdecyduj się na narzędzia i technologie, których będziesz używać do budowy aplikacji. Te narzędzia i instrumenty będą obejmować biblioteki, języki programowania, frameworki itp.

W przypadku części front-endowej jest to HTML, CSS lub JavaScript połączony z frameworkami. Najczęściej wykorzystywane są React i Vue.js.

Stos backendowy obejmuje języki programowania Ruby, C++ i C# uważane za najlepsze dla produktów finansowych.

Bazy danych muszą być bezpieczne i mieć możliwość szybkiego przetwarzania zapytań. Wśród najlepszych opcji są MongoDB, Kibana.

W zależności od złożoności Twojej aplikacji do finansów osobistych, być może będziesz musiał rozważyć integracje z funkcjonalnością API rozwiązań AI.

Istotne jest również, aby zdecydować, czy idziesz z natywną aplikacją lub cross-platformą, ponieważ będzie to wymagało dostosowania stosu technicznego.

Stwórz wygodny projekt UX

Zarządzanie pieniędzmi powinno być łatwe dzięki aplikacji do finansów osobistych. Pomyśl o przepływie użytkownika i przełączaniu się między ekranami. Pokaż tylko niezbędne informacje w jednym momencie, aby nie przytłoczyć użytkowników.

Zalecamy używanie prostego języka, aby wszystko było łatwo zrozumiałe. Aplikacja finansowa nie musi być uwikłana w nieznaną terminologię finansową.

Testuj i uruchamiaj

Kiedy etap tworzenia aplikacji finansowej jest już prawie zakończony i jesteś gotowy do zaprezentowania pierwszego MVP, zleć swojemu zespołowi QA przetestowanie wszystkiego jak należy. Przydatne będzie zaangażowanie w ten proces osób związanych z finansami.

Gdy wszystko zostanie sprawdzone i poprawione, uruchom swoją aplikację finansową. Pamiętaj, że uruchomienie nie oznacza tylko umieszczenia produktu w sklepach. Za udanym działaniem aplikacji stoi strategia marketingowa.

Porady dotyczące tworzenia potężnej aplikacji finansowej

Aby wznowić, oto lista wskazówek, które pomogą Ci stworzyć potężną aplikację finansów osobistych:

Myśl o swoich klientach i ich potrzebach. Zawsze buduj proces rozwoju wokół potrzeb i oczekiwań użytkowników i zapewnij im skuteczne narzędzie do zarządzania finansami. Zachowaj prostotę. Wygodny projekt UX i wizualizacja danych sprawią, że użytkownicy będą zadowoleni. Bezpieczeństwo jest koniecznością. Zapewnij klientów, że ich dane są chronione. Wykorzystaj gamifikację. Zaangażuj użytkowników za pomocą wyzwań, inteligentnych wskazówek dotyczących budżetowania i stwórz nagrody za każdy ukończony cel.

Stworzenie aplikacji finansowej w 2022 roku to świetny pomysł. Nie wstrzymuj się tylko z powodu dużej konkurencji. Możliwość kontrolowania swoich pieniędzy w ramach aplikacji mobilnej jest tym, czego potrzebują użytkownicy.