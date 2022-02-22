هذا الشعور الشائع في نهاية كل شهر عندما تتساءل ، "كيف حدث هذا أنك أنفقت كل أموالك ولا يزال هناك أسبوع آخر للحصول على راتبك؟" حسنًا ، الإجابة بسيطة حقًا: الكثير منا لا يهتم بتدفق التمويل والإدارة المالية لدينا. نحصل على أموالنا وننفقها بسهولة دون أي خطة.

لهذا السبب يصعب متابعة أين تذهب جميع الموارد المالية وكيفية إدارة الميزانية. تدوين الملاحظات حول الأموال التي يتم إنفاقها أمر فوضوي ؛ حفظ كل شيك ليس مريحًا أيضًا. لحسن الحظ ، نحن نعيش في عصر حيث كل ما عليك فعله هو الحصول على هاتفك الذكي وفتح تطبيق معين يقوم بكل العمل نيابة عنك.

جاءت تطبيقات التمويل الشخصي للإنقاذ. يمكنك تتبع جميع النفقات وتصنيفها وتخطيط ميزانيتك وتحليل إحصاءات الإنفاق والارتقاء بإدارة التمويل الشخصي إلى مستوى جديد.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على التطبيقات المالية الشخصية ونرى ما يلزم لبناء واحدة.

ما هو تطبيق التمويل الشخصي؟

تطبيق التمويل الشخصي هو تطبيق يساعد في تنظيم وتتبع التدفق المالي للمستخدم. من المفترض أن تعمل وظائفها على تحسين إدارة أموالك.

يؤدي بشكل أساسي العديد من الوظائف الأساسية:

تحسب النفقات والدخل.

يسمح بتخطيط الميزانية ؛

يحلل البيانات المدخلة ؛

يعد التقارير.

يعد Mint أحد أشهر تطبيقات التتبع المالي ، مع قاعدة مستخدمين تصل إلى 30 مليون مستخدم حول العالم.

يوجد عادةً نوعان من تطبيقات التمويل الشخصي: تطبيقات مالية بسيطة وتطبيقات أكثر تعقيدًا.

في التطبيقات البسيطة ، يحتاج المستخدمون إلى إدخال جميع البيانات يدويًا ، وعادةً ما يقوم بتتبع النفقات فقط. لا يوجد الكثير من الميزات ، والتطوير أسهل بكثير. ومع ذلك ، فإن التطبيقات البسيطة ليست منتجة وتستغرق وقتًا طويلاً لأن كل شيء يتم يدويًا.

في التطبيقات المالية الأكثر تعقيدًا ، يمكنك الاعتماد على الأتمتة ، واستخدام عمليات الدمج ، وتلقي تقارير مالية مفصلة ، وحتى الحصول على بعض النصائح لتحسين محو أميتك المالية. قد يكلف تطوير مثل هذا التطبيق أكثر بكثير ويتطلب تنفيذ حزمة تقنية أكثر تعقيدًا مع وظائف واجهات برمجة التطبيقات وتصميم UX أفضل.

لهذا السبب من المهم فهم توقعات المستخدمين لأنها تؤثر بشكل مباشر على عملية تطوير تطبيق التمويل الشخصي.

ماذا يتوقع الناس من التطبيقات المالية؟

يتوقع الناس رؤية بعض الميزات الأساسية في تطبيق التمويل الشخصي. بينهم:

التصور

قم بتضمين المخططات والرسوم البيانية ولوحات المعلومات في التطبيق ، مما يسهل إدارة وفهم البيانات المدخلة.

حماية

تأكد من أن التطبيق آمن تمامًا. البيانات المالية هي البيانات الشخصية للمستخدم ، لذلك يجب عليك إنشاء بيئة آمنة داخل التطبيق. فكر في المصادقة متعددة العوامل والخدمات السحابية الموثوقة والتشفير.

أبقيها بسيطة

يحب المستخدمون ذلك عندما يتطلب الأمر ثلاث نقرات أو نقرات للقيام بما يريدون. لذا اجعل البساطة من أولوياتك ؛ حتى التطبيقات الغنية بالميزات يمكن أن تكون سهلة الاستخدام.

نصيحة إضافية: يمكنك إنشاء تلميحات مثيرة للاهتمام وإضافة محتوى تعليمي لتخطيط أفضل للميزانية.

لماذا يحب الناس تطبيقات التمويل كثيرًا؟

تحافظ تطبيقات التمويل الشخصي على بقاء الأشخاص منظمين وتتنبأ بنفقاتهم. باستخدام مثل هذا التطبيق ، يمكنك الاستعداد لإنفاق إضافي.

تخلق الإدارة المالية وتتبع النفقات حسب الفئات تصورًا واضحًا لوقت ومكان إنفاق الأموال - كل هذا بمجرد النظر إلى مخطط واحد في التطبيق.

وبالطبع ، يعد امتلاك تطبيق للتمويل الشخصي أمرًا بالغ الأهمية في تخطيط الميزانية والادخار.

الخطوات الأساسية لإنشاء تطبيق مالي

مثل أي تطبيق آخر ، تبدأ عملية تطوير تطبيق التمويل الشخصي بتحديد الجمهور المستهدف وتتضمن مراحل قياسية: تحليل المنافسين ، واختيار مجموعة الميزات ، واختيار مجموعة التقنيات ، والتطوير نفسه.

افهم المستخدم الخاص بك

عندما تحدثنا عن توقعات المستخدم ، كان الأمر متعلقًا بفهم جمهورك. إن معرفة المستخدم جيدًا يبسط العديد من المهام: المساعدة في إنشاء منتج أفضل ، وتحديد مجموعة الميزات ، وبناء خطة ترويجية إستراتيجية وفعالة.

قم بالبحث وحدد المعايير الديموغرافية الهامة لرسم شخصية المستخدم.

فكر في الأمن

حماية بيانات المستخدمين بأمان محسن. ما تستطيع فعله:

تتيح المصادقة ذات العاملين التحقق من خلال كلمة مرور ورمز يستخدم لمرة واحدة يتم إرساله عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة. قم بتقصير وضع الجلسة إلى وقت معين حتى لا يعمل التطبيق بدون حماية. اعرض المعلومات الشخصية بعناية. لن يكون من الجيد أن تستخدم التطبيقات المالية خطوطًا جذابة وملونة ، لذلك قد يكون تشغيلها في الأماكن العامة أكثر أمانًا.

ما الميزات التي يجب تضمينها في تطبيق التمويل؟

ابدأ بالميزات الأساسية التي يتمتع بها كل تطبيق تمويل شخصي.

ترخيص الحساب: اجعل هذه العملية سريعة وسهلة ، ولكن تذكر أنه يجب أن تكون آمنة لأنك تعمل مع الكثير من المعلومات الخاصة.

ملف تعريف المستخدم: للمستخدمين لإدخال المعلومات العامة عنهم مع إمكانية تغييرها.

تتبع الدخل والمصروفات: يسمح للمستخدمين بالتحكم في جميع المعاملات ، والوصول السريع إليها ، وتوفير التصفية حسب الفترة.

التصنيف: يحتاج المستخدمون إلى تصنيف نفقاتهم من أجل فهم أفضل وإدارة الميزانية.

الإخطارات: احصل على إشعار بشأن الدفعات القادمة أو زيادة الإنفاق أو إذا نسوا تحديث المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إضافة ميزات متقدمة إلى تطبيق التمويل الشخصي الخاص بك.

تحديد الأهداف: اسمح للمستخدمين بتحديد الأهداف ، مثل توفير 100 دولار في الأسبوع ، والمشاركة في التحديات لبدء عادات مالية جيدة.

الربط بالحسابات المصرفية / البطاقات / خدمات الدفع: اربط التطبيق بخدمات مالية أخرى لتزويد المستخدمين بالمزامنة وأتمتة بعض العمليات.

الحاسبة: تعد الآلة الحاسبة داخل التطبيق إضافة ممتازة إلى قائمة الميزات ، مما يسمح بإجراء الحسابات دون التبديل بين التطبيقات.

محول العملات: ستكون هذه ميزة رائعة للأشخاص الذين يسافرون كثيرًا.

اختر مكدسًا تقنيًا

بمجرد وصولك إلى التطبيق مع قائمة الميزات والصورة العامة لتطبيق الميزانية الخاص بك ، حدد الأدوات والتقنيات التي ستستخدمها لإنشاء التطبيق. ستشمل هذه الأدوات والأدوات المكتبات ولغات البرمجة والأطر وما إلى ذلك.

بالنسبة للجزء الأمامي ، يتم دمج HTML أو CSS أو JavaScript مع أطر العمل. الأكثر استخدامًا هما React و Vue.js.

تتضمن الحزمة الخلفية لغات البرمجة Ruby و C ++ و C # التي تعتبر الأفضل للمنتجات المالية.

يجب أن تكون قواعد البيانات آمنة وأن تكون قادرة على معالجة الاستفسارات بسرعة. من بين أفضل الخيارات MongoDB ، Kibana.

اعتمادًا على مدى تعقيد تطبيق التمويل الشخصي الخاص بك ، قد تحتاج إلى التفكير في تكامل حلول الذكاء الاصطناعي بوظائف واجهات برمجة التطبيقات.

من الضروري أيضًا تحديد ما إذا كنت ستستخدم التطبيق الأصلي أو النظام الأساسي المشترك حيث سيتطلب ذلك تكييف المجموعة الفنية.

قم بإنشاء تصميم UX مناسب

يجب أن تكون إدارة الأموال سهلة باستخدام تطبيق التمويل الشخصي. فكر في تدفق المستخدم والتبديل بين الشاشات. اعرض المعلومات الضرورية فقط في لحظة واحدة حتى لا تربك المستخدمين.

نوصي باستخدام لغة بسيطة لتسهيل فهم كل شيء. ليس من الضروري أن يكون التطبيق المالي عالقًا في مصطلحات مالية غير معروفة.

الاختبار والإطلاق

عندما توشك مرحلة تطوير التطبيق المالي على الانتهاء ، وتكون مستعدًا لتقديم أول MVP ، اطلب من فريق ضمان الجودة اختبار كل شيء بشكل صحيح. سيكون من المفيد إشراك الأشخاص المرتبطين بالتمويل في العملية.

بمجرد التحقق من كل شيء وتحسينه ، قم بتشغيل تطبيق التمويل الخاص بك. ضع في اعتبارك أن الإطلاق لا يعني مجرد نشر المنتج في المتاجر. هناك استراتيجية تسويقية وراء الأداء الناجح للتطبيق.

نصائح لإنشاء تطبيق مالي قوي

للاستئناف ، إليك قائمة بالنصائح التي ستساعدك على إنشاء تطبيق تمويل شخصي قوي:

فكر في عملائك واحتياجاتهم. قم دائمًا ببناء عملية التطوير حول احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم وتزويدهم بأداة إدارة مالية فعالة. أبقيها بسيطة. سيجعل تصميم تجربة المستخدم وتصور البيانات المريح المستخدمين راضين. الأمن أمر لا بد منه. التأكد من حماية بيانات العملاء. استخدم التلعيب. قم بإشراك المستخدمين في التحديات ونصائح الميزنة الذكية وإنشاء جوائز لكل مجموعة أهداف مكتملة.

يُعد إنشاء تطبيق مالي في عام 2022 فكرة رائعة. لا تتراجع فقط بسبب المنافسة العالية. ما يحتاجه المستخدمون هو القدرة على التحكم في أموالك داخل تطبيق الهاتف.