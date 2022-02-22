每个月底，当你想知道“你花光了所有的钱，还有一周才能拿到薪水”时，这种普遍的感觉是怎么发生的？嗯，答案很简单：我们中的许多人不关注我们的资金流和财务管理。我们得到我们的钱并且很容易花掉它而没有任何计划。

这就是为什么很难了解所有财务的去向以及如何管理预算。记下所花的钱是一件很麻烦的事；保存每张支票也不方便。幸运的是，我们生活在这样一个时代，您只需拿起智能手机并打开一个特定的应用程序即可为您完成所有工作。

个人理财应用程序来救援。您可以跟踪所有费用、对其进行分类、计划预算、分析支出统计数据，并将个人财务管理提升到一个新的水平。

让我们仔细看看个人财务应用程序，看看构建一个需要什么。

什么是个人理财应用程序？

个人理财应用程序是一种有助于调节和跟踪用户财务流动的应用程序。它的功能应该可以改善您的资金管理。

它主要执行几个基本功能：

计算费用和收入；

允许规划预算；

分析输入的数据；

准备报告。

Mint 是最受欢迎的财务跟踪应用程序之一，在全球拥有 3000 万用户群。

通常有两种类型的个人理财应用程序：简单的财务应用程序和更复杂的应用程序。

在简单的应用程序中，用户需要手动输入所有数据，并且它通常只执行费用跟踪。没有那么多功能，开发起来也容易很多。然而，简单的应用程序效率不高且耗时，因为一切都是手动完成的。

在更复杂的金融应用程序中，您可以依靠自动化、使用集成、接收详细的财务报告，甚至获得一些提高金融知识的技巧。开发这样的应用程序可能会花费更多，并且需要使用 API 功能和更好的 UX 设计来实现更复杂的技术堆栈。

这就是为什么了解用户的期望非常重要，因为它们直接影响个人理财应用程序的开发过程。

人们对金融应用有什么期望？

人们希望在个人理财应用中看到某些基本功能。他们之中：

可视化

在应用程序中包含图表、信息图表和仪表板，以便更轻松地管理和理解输入的数据。

安全

确保应用程序完全安全。财务数据是用户的个人数据，因此您必须在应用程序中创建一个安全的环境。想想多因素身份验证、可靠的云服务、加密。

把事情简单化

用户喜欢它需要大约三下点击或点击来做他们想做的事。所以把简单作为你的首要任务；即使是功能丰富的应用程序也可以轻松使用。

附加提示：您可以创建有趣的提示并添加教育内容以更好地进行预算规划。

为什么人们如此喜欢金融应用程序？

个人理财应用程序让人们保持井井有条并预测他们的开支。使用这样的应用程序，您可以为额外支出做好准备。

按类别进行财务管理和费用跟踪可以清晰地显示资金的使用时间和地点——所有这些只需查看应用程序中的一张图表即可。

当然，拥有个人理财应用程序对于预算规划和储蓄至关重要。

创建财务应用程序的关键步骤

与任何其他应用程序一样，个人理财应用程序的开发过程从确定目标受众开始，包括标准阶段：竞争对手分析、功能集选择、选择技术堆栈和开发本身。

了解你的用户

当我们谈论用户期望时，它与了解您的受众有关。充分了解您的用户可以简化许多任务：帮助创建更好的产品、确定功能集、制定战略和有效的促销计划。

进行研究并定义关键的人口统计标准以绘制用户角色。

考虑安全

通过增强的安全性保护用户数据。你可以做什么：

双重身份验证可通过密码和通过短信、电子邮件或电话发送的一次性代码进行验证。 将会话模式缩短到特定时间，这样应用程序就不会在不受保护的情况下运行。 小心显示个人信息。财务应用使用醒目的彩色字体并不好，因此在公共场所运行它们可能会更安全。

财务应用程序中包含哪些功能？

从每个个人理财应用程序的基本功能开始。

帐户授权：使此过程快速简便，但请记住，它必须是安全的，因为您正在处理大量私人信息。

用户配置文件：供用户输入有关他们的一般信息并能够更改它。

收入和支出跟踪：允许用户控制所有交易，快速访问它们，并提供按期过滤。

分类：用户需要对其费用进行分类，以便更好地理解和预算管理。

通知：让他们通知即将付款、增加的支出，或者如果他们忘记更新信息。

除此之外，您还可以为您的个人理财应用程序添加高级功能。

设定目标：让用户设定目标，例如每周节省 100 美元，并参与挑战以养成良好的财务习惯。

链接银行账户/卡/支付服务：将应用程序与其他金融服务链接，为用户提供同步和自动化一些流程。

计算器：应用内计算器是功能列表的绝佳补充，无需在应用之间切换即可进行计算。

货币转换器：对于经常旅行的人来说，这将是一个很棒的功能。

选择技术栈

一旦你的应用程序带有功能列表和预算应用程序的整体形象，决定你将用于构建应用程序的工具和技术。这些工具和工具将包括库、编程语言、框架等。

前端部分则是 HTML、CSS 或 JavaScript 结合框架。最常用的是 React 和 Vue.js。

后端堆栈包括被认为最适合金融产品的编程语言 Ruby、C++ 和 C#。

数据库需要安全并且能够快速处理查询。最好的选择是 MongoDB、Kibana。

根据您的个人理财应用程序的复杂性，您可能需要考虑 API 功能 AI 解决方案集成。

决定使用本机应用程序还是跨平台也很重要，因为这需要调整技术堆栈。

创建方便的用户体验设计

使用个人理财应用程序应该可以轻松管理资金。想想用户流程和屏幕之间的切换。在某一时刻只显示必要的信息，以免让用户不知所措。

我们建议使用简单的语言使一切易于理解。财务应用程序不必陷入未知的财务术语中。

测试和启动

当财务应用程序开发阶段几乎完成，并且您准备好展示第一个 MVP 时，让您的 QA 团队正确测试所有内容。让与金融相关的人参与到这个过程中会很有用。

检查并改进所有内容后，启动您的财务应用程序。请记住，发布并不意味着只是将产品发布到商店。应用程序的成功表现背后有一个营销策略。

创建功能强大的金融应用程序的提示

要继续，以下是帮助您创建功能强大的个人理财应用程序的提示列表：

想想你的客户和他们的需求。始终围绕用户的需求和期望构建开发流程，并为他们提供有效的财务管理工具。 把事情简单化。便捷的用户体验设计和数据可视化让用户满意。 安全是必须的。确保客户的数据受到保护。 使用游戏化。用挑战、智能预算技巧吸引用户，并为每个完成的目标设置奖励。

在 2022 年制作一个金融应用程序是一个好主意。不要因为竞争激烈而退缩。在移动应用程序中控制您的资金的能力是用户所需要的。