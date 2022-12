Dat veel voorkomende gevoel aan het eind van elke maand, wanneer je je afvraagt: "hoe heeft dit kunnen gebeuren dat je al je geld hebt uitgegeven en er is nog een week om je salaris te krijgen?". Nou, het antwoord is heel eenvoudig: velen van ons letten niet op onze geldstromen en financieel beheer. We krijgen ons geld en geven het gemakkelijk uit zonder enig plan.

Daarom is het moeilijk te volgen waar alle financiën naartoe gaan en hoe je de budgettering beheert. Notities maken over uitgegeven geld is rommelig; elke cheque bewaren is ook niet handig. Gelukkig leven we in een tijdperk waarin je alleen maar je smartphone hoeft te pakken en een bepaalde app hoeft te openen die al het werk voor je doet.

Apps voor persoonlijke financiën bieden uitkomst. U kunt alle uitgaven bijhouden, categoriseren, uw budget plannen, uitgavenstatistieken analyseren en het beheer van uw persoonlijke financiën naar een nieuw niveau tillen.

Laten we de persoonlijke financiële apps eens nader bekijken en zien wat er nodig is om er een te bouwen.

Wat is een app voor persoonlijke financiën?

Een app voor persoonlijke financiën is een toepassing die helpt de financiële stroom van een gebruiker te regelen en bij te houden. De functionaliteit ervan is bedoeld om uw geldbeheer te verbeteren.

Het voert voornamelijk verschillende basisfuncties uit:

Berekent uitgaven en inkomsten;

Maakt de planning van het budget mogelijk;

Analyseert de ingevoerde gegevens;

Bereidt rapporten voor.

Een van de populairste financiële tracking apps is Mint, met een gebruikersbestand van 30 miljoen wereldwijd.

Er zijn meestal twee soorten apps voor persoonlijke financiën: eenvoudige financiële apps en meer complexe apps.

Bij eenvoudige apps moeten gebruikers alle gegevens handmatig invoeren, en het voert over het algemeen alleen het bijhouden van uitgaven uit. Er zijn niet zo veel functies, en de ontwikkeling is veel eenvoudiger. Eenvoudige apps zijn echter niet productief en tijdrovend, omdat alles handmatig wordt gedaan.

In complexere financiële apps kunt u vertrouwen op automatisering, gebruikmaken van integraties, gedetailleerde financiële rapporten ontvangen en zelfs tips krijgen om uw financiële kennis te verbeteren. De ontwikkeling van een dergelijke app kan veel meer kosten en vereist de implementatie van een complexere tech stack met API's functionaliteit en een beter UX-ontwerp.

Daarom is het belangrijk om de verwachtingen van uw gebruikers te begrijpen, omdat deze rechtstreeks van invloed zijn op het ontwikkelingsproces van persoonlijke financiële apps.

Wat verwachten mensen van financiële apps?

Mensen verwachten bepaalde basisfuncties in de app voor persoonlijke financiën. Onder andere:

Visualisatie

Neem grafieken, infographics en dashboards op in de app, zodat het gemakkelijker wordt om de ingevoerde gegevens te beheren en te begrijpen.

Beveiliging

Zorg ervoor dat de app volledig beveiligd is. Financiële gegevens zijn persoonlijke gegevens van een gebruiker, dus je moet een veilige omgeving creëren binnen de app. Denk aan multifactor authenticatie, betrouwbare clouddiensten, encryptie.

Houd het simpel

Gebruikers houden ervan als het ongeveer drie klikken of tikken kost om te doen wat ze willen. Maak eenvoud dus uw prioriteit; zelfs toepassingen met veel functies kunnen eenvoudig te gebruiken zijn.

Extra tip: u kunt interessante hints maken en educatieve inhoud toevoegen voor een betere budgetplanning.

Waarom houden mensen zo van financiële apps?

Apps voor persoonlijke financiën zorgen ervoor dat mensen georganiseerd blijven en hun uitgaven kunnen voorspellen. Met zo'n app kun je voorbereid zijn op extra uitgaven.

Financieel beheer en het bijhouden van uitgaven per categorie creëren een duidelijke visualisatie van wanneer en waar het geld is uitgegeven - dit alles door slechts naar één grafiek in de app te kijken.

En natuurlijk is het hebben van een persoonlijke financiële app cruciaal voor budgetplanning en sparen.

De belangrijkste stappen om een financiële app te maken

Net als elke andere app, begint het ontwikkelingsproces van een app voor persoonlijke financiën met het identificeren van de doelgroep en omvat het standaardfasen: analyse van de concurrentie, selectie van de functieset, keuze van de technologie en de ontwikkeling zelf.

Begrijp uw gebruiker

Toen we het hadden over gebruikersverwachtingen, had dat te maken met het begrijpen van je publiek. Je gebruiker goed kennen vereenvoudigt veel taken: helpen om een beter product te maken, de featureset identificeren, een strategisch en effectief promotieplan opstellen.

Doe onderzoek en definieer kritische demografische criteria om een gebruikerspersona op te stellen.

Denk aan beveiliging

Bescherm de gegevens van gebruikers met verbeterde beveiliging. Wat u kunt doen:

Tweefactorauthenticatie maakt verificatie mogelijk via een wachtwoord en een eenmalige code die via sms, e-mail of telefoontje wordt verstuurd. Verkort de sessiemodus tot een bepaalde tijd zodat de applicatie niet onbeschermd draait. Geef persoonlijke informatie zorgvuldig weer. Het zal niet goed zijn voor financiële apps om pakkende en kleurrijke lettertypes te gebruiken, dus het zou veiliger kunnen zijn om ze op openbare plaatsen te draaien.

Welke functies moeten worden opgenomen in de financiële app?

Begin met de essentiële functies die elke persoonlijke financiële app heeft.

Account autorisatie: maak dit proces snel en gemakkelijk, maar vergeet niet dat het veilig moet zijn omdat je werkt met veel prive-informatie.

Gebruikersprofiel: voor gebruikers om de algemene informatie over hen in te voeren met de mogelijkheid deze te wijzigen.

Inkomsten en uitgaven bijhouden: gebruikers kunnen alle transacties controleren, er snel toegang toe krijgen en filteren op periode.

Categorisering: gebruikers moeten hun uitgaven categoriseren voor een beter begrip en budgetbeheer.

Meldingen: stel hen op de hoogte van komende betalingen, verhoogde uitgaven, of als ze vergeten zijn informatie bij te werken.

Daarnaast kunt u geavanceerde functies toevoegen aan uw persoonlijke financiële app.

Doelen stellen: laat gebruikers doelen stellen, zoals 100 dollar per week sparen, en deelnemen aan uitdagingen om goede financiële gewoonten te beginnen.

Koppelen aan bankrekeningen/kaarten/betalingsdiensten: koppel de app met andere financiële diensten om gebruikers synchronisatie te bieden en sommige processen te automatiseren.

Rekenmachine: de in-app rekenmachine is een uitstekende toevoeging aan de lijst met functies, waarmee berekeningen kunnen worden gemaakt zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Valutaomzetter: dat zal een geweldige functie zijn voor mensen die veel reizen.

Kies een tech stack

Zodra je de lijst met functies en het algemene beeld van je budgetteringsapp hebt opgesteld, beslis je welke tools en technologieën je gaat gebruiken om de app te bouwen. Deze tools en instrumenten omvatten bibliotheken, programmeertalen, kaders, enz.

Voor het front-end gedeelte gaat het om HTML, CSS of JavaScript in combinatie met frameworks. De meest gebruikte zijn React en Vue.js.

De backend stack omvat de programmeertalen Ruby, C++ en C# die als de beste worden beschouwd voor financiële producten.

Databases moeten veilig zijn en queries snel kunnen verwerken. Tot de beste opties behoren MongoDB, Kibana.

Afhankelijk van de complexiteit van uw app voor persoonlijke financiën, moet u wellicht integratie van API's en AI-oplossingen overwegen.

Het is ook essentieel om te beslissen of u gaat voor native applicatie of cross-platform, omdat het de technische stack zal moeten aanpassen.

Maak een handig UX-ontwerp

Geldbeheer moet gemakkelijk zijn met de app voor persoonlijke financiën. Denk aan de user flow en het schakelen tussen schermen. Toon alleen noodzakelijke informatie op één moment om gebruikers niet te overweldigen.

We raden aan eenvoudige taal te gebruiken om alles gemakkelijk te begrijpen. De financiële app hoeft niet verstrikt te raken in onbekende financiële terminologie.

Testen en lanceren

Wanneer de ontwikkelingsfase van de financiële app bijna klaar is, en u klaar bent om de eerste MVP te presenteren, laat dan uw QA-team alles goed testen. Het zal nuttig zijn om mensen gerelateerd aan financiën bij het proces te betrekken.

Zodra alles is gecontroleerd en verbeterd, lanceer je je financiële app. Houd in gedachten dat lancering niet betekent dat je het product gewoon in de winkels plaatst. Er zit een marketingstrategie achter het succesvol uitvoeren van de applicatie.

Tips voor het maken van een krachtige financiële app

Om te hervatten, is hier de lijst met tips die u zullen helpen een krachtige persoonlijke financiële app te creëren:

Denk na over je klanten en hun behoeften. Bouw het ontwikkelingsproces altijd rond de behoeften en verwachtingen van de gebruikers en voorzie hen van een effectieve financiële managementtool. Houd het eenvoudig. Een handig UX-ontwerp en gegevensvisualisatie zullen gebruikers tevreden stellen. Beveiliging is een must. Verzeker de klanten dat hun gegevens beschermd zijn. Gebruik gamification. Betrek gebruikers met uitdagingen, slimme budgetteringstips en creëer prijzen voor elk voltooid doel dat is ingesteld.

Een financiële app maken in 2022 is een geweldig idee. Houd je niet in vanwege de grote concurrentie. De mogelijkheid om je geld te controleren binnen de mobiele app is wat gebruikers nodig hebben.