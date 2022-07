Ce sentiment commun à la fin de chaque mois lorsque vous vous demandez "comment est-il arrivé que vous ayez dépensé tout votre argent et qu'il reste encore une semaine pour toucher votre salaire?" Eh bien, la réponse est très simple : beaucoup d'entre nous ne font pas attention à notre flux financier et à notre gestion financière. Nous obtenons notre argent et le dépensons facilement sans aucun plan.

C'est pourquoi il est difficile de savoir où vont toutes les finances et comment gérer le budget. Prendre des notes sur l'argent dépensé est compliqué; enregistrer chaque chèque n'est pas non plus pratique. Heureusement, nous vivons à une époque où tout ce que vous avez à faire est d'obtenir votre smartphone et d'ouvrir une application particulière qui fera tout le travail pour vous.

Les applications de finances personnelles sont venues à la rescousse. Vous pouvez suivre toutes les dépenses, les catégoriser, planifier votre budget, analyser les statistiques de dépenses et amener la gestion des finances personnelles à un nouveau niveau.

Examinons de plus près les applications financières personnelles et voyons ce qu'il faut pour en créer une.

Qu'est-ce qu'une application de finances personnelles ?

Une application de finances personnelles est une application qui permet de réguler et de suivre les flux financiers d'un utilisateur. Sa fonctionnalité est censée améliorer votre gestion de l'argent.

Il remplit principalement plusieurs fonctions de base :

Calcule les dépenses et les revenus ;

Permet de planifier le budget ;

Analyse les données saisies ;

Prépare des rapports.

L'une des applications de suivi financier les plus populaires est Mint, avec une base d'utilisateurs de 30 millions dans le monde.

Il existe généralement deux types d'applications de finances personnelles : les applications financières simples et les applications plus complexes.

Dans les applications simples, les utilisateurs doivent saisir toutes les données manuellement, et il n'effectue généralement que le suivi des dépenses. Il n'y a pas tellement de fonctionnalités et le développement est beaucoup plus facile. Cependant, les applications simples ne sont pas productives et prennent du temps car tout est fait manuellement.

Dans les applications financières plus complexes, vous pouvez compter sur l'automatisation, utiliser des intégrations, recevoir des rapports financiers détaillés et même obtenir des conseils pour améliorer vos connaissances financières. Le développement d'une telle application peut coûter beaucoup plus cher et nécessiter la mise en œuvre d'une pile technologique plus complexe avec des fonctionnalités d'API et une meilleure conception UX.

C'est pourquoi il est important de comprendre les attentes de vos utilisateurs car elles ont un impact direct sur le processus de développement de l'application de finances personnelles.

Qu'est-ce que les gens attendent des applications financières ?

Les gens s'attendent à voir certaines fonctionnalités de base dans l'application de finances personnelles. Parmi eux:

Visualisation

Incluez des graphiques, des infographies et des tableaux de bord dans l'application, ce qui facilite la gestion et la compréhension des données saisies.

Sécurité

Assurez-vous que l'application est entièrement sécurisée. Les données financières sont les données personnelles d'un utilisateur, vous devez donc créer un environnement sûr dans l'application. Pensez à l'authentification multifacteur, aux services cloud fiables, au chiffrement.

Rester simple

Les utilisateurs aiment quand il faut environ trois clics ou tapotements pour faire ce qu'ils veulent. Alors faites de la simplicité votre priorité ; même les applications riches en fonctionnalités peuvent être faciles à utiliser.

Astuce supplémentaire : vous pouvez créer des astuces intéressantes et ajouter du contenu éducatif pour une meilleure planification budgétaire.

Pourquoi les gens aiment-ils tant les applications financières ?

Les applications de finances personnelles permettent aux gens de rester organisés et de prévoir leurs dépenses. Avec une telle application, vous pouvez vous préparer à des dépenses supplémentaires.

La gestion financière et le suivi des dépenses par catégories créent une visualisation claire du moment et de l'endroit où l'argent a été dépensé - tout cela simplement en regardant un graphique dans l'application.

Et, bien sûr, avoir une application de finances personnelles est crucial pour la planification budgétaire et l'épargne.

Étapes clés pour créer une application financière

Comme toute autre application, le processus de développement d'une application de finances personnelles commence par l'identification du public cible et comprend des étapes standard : analyse des concurrents, sélection d'un ensemble de fonctionnalités, choix d'une pile technologique et développement lui-même.

Comprendre votre utilisateur

Lorsque nous avons parlé des attentes des utilisateurs, cela était lié à la compréhension de votre public. Bien connaître son utilisateur simplifie de nombreuses tâches : aider à créer un meilleur produit, identifier l'ensemble des fonctionnalités, construire un plan promotionnel stratégique et efficace.

Faites des recherches et définissez des critères démographiques critiques pour dessiner un profil d'utilisateur.

Pensez à la sécurité

Protégez les données des utilisateurs avec une sécurité renforcée. Ce que tu peux faire:

L'authentification à deux facteurs permet la vérification via un mot de passe et un code à usage unique envoyés par SMS, e-mail ou appel. Raccourcissez le mode de session à une heure particulière afin que l'application ne s'exécute pas sans protection. Affichez soigneusement les informations personnelles. Il ne sera pas bon pour les applications financières d'utiliser des polices accrocheuses et colorées, il pourrait donc être plus sûr de les exécuter dans des lieux publics.

Quelles fonctionnalités inclure dans l'application de finance ?

Commencez par les fonctionnalités essentielles de chaque application de finances personnelles.

Autorisation de compte : rendez ce processus simple et rapide, mais n'oubliez pas qu'il doit être sécurisé car vous travaillez avec de nombreuses informations privées.

Profil utilisateur : permet aux utilisateurs de saisir les informations générales les concernant avec la possibilité de les modifier.

Suivi des revenus et des dépenses : permet aux utilisateurs de contrôler toutes les transactions, d'y accéder rapidement et de fournir un filtrage par période.

Catégorisation : les utilisateurs ont besoin de catégoriser leurs dépenses pour une meilleure compréhension et gestion du budget.

Notifications : informez-les des paiements à venir, de l'augmentation des dépenses ou s'ils ont oublié de mettre à jour les informations.

En plus de cela, vous pouvez ajouter des fonctionnalités avancées à votre application de finances personnelles.

Fixer des objectifs : laissez les utilisateurs se fixer des objectifs, comme économiser 100 $ par semaine, et participez à des défis pour adopter de bonnes habitudes financières.

Liaison aux comptes bancaires/cartes/services de paiement : reliez l'application à d'autres services financiers pour fournir aux utilisateurs une synchronisation et automatiser certains processus.

Calculatrice : la calculatrice intégrée à l'application est un excellent ajout à la liste des fonctionnalités, permettant d'effectuer des calculs sans basculer entre les applications.

Convertisseur de devises : ce sera une fonctionnalité intéressante pour les personnes qui voyagent beaucoup.

Choisissez une pile technologique

Une fois que vous arrivez à l'application avec la liste des fonctionnalités et l'image globale de votre application de budgétisation, décidez des outils et des technologies que vous utiliserez pour créer l'application. Ces outils et instruments comprendront des bibliothèques, des langages de programmation, des frameworks, etc.

Pour la partie front-end, il s'agit de HTML, CSS ou JavaScript combinés à des frameworks. Les plus utilisés sont React et Vue.js.

La pile backend comprend les langages de programmation Ruby, C++ et C# considérés comme les meilleurs pour les produits financiers.

Les bases de données doivent être sécurisées et capables de traiter rapidement les requêtes. Parmi les meilleures options figurent MongoDB, Kibana.

En fonction de la complexité de votre application de finances personnelles, vous devrez peut-être envisager des intégrations de solutions d'IA de fonctionnalité d'API.

Il est également essentiel de décider si vous optez pour une application native ou multiplateforme car cela nécessitera une adaptation de la pile technique.

Créez un design UX pratique

La gestion de l'argent devrait être facile avec l'application de finances personnelles. Pensez au flux d'utilisateurs et au passage d'un écran à l'autre. Affichez uniquement les informations nécessaires à un moment donné pour ne pas submerger les utilisateurs.

Nous vous recommandons d'utiliser un langage simple pour que tout soit facilement compréhensible. L'application financière n'a pas à être prise dans une terminologie financière inconnue.

Tester et lancer

Lorsque l'étape de développement de l'application financière est presque terminée et que vous êtes prêt à présenter le premier MVP, demandez à votre équipe d'AQ de tout tester correctement. Il sera utile d'impliquer des personnes liées à la finance dans le processus.

Une fois que tout est vérifié et amélioré, lancez votre application de finance. Gardez à l'esprit que lancer ne signifie pas simplement publier le produit dans les magasins. Il y a une stratégie de marketing derrière les performances réussies de l'application.

Conseils pour créer une application financière puissante

Pour résumer, voici la liste des conseils qui vous aideront à créer une puissante application de finances personnelles :

Pensez à vos clients et à leurs besoins. Construisez toujours le processus de développement autour des besoins et des attentes des utilisateurs et fournissez-leur un outil de gestion financière efficace. Rester simple. La conception UX pratique et la visualisation des données satisferont les utilisateurs. La sécurité est un must. Garantir aux clients que leurs données sont protégées. Utilisez la ludification. Engagez les utilisateurs avec des défis, des conseils de budgétisation intelligents et créez des récompenses pour chaque objectif atteint.

Créer une application financière en 2022 est une excellente idée. Ne vous retenez pas juste à cause de la forte concurrence. La possibilité de contrôler votre argent dans l'application mobile est ce dont les utilisateurs ont besoin.