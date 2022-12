Quella sensazione comune che si prova alla fine di ogni mese quando ci si chiede: "Come è successo che hai speso tutti i tuoi soldi e manca ancora una settimana per avere lo stipendio?". La risposta è molto semplice: molti di noi non prestano attenzione ai flussi finanziari e alla gestione finanziaria. Prendiamo i nostri soldi e li spendiamo facilmente senza alcun piano.

Per questo motivo è difficile capire dove vanno a finire le finanze e come gestire il budget. Prendere nota dei soldi spesi è disordinato; anche salvare ogni assegno non è conveniente. Fortunatamente, viviamo in un'epoca in cui basta prendere lo smartphone e aprire un'applicazione che farà tutto il lavoro per voi.

Le app di finanza personale sono venute in soccorso. Potete tenere traccia di tutte le spese, classificarle, pianificare il vostro budget, analizzare le statistiche di spesa e portare la gestione delle finanze personali a un nuovo livello.

Diamo un'occhiata più da vicino alle app finanziarie personali e vediamo cosa serve per crearne una.

Che cos'è un'app di finanza personale?

Un'app di finanza personale è un'applicazione che aiuta a regolare e tenere traccia del flusso finanziario di un utente. La sua funzionalità dovrebbe migliorare la gestione del denaro.

Principalmente svolge diverse funzioni di base:

Calcola le spese e le entrate;

Consente di pianificare il bilancio;

Analizza i dati inseriti;

Prepara rapporti.

Una delle app di monitoraggio finanziario più popolari è Mint, con una base di 30 milioni di utenti in tutto il mondo.

Di solito esistono due tipi di app per la finanza personale: app finanziarie semplici e app più complesse.

Nelle app semplici, gli utenti devono inserire tutti i dati manualmente e in genere eseguono solo il monitoraggio delle spese. Non ci sono molte funzioni e lo sviluppo è molto più semplice. Tuttavia, le app semplici non sono produttive e richiedono molto tempo, poiché tutto viene fatto manualmente.

Nelle app finanziarie più complesse, è possibile affidarsi all'automazione, utilizzare integrazioni, ricevere rapporti finanziari dettagliati e persino ricevere suggerimenti per migliorare la propria alfabetizzazione finanziaria. Lo sviluppo di un'app di questo tipo può costare molto di più e richiede l'implementazione di uno stack tecnologico più complesso con funzionalità API e una migliore progettazione UX.

Ecco perché è importante capire le aspettative degli utenti, che hanno un impatto diretto sul processo di sviluppo di un'app finanziaria.

Cosa si aspettano le persone dalle app finanziarie?

Le persone si aspettano di vedere alcune caratteristiche di base nelle app di finanza personale. Tra queste:

Visualizzazione

Includere grafici, infografiche e dashboard nell'app, rendendo più facile la gestione e la comprensione dei dati inseriti.

Sicurezza

Assicuratevi che l'app sia completamente sicura. I dati finanziari sono dati personali dell'utente, quindi è necessario creare un ambiente sicuro all'interno dell'app. Pensate all'autenticazione a più fattori, a servizi cloud affidabili e alla crittografia.

Mantenere la semplicità

Agli utenti piace quando bastano tre clic o tap per fare ciò che desiderano. La semplicità è quindi la vostra priorità; anche le applicazioni più ricche di funzioni possono essere facili da usare.

Un ulteriore consiglio: potete creare suggerimenti interessanti e aggiungere contenuti educativi per una migliore pianificazione del budget.

Perché le persone amano così tanto le app finanziarie?

Le app di finanza personale consentono di organizzarsi e di prevedere le spese. Con un'app di questo tipo, si può essere preparati alle spese extra.

La gestione finanziaria e il monitoraggio delle spese per categorie creano una chiara visualizzazione di quando e dove è stato speso il denaro: tutto questo semplicemente guardando un grafico nell'app.

E, naturalmente, avere un'app di finanza personale è fondamentale per la pianificazione del budget e dei risparmi.

I passi fondamentali per creare un'app finanziaria

Come per qualsiasi altra applicazione, il processo di sviluppo di un'app finanziaria inizia con l'identificazione del pubblico di riferimento e comprende le fasi standard: l'analisi dei concorrenti, la selezione del set di funzionalità, la scelta dello stack tecnologico e lo sviluppo vero e proprio.

Capire l'utente

Quando abbiamo parlato delle aspettative degli utenti, ci siamo riferiti alla comprensione del pubblico. Conoscere bene il proprio utente semplifica molti compiti: aiutare a creare un prodotto migliore, identificare il set di funzionalità, costruire un piano promozionale strategico ed efficace.

Fate una ricerca e definite i criteri demografici critici per disegnare una persona utente.

Pensate alla sicurezza

Proteggete i dati degli utenti con una maggiore sicurezza. Cosa si può fare:

L'autenticazione a due fattori consente la verifica attraverso una password e un codice monouso inviato via SMS, e-mail o chiamata. Riducete la modalità di sessione a un tempo specifico, in modo che l'applicazione non venga eseguita senza protezione. Mostrare con attenzione le informazioni personali. Non è opportuno che le app finanziarie utilizzino caratteri accattivanti e colorati, quindi potrebbe essere più sicuro eseguirle in luoghi pubblici.

Quali funzioni includere nell'app finanziaria?

Iniziate con le caratteristiche essenziali che ogni app di finanza personale deve avere.

Autorizzazione dell'account: rendete questo processo facile e veloce, ma ricordate che deve essere sicuro perché state lavorando con molte informazioni private.

Profilo utente: consente agli utenti di inserire le informazioni generali che li riguardano, con la possibilità di modificarle.

Tracciamento delle entrate e delle uscite: consente agli utenti di controllare tutte le transazioni, di accedervi rapidamente e di filtrare per periodo.

Categorizzazione: gli utenti devono categorizzare le loro spese per una migliore comprensione e gestione del budget.

Notifiche: avvisate gli utenti dei pagamenti imminenti, dell'aumento delle spese o se hanno dimenticato di aggiornare le informazioni.

Oltre a questo, potete aggiungere funzioni avanzate alla vostra app di finanza personale.

Definizione di obiettivi: consentire agli utenti di fissare obiettivi, come risparmiare 100 dollari a settimana, e di partecipare a sfide per avviare buone abitudini finanziarie.

Collegamento a conti bancari/carte/servizi di pagamento: collegare l'app con altri servizi finanziari per fornire agli utenti la sincronizzazione e automatizzare alcuni processi.

Calcolatrice: la calcolatrice in-app è un'ottima aggiunta all'elenco delle funzionalità, che consente di effettuare calcoli senza passare da un'app all'altra.

Convertitore di valuta: sarà un'ottima funzione per chi viaggia molto.

Scegliere uno stack tecnologico

Una volta definito l'elenco delle funzionalità e l'immagine complessiva della vostra app di budgeting, decidete gli strumenti e le tecnologie che utilizzerete per costruire l'app. Questi strumenti includono librerie, linguaggi di programmazione, framework, ecc.

Per la parte front-end, si tratta di HTML, CSS o JavaScript combinati con framework. I più utilizzati sono React e Vue.js.

Lo stack back-end comprende i linguaggi di programmazione Ruby, C++ e C#, considerati i migliori per i prodotti finanziari.

I database devono essere sicuri e in grado di elaborare velocemente le query. Tra le opzioni migliori ci sono MongoDB e Kibana.

A seconda della complessità della vostra applicazione di finanza personale, potrebbe essere necessario considerare le integrazioni di soluzioni AI con funzionalità API.

È inoltre essenziale decidere se optare per un'applicazione nativa o multipiattaforma, poiché sarà necessario adattare lo stack tecnico.

Creare un design UX conveniente

La gestione del denaro deve essere facile con l'app di finanza personale. Pensate al flusso dell'utente e al passaggio tra le schermate. Mostrate solo le informazioni necessarie in un unico momento per non sovraccaricare gli utenti.

Si consiglia di utilizzare un linguaggio semplice per rendere tutto facilmente comprensibile. L'app di finanza non deve essere invischiata in una terminologia finanziaria sconosciuta.

Test e lancio

Quando la fase di sviluppo dell'app finanziaria è quasi terminata e siete pronti a presentare il primo MVP, chiedete al vostro team QA di testare tutto correttamente. Sarà utile coinvolgere nel processo persone legate al mondo della finanza.

Una volta che tutto è stato controllato e migliorato, lanciate la vostra app finanziaria. Tenete a mente che il lancio non significa solo pubblicare il prodotto nei negozi. C'è una strategia di marketing dietro il successo dell'applicazione.

Suggerimenti per creare un'app finanziaria potente

Per riassumere, ecco un elenco di consigli che vi aiuteranno a creare un'app finanziaria potente:

Pensate ai vostri clienti e alle loro esigenze. Costruite sempre il processo di sviluppo intorno alle esigenze e alle aspettative degli utenti e fornite loro uno strumento di gestione finanziaria efficace. Mantenere la semplicità. Un design UX e una visualizzazione dei dati convenienti renderanno gli utenti soddisfatti. La sicurezza è un must. Assicurate ai clienti che i loro dati siano protetti. Utilizzate la gamification. Coinvolgete gli utenti con sfide, consigli intelligenti sul budget e create premi per ogni obiettivo raggiunto.

Realizzare un'app finanziaria nel 2022 è un'ottima idea. Non trattenetevi solo a causa dell'elevata concorrenza. La possibilità di controllare il proprio denaro all'interno dell'app mobile è ciò di cui gli utenti hanno bisogno.