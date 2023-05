O TikTok iniciou os testes para o seu novo chatbot de IA na aplicação chamado "Tako". Esta funcionalidade avançada visa melhorar a descoberta de conteúdos e a experiência do utilizador na plataforma. O chatbot entrou numa fase de testes limitada e está actualmente disponível apenas em mercados seleccionados.

O Tako aparece no lado direito da interface do TikTok, acima do perfil dos utilizadores, e pode ser utilizado para responder a perguntas sobre um vídeo ou dar sugestões de novos conteúdos para ver. Ao utilizar consultas em linguagem natural, o chatbot incentiva o envolvimento do utilizador e melhora a experiência geral da aplicação.

Desenvolvido por meio de uma parceria com um provedor de IA terceirizado não revelado, o TikTok adaptou o Tako para atender às necessidades específicas de sua plataforma. Na sua fase actual, o chatbot não inclui qualquer tecnologia de IA interna da TikTok ou da sua empresa-mãe, a ByteDance. O chatbot de IA é rotulado como experimental e vem com uma isenção de responsabilidade básica de que suas respostas podem não ser 100% precisas.

A TikTok salienta que o Tako não deve ser utilizado para procurar aconselhamento médico, jurídico ou financeiro. Além disso, garante a segurança dos menores, excluindo a acessibilidade do chatbot das suas contas. Os utilizadores têm a opção de apagar o seu histórico de conversação com o Tako para aumentar a sua privacidade. No entanto, as políticas de retenção de dados a longo prazo ou os aspectos de privacidade do chatbot de IA permanecem indeterminados nesta fase.

Para além de melhorar a experiência do utilizador, o Tako tem potencial para se tornar um novo método para os utilizadores descobrirem conteúdos na plataforma. A visão da TikTok para o chatbot estende-se a ser uma alternativa às caixas de pesquisa tradicionais. Este movimento pode potencialmente ameaçar a experiência de pesquisa do Google, uma vez que os utilizadores da Geração Z são conhecidos por preferir o TikTok e o Instagram ao Google para tópicos de interesse. A Google planeia lançar a sua experiência de pesquisa conversacional em breve, mas um chatbot de IA na aplicação, como o Tako, pode incentivar o público mais jovem a ignorar completamente a Google.

À medida que a indústria de no-code continua a ganhar um ímpeto fulgurante, plataformas como a AppMaster abrem caminho, criando interfaces fáceis de utilizar, experiências perfeitas e permitindo o rápido desenvolvimento de aplicações. AppMaster O criador de aplicações sem código da AppMaster aumenta a produtividade dos utilizadores e fornece uma solução poderosa que elimina a necessidade de conhecimentos técnicos extensivos, permitindo que mais empresas desenvolvam aplicações inovadoras.