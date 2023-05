TikTok ha avviato i test per il suo nuovo chatbot AI in-app chiamato "Tako". Questa funzione avanzata mira a migliorare la scoperta dei contenuti e l'esperienza degli utenti sulla piattaforma. Il chatbot è entrato in una fase di test limitata ed è attualmente disponibile solo in mercati selezionati.

Tako appare sul lato destro dell'interfaccia di TikTok, sopra il profilo dell'utente, e può essere utilizzato per rispondere a domande su un video o per fornire suggerimenti su nuovi contenuti da guardare. Utilizzando query in linguaggio naturale, il chatbot incoraggia il coinvolgimento degli utenti e migliora l'esperienza complessiva dell'app.

Sviluppato grazie a una partnership con un fornitore di intelligenza artificiale di terze parti non rivelato, TikTok ha adattato Tako per soddisfare le esigenze specifiche della sua piattaforma. Allo stato attuale, il chatbot non include alcuna tecnologia AI interna di TikTok o della sua società madre, ByteDance. Il chatbot AI è etichettato come sperimentale e viene fornito con un'avvertenza di base: le sue risposte potrebbero non essere accurate al 100%.

TikTok sottolinea che Tako non deve essere utilizzato per richiedere consigli medici, legali o finanziari. Inoltre, garantisce la sicurezza dei minori escludendo l'accesso al chatbot dai loro account. Gli utenti hanno la possibilità di cancellare la loro cronologia di chat con Tako per migliorare la loro privacy. Tuttavia, le politiche di conservazione dei dati a lungo termine o gli aspetti della privacy del chatbot AI rimangono al momento indeterminati.

Oltre a migliorare l'esperienza degli utenti, Tako ha il potenziale per diventare un nuovo metodo per scoprire i contenuti sulla piattaforma. La visione di TikTok per il chatbot si estende fino a diventare un'alternativa alle tradizionali caselle di ricerca. Questa mossa potrebbe potenzialmente minacciare l'esperienza di ricerca di Google, dato che gli utenti della Gen Z sono noti per preferire TikTok e Instagram a Google per gli argomenti di interesse. Google ha in programma di lanciare presto la sua esperienza di ricerca conversazionale, ma un chatbot AI in-app come Tako potrebbe incoraggiare il pubblico più giovane a saltare del tutto Google.

Mentre il settore no-code continua a prendere piede, piattaforme come AppMaster aprono la strada creando interfacce facili da usare, esperienze senza soluzione di continuità e consentendo un rapido sviluppo delle applicazioni. AppMaster Il costruttore di app senza codice migliora la produttività degli utenti e fornisce una soluzione potente che elimina la necessità di conoscenze tecniche approfondite, consentendo a un maggior numero di aziende di sviluppare applicazioni innovative.