TikTok, 'Tako' adlı yeni uygulama içi AI sohbet robotu için test başlattı. Bu gelişmiş özellik, platformda içerik keşfini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Chatbot, sınırlı bir test aşamasına girdi ve şu anda yalnızca belirli pazarlarda mevcut.

Tako, TikTok arayüzünün sağ tarafında, kullanıcı profilinin yukarısında görünür ve bir video hakkındaki soruları yanıtlamak veya izlenecek yeni içerik önerileri sağlamak için onunla etkileşim kurulabilir. Chatbot, doğal dil sorguları kullanarak kullanıcı katılımını teşvik eder ve uygulamanın genel deneyimini geliştirir.

Açıklanmayan bir üçüncü taraf AI sağlayıcısı ile ortaklık yoluyla geliştirilen TikTok, Tako'yu platforma özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarladı. Chatbot, şu anki aşamasında TikTok veya ana şirketi ByteDance'in şirket içi yapay zeka teknolojisini içermiyor. AI sohbet robotu deneysel olarak etiketlenmiştir ve yanıtlarının %100 doğru olmayabileceğine dair temel bir sorumluluk reddi beyanı ile birlikte gelir.

TikTok, Tako'nun tıbbi, yasal veya mali tavsiye almak için kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca reşit olmayanların güvenliğini, chatbot'un erişilebilirliğini hesaplarından hariç tutarak sağlar. Kullanıcılar, gizliliklerini geliştirmek için Tako ile sohbet geçmişlerini silme seçeneğine sahiptir. Ancak, yapay zeka sohbet robotunun uzun vadeli veri saklama politikaları veya gizlilik yönleri bu aşamada belirsizliğini koruyor.

Tako, kullanıcı deneyimini geliştirmenin yanı sıra, kullanıcıların platformdaki içeriği keşfetmesi için yeni bir yöntem olma potansiyeline sahiptir. TikTok'un sohbet robotu vizyonu, geleneksel arama kutularına bir alternatif olmaya kadar uzanıyor. Z Kuşağı kullanıcılarının ilgi alanları için Google yerine TikTok ve Instagram'ı tercih ettikleri bilindiğinden, bu hamle Google'ın arama deneyimini potansiyel olarak tehdit edebilir. Google'ın yakın zamanda konuşmalı arama deneyimini kullanıma sunmayı planlıyor, ancak Tako gibi bir uygulama içi yapay zeka sohbet robotu, genç kitleleri Google'ı tamamen atlamaya teşvik edebilir.

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