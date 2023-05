TikTok is begonnen met het testen van zijn nieuwe in-app AI-chatbot genaamd 'Tako'. Deze geavanceerde functie moet de ontdekking van content en de gebruikerservaring op het platform verbeteren. De chatbot is een beperkte testfase ingegaan en is momenteel alleen beschikbaar in geselecteerde markten.

Tako verschijnt aan de rechterkant van de TikTok-interface boven het profiel van de gebruiker en kan worden gebruikt om vragen over een video te beantwoorden of suggesties te geven voor nieuwe inhoud om te bekijken. Door gebruik te maken van zoekopdrachten in natuurlijke taal stimuleert de chatbot de betrokkenheid van gebruikers en verbetert hij de algehele ervaring van de app.

TikTok heeft Tako ontwikkeld in samenwerking met een niet nader genoemde externe AI-provider, om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van het platform. In het huidige stadium bevat de chatbot geen interne AI-technologie van TikTok of het moederbedrijf ByteDance. De AI-chatbot wordt bestempeld als experimenteel en komt met een disclaimer dat de antwoorden mogelijk niet 100% accuraat zijn.

TikTok benadrukt dat Tako niet mag worden gebruikt om medisch, juridisch of financieel advies in te winnen. Verder zorgt het voor de veiligheid van minderjarigen door de toegankelijkheid van de chatbot van hun accounts uit te sluiten. Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun chatgeschiedenis met Tako te wissen om hun privacy te verbeteren. Het beleid voor het bewaren van gegevens op lange termijn of de privacyaspecten van de AI-chatbot blijven in dit stadium echter onbepaald.

Naast het verbeteren van de gebruikerservaring heeft Tako het potentieel om een nieuwe methode voor gebruikers te worden om inhoud op het platform te ontdekken. TikTok's visie voor de chatbot strekt zich uit tot een alternatief voor traditionele zoekvelden. Deze stap kan mogelijk een bedreiging vormen voor de zoekervaring van Google, aangezien Gen Z-gebruikers bekend staan om hun voorkeur voor TikTok en Instagram boven Google voor interessante onderwerpen. Google heeft plannen om zijn conversationele zoekervaring binnenkort uit te rollen, maar een in-app AI-chatbot zoals Tako zou jongere doelgroepen kunnen aanmoedigen om Google helemaal over te slaan.

