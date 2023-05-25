بدأت TikTok في اختبار برنامج الدردشة الآلي الجديد داخل التطبيق المسمى Tako. تهدف هذه الميزة المتقدمة إلى تحسين اكتشاف المحتوى وتجربة المستخدم على النظام الأساسي. دخل برنامج الدردشة الآلي مرحلة اختبار محدودة وهو متوفر حاليًا في أسواق محددة فقط.

يظهر Tako على الجانب الأيمن من واجهة TikTok أعلى ملف تعريف المستخدمين ويمكن التفاعل معه للإجابة على أسئلة حول مقطع فيديو أو تقديم اقتراحات لمحتوى جديد لمشاهدته. من خلال استخدام استعلامات اللغة الطبيعية ، يشجع برنامج الدردشة الآلي مشاركة المستخدم ويعزز التجربة الإجمالية للتطبيق.

تم تطوير TikTok من خلال شراكة مع مزود ذكاء اصطناعي تابع لجهة خارجية لم يتم الكشف عنه ، وقد صمم TikTok Tako لتلبية احتياجات النظام الأساسي الخاصة به. في مرحلته الحالية ، لا يتضمن chatbot أي تقنية ذكاء اصطناعي داخلية من TikTok أو شركتها الأم ByteDance. يتم تصنيف روبوت الدردشة AI على أنه تجريبي ويأتي مع إخلاء أساسي من المسؤولية بأن ردوده قد لا تكون دقيقة بنسبة 100٪.

يشدد TikTok على أنه لا ينبغي استخدام Tako لطلب المشورة الطبية أو القانونية أو المالية. علاوة على ذلك ، فإنه يضمن سلامة القاصرين من خلال استبعاد إمكانية الوصول إلى chatbot من حساباتهم. يتوفر للمستخدمين خيار حذف سجل الدردشة الخاص بهم مع Tako لتعزيز خصوصيتهم. ومع ذلك ، تظل سياسات الاحتفاظ بالبيانات طويلة الأجل أو جوانب الخصوصية في روبوت الدردشة AI غير محددة في هذه المرحلة.

بصرف النظر عن تعزيز تجربة المستخدم ، لدى Tako القدرة على أن تصبح طريقة جديدة للمستخدمين لاكتشاف المحتوى على النظام الأساسي. تمتد رؤية TikTok للروبوتات إلى كونها بديلاً لمربعات البحث التقليدية. من المحتمل أن تهدد هذه الخطوة تجربة البحث في Google ، حيث من المعروف أن مستخدمي Gen Z يفضلون TikTok و Instagram على Google في الموضوعات التي تهمهم. تخطط Google لطرح تجربة البحث الحواري قريبًا ، لكن روبوت محادثة AI داخل التطبيق مثل Tako قد يشجع الجماهير الأصغر سنًا على تخطي Google تمامًا.

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