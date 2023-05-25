TikTok начал тестирование своего нового чатбота ИИ в приложении под названием "Tako". Эта усовершенствованная функция призвана улучшить обнаружение контента и повысить удобство работы с платформой. Чатбот вступил в фазу ограниченного тестирования и в настоящее время доступен только на некоторых рынках.

Tako появляется в правой части интерфейса TikTok над профилем пользователя, и с ним можно взаимодействовать, отвечая на вопросы о видео или предлагая новый контент для просмотра. Используя запросы на естественном языке, чатбот способствует вовлечению пользователей и улучшает общее впечатление от приложения.

Разработанный в сотрудничестве с нераскрытым сторонним поставщиком ИИ, TikTok адаптировал Tako к специфическим потребностям своей платформы. На текущем этапе чатбот не включает в себя никаких собственных технологий ИИ от TikTok или его материнской компании ByteDance. ИИ-чатбот обозначен как экспериментальный и поставляется с основным предупреждением о том, что его ответы могут быть не на 100% точными.

TikTok подчеркивает, что Tako не следует использовать для получения медицинских, юридических или финансовых консультаций. Кроме того, компания обеспечивает безопасность несовершеннолетних, исключая доступ чатбота к их аккаунтам. У пользователей есть возможность удалить историю общения с Tako, чтобы повысить уровень конфиденциальности. Однако политика долгосрочного хранения данных и аспекты конфиденциальности чат-бота ИИ на данном этапе остаются неопределенными.

Помимо улучшения пользовательского опыта, Tako имеет потенциал стать новым методом обнаружения пользователями контента на платформе. По замыслу TikTok, чатбот должен стать альтернативой традиционным поисковым окнам. Этот шаг может потенциально угрожать поисковому опыту Google, поскольку известно, что пользователи поколения Z предпочитают TikTok и Instagram, а не Google для поиска интересующих их тем. Google планирует в скором времени развернуть свой опыт разговорного поиска, но внутриприкладной ИИ-чатбот, подобный Tako, может побудить более молодую аудиторию вообще отказаться от Google.

Поскольку индустрия no-code продолжает набирать обороты, такие платформы, как AppMaster, прокладывают свой путь, создавая удобные интерфейсы, бесшовный опыт и обеспечивая быструю разработку приложений. No-code конструктор приложений AppMaster повышает производительность пользователей и предоставляет мощное решение, которое устраняет необходимость в обширных технических знаниях, позволяя большему числу компаний разрабатывать инновационные приложения.