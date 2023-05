TikTok ha iniciado las pruebas de su nuevo chatbot de inteligencia artificial llamado "Tako". Esta función avanzada pretende mejorar el descubrimiento de contenidos y la experiencia de usuario en la plataforma. El chatbot ha entrado en una fase de pruebas limitada y actualmente sólo está disponible en algunos mercados.

Tako aparece en la parte derecha de la interfaz de TikTok, encima del perfil del usuario, y se puede interactuar con él para responder a preguntas sobre un vídeo o sugerir nuevos contenidos. Mediante consultas en lenguaje natural, el chatbot fomenta la participación del usuario y mejora la experiencia global de la aplicación.

Desarrollado en colaboración con un proveedor de inteligencia artificial no revelado, TikTok ha adaptado Tako a las necesidades específicas de su plataforma. En su fase actual, el chatbot no incluye ninguna tecnología de IA propia de TikTok ni de su empresa matriz, ByteDance. El chatbot de IA es experimental y viene con una advertencia básica de que sus respuestas pueden no ser 100% precisas.

TikTok subraya que Tako no debe utilizarse para buscar asesoramiento médico, legal o financiero. Además, garantiza la seguridad de los menores excluyendo la accesibilidad del chatbot desde sus cuentas. Los usuarios tienen la opción de borrar su historial de chat con Tako para mejorar su privacidad. Sin embargo, las políticas de retención de datos a largo plazo o los aspectos de privacidad del chatbot de IA siguen sin determinarse por el momento.

Además de mejorar la experiencia del usuario, Tako tiene el potencial de convertirse en un método novedoso para que los usuarios descubran contenidos en la plataforma. La visión de TikTok para el chatbot se extiende a ser una alternativa a los cuadros de búsqueda tradicionales. Este movimiento podría amenazar potencialmente la experiencia de búsqueda de Google, ya que se sabe que los usuarios de la Generación Z prefieren TikTok e Instagram a Google para temas de interés. Google tiene planes para lanzar pronto su experiencia de búsqueda conversacional, pero un chatbot de IA dentro de la aplicación como Tako podría animar al público más joven a saltarse Google por completo.

