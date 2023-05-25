TikTok已经开始测试其名为 "Tako "的新应用内人工智能聊天机器人。这一先进功能旨在改善平台上的内容发现和用户体验。该聊天机器人已进入有限的测试阶段，目前只在特定市场提供。

Tako出现在TikTok界面右侧的用户资料上方，可以与之互动，回答有关视频的问题，或提供观看新内容的建议。通过采用自然语言查询，该聊天机器人鼓励用户参与，并增强了应用程序的整体体验。

通过与一个未披露的第三方人工智能供应商合作开发，TikTok为Tako量身定做，以满足其平台的特定需求。在目前阶段，该聊天机器人不包括TikTok或其母公司ByteDance的任何内部AI技术。这款人工智能聊天机器人被称为实验性的，并附有基本的免责声明，即它的反应可能不是100%准确。

TikTok强调，Tako不应该被用于寻求医疗、法律或财务建议。此外，它还确保未成年人的安全，不让他们的账户接触到聊天机器人。用户可以选择删除他们与Tako的聊天记录，以增强他们的隐私。然而，人工智能聊天机器人的长期数据保留政策或隐私方面的问题在现阶段仍未确定。

除了提高用户体验，Tako有可能成为用户在平台上发现内容的一种新方法。TikTok对聊天机器人的愿景延伸到成为传统搜索框的替代品。此举有可能威胁到谷歌的搜索体验，因为众所周知，Z世代的用户更喜欢TikTok和Instagram，而不是谷歌的感兴趣的话题。谷歌已计划很快推出其对话式搜索体验，但像Tako这样的应用内人工智能聊天机器人可能会鼓励年轻受众完全跳过谷歌。

随着no-code 行业继续聚集炙热的势头，像AppMaster这样的平台通过创建用户友好的界面、无缝体验和实现快速应用开发而开辟了道路。AppMasterAppMaster的无代码应用程序生成器提高了用户的生产力，并提供了一个强大的解决方案，不需要广泛的技术知识，使更多的企业能够开发创新的应用程序。