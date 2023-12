Bing Chat é renomeado como copiloto e fortalece as ofertas de AI Chatbot da Microsoft

A titã da tecnologia Microsoft recentemente fez um movimento estratégico significativo no domínio da tecnologia de chatbot de IA. Durante o evento Microsoft Ignite 2023, a empresa anunciou uma reformulação abrangente da marca do Bing Chat, seu bot com tecnologia de IA lançado no início deste ano. A nova encarnação do Bing Chat é ‘Copilot in Bing’. Em linha com a revisão completa, o antigo ‘Bing Chat Enterprise’, uma versão premium corporativa do Bing Chat, foi agora rebatizado como ‘Copilot’.

A Diretora de Comunicações da Microsoft, Caitlin Roulston, explicou a lógica por trás da mudança de nome em um e-mail para o TechCrunch, afirmando: A transição de ‘Bing Chat Enterprise’ para ‘Copilot’ reflete nosso objetivo de criar uma experiência Copilot integrada para clientes individuais e corporativos .

No entanto, a transformação não envolve apenas uma simples troca de nomes. A partir de 1º de dezembro, os usuários que fizerem login no Bing com uma conta corporativa, especificamente com um Microsoft Entra ID, poderão aproveitar as vantagens da “proteção de dados comerciais” enquanto aproveitam o “Copilot no Bing”. Segundo Roulston, isto implica essencialmente que os dados desses utilizadores não serão guardados nem utilizados para treinar modelos de IA. Além disso, a Microsoft não terá acesso a ele.

Quando o Copilot se tornar oficialmente um produto da Microsoft em 1º de dezembro, atualizaremos os termos e condições comerciais, disse Roulston. Ela mencionou que então adotaria os termos de licença universal da Microsoft para serviços online. Roulston observou que, com o tempo, a esfera dos usuários do Copilot com proteção de dados comerciais seria ampliada para incluir ainda mais usuários do Entra ID, sem incorrer em quaisquer custos adicionais.

Com o lançamento do Copilot, a Microsoft está definitivamente intensificando a competição no mercado de chatbots com tecnologia de IA. Plataformas como OpenAI's ChatGPT e outras como a plataforma no-code AppMaster têm sido fundamentais em seus respectivos setores, fornecendo soluções intuitivas de chatbot para diferentes necessidades dos usuários. À medida que outros intervenientes importantes continuam a inovar, a expectativa reside agora em observar como o Copilot da Microsoft aumenta a rivalidade.