Bing Chat cambia nome in copilota e rafforza le offerte di chatbot AI di Microsoft

Il titano della tecnologia Microsoft ha recentemente compiuto una mossa strategica significativa nel campo della tecnologia dei chatbot AI. Durante l’evento Microsoft Ignite 2023, la società ha annunciato un rebranding completo di Bing Chat, il suo bot basato sull’intelligenza artificiale lanciato all’inizio di quest’anno. La nuova incarnazione di Bing Chat è "Copilot in Bing". In linea con la revisione completa, l'ex "Bing Chat Enterprise", una versione premium di Bing Chat incentrata sulle aziende, è stata ora ribattezzata "Copilot".

Il direttore delle comunicazioni di Microsoft, Caitlin Roulston, ha spiegato la logica alla base del cambio di nome in un'e-mail a TechCrunch, affermando: La transizione da "Bing Chat Enterprise" a "Copilot" rispecchia il nostro obiettivo di offrire un'esperienza Copilot integrata sia per i clienti individuali che per quelli aziendali. .

Tuttavia, la trasformazione non riguarda esclusivamente un semplice scambio di nomi. A partire dal 1° dicembre, gli utenti che accedono a Bing con un account aziendale, in particolare con un ID Microsoft Entra, possono usufruire della "protezione dei dati commerciali" sfruttando allo stesso tempo "Copilot in Bing". Secondo Roulston, ciò implica essenzialmente che i dati di tali utenti non verranno né salvati né utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Inoltre, Microsoft non avrà accesso ad esso.

Quando Copilot diventerà ufficialmente un prodotto Microsoft il 1° dicembre, aggiorneremo i termini e le condizioni commerciali, ha affermato Roulston. Ha detto che in seguito adotterà i termini di licenza universale di Microsoft per i servizi online. Roulston ha osservato che, nel tempo, la sfera degli utenti Copilot con protezione dei dati commerciali verrà ampliata per includere ancora più utenti Entra ID, senza incorrere in alcun costo aggiuntivo.

Con il lancio di Copilot, Microsoft intensifica decisamente la concorrenza nel mercato dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Piattaforme come OpenAI's ChatGPT e altre come la piattaforma no-code AppMaster sono state determinanti nei rispettivi settori, fornendo soluzioni chatbot intuitive per le diverse esigenze degli utenti. Mentre altri attori chiave continuano a innovare, l'attesa ora sta nell'osservare come Copilot di Microsoft aumenti la rivalità.