🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Bing Chat, Copilot Olarak Yeniden Markalaşıyor ve Microsoft'un Yapay Zeka Chatbot Tekliflerini Güçlendiriyor

Kas 16, 2023
Bing Chat, Copilot Olarak Yeniden Markalaşıyor ve Microsoft'un Yapay Zeka Chatbot Tekliflerini Güçlendiriyor

Teknoloji devi Microsoft, yakın zamanda yapay zeka sohbet robotu teknolojisi alanında önemli bir stratejik hamle yaptı. Microsoft Ignite 2023 etkinliği sırasında şirket, bu yılın başında piyasaya sürülen yapay zeka destekli botu Bing Chat'in kapsamlı bir şekilde yeniden markalanacağını duyurdu. Bing Chat'in yeni versiyonu 'Bing'de Yardımcı Pilot'tur. Kapsamlı revizyona uygun olarak, Bing Chat'in premium kurumsal merkezli versiyonu olan eski 'Bing Chat Enterprise', artık 'Yardımcı Pilot' olarak yeniden adlandırıldı.

Microsoft'un İletişim Direktörü Caitlin Roulston, TechCrunch'a gönderdiği bir e-postada isim değişikliğinin ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Bing Chat Enterprise"dan "Copilot"a geçiş, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için entegre bir Copilot deneyimi yaratma hedefimizi yansıtıyor .

Ancak dönüşüm yalnızca basit bir isim değişiminden ibaret değil. 1 Aralık itibarıyla, Bing'e kurumsal bir hesapla, özellikle de Microsoft Entra ID ile giriş yapan kullanıcılar, 'Bing'de Yardımcı Pilot'tan yararlanırken 'ticari veri korumasından' da yararlanabilecek. Roulston'a göre bu, esasen bu tür kullanıcıların verilerinin ne kaydedileceği ne de yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Microsoft'un buna erişimi olmayacak.

Roulston, Copilot'un 1 Aralık'ta resmi olarak bir Microsoft ürünü haline geldiğinde ticari hüküm ve koşulları güncelleyeceğimizi söyledi. Daha sonra Microsoft'un çevrimiçi hizmetler için evrensel lisans koşullarını benimseyeceğini belirtti. Roulston, zamanla ticari veri korumasına sahip Copilot kullanıcılarının kapsamının, herhangi bir ekstra ücret ödemeden daha fazla Entra ID kullanıcısını kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti.

Copilot'un piyasaya sürülmesiyle Microsoft, yapay zeka destekli sohbet robotu pazarındaki rekabeti kesinlikle yoğunlaştırıyor. OpenAI's ChatGPT ve AppMaster no-code platformu gibi diğerleri, farklı kullanıcı ihtiyaçları için sezgisel sohbet robotu çözümleri sunarak kendi sektörlerinde etkili oldu. Diğer önemli oyuncular yenilik yapmaya devam ederken, artık beklenti Microsoft'un Copilot'unun rekabeti nasıl artırdığını gözlemlemeye dayanıyor.

İlgili Mesajlar

OpenAI Startup Fund, İkinci Grup Yakınsama Programını Tanıtıyor ve Küresel Başvuru Sahiplerini Davet Ediyor
date Ara 14, 2023
OpenAI Startup Fund, İkinci Grup Yakınsama Programını Tanıtıyor ve Küresel Başvuru Sahiplerini Davet Ediyor
OpenAI Startup Fund, Converge programının ikinci dönemi olan Converge-2'yi başlattı.
AI Entrepreneurship
Yenilenen Visual Studio 17.9 Preview 2 Tanıtıldı, .NET MAUI ve C++ Geliştirmelerine Öne Çıkıyor
date Ara 14, 2023
Yenilenen Visual Studio 17.9 Preview 2 Tanıtıldı, .NET MAUI ve C++ Geliştirmelerine Öne Çıkıyor
Microsoft, yeni .NET MAUI geliştirme deneyimine ve yenilikçi C++ işlevlerine odaklanarak Visual Studio 17.9 Preview 2'nin en son özelliklerini ve geliştirmelerini açıklıyor.
Software No-code Development
Yapay Zeka ile DevOps'ta Devrim Yaratıyor: Copado, Yapay Zeka Destekli Platform CopadoGPT'nin Betasını Açıkladı
date Ara 14, 2023
Yapay Zeka ile DevOps'ta Devrim Yaratıyor: Copado, Yapay Zeka Destekli Platform CopadoGPT'nin Betasını Açıkladı
Ünlü Salesforce DevOps platform sağlayıcısı Copado, yapay zeka aracı CopadoGPT'nin beta programını tüm müşteriler için genişletiyor.
AI Software Development
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin