Bing Chat wird in Copilot umbenannt und stärkt das KI-Chatbot-Angebot von Microsoft

Der Tech-Gigant Microsoft hat kürzlich einen bedeutenden strategischen Schritt im Bereich der KI-Chatbot-Technologie unternommen. Während der Microsoft Ignite 2023-Veranstaltung kündigte das Unternehmen ein umfassendes Rebranding von Bing Chat an, seinem KI-gestützten Bot, der Anfang des Jahres eingeführt wurde. Die neue Inkarnation von Bing Chat ist „Copilot in Bing“. Im Zuge der kompletten Überarbeitung wurde das ehemalige „Bing Chat Enterprise“, eine Premium-Version von Bing Chat für Unternehmen, nun in „Copilot“ umbenannt.

Caitlin Roulston, Director of Communications bei Microsoft, erklärte in einer E-Mail an TechCrunch die Gründe für die Namensänderung: „Der Übergang von „Bing Chat Enterprise“ zu „Copilot“ spiegelt unser Ziel wider, ein integriertes Copilot-Erlebnis für Privat- und Firmenkunden zu schaffen.“ .

Bei der Transformation geht es jedoch nicht nur um einen einfachen Namenstausch. Ab dem 1. Dezember können Benutzer, die sich mit einem Unternehmenskonto bei Bing anmelden, insbesondere mit einer Microsoft Entra-ID, den „kommerziellen Datenschutz“ nutzen und gleichzeitig „Copilot in Bing“ nutzen. Laut Roulston bedeutet dies im Wesentlichen, dass die Daten dieser Benutzer weder gespeichert noch zum Trainieren von KI-Modellen verwendet werden. Darüber hinaus hat Microsoft keinen Zugriff darauf.

„Wenn Copilot am 1. Dezember offiziell ein Microsoft-Produkt wird, werden wir die kommerziellen Geschäftsbedingungen aktualisieren“, sagte Roulston. Sie erwähnte, dass dann die universellen Lizenzbedingungen von Microsoft für Onlinedienste übernommen würden. Roulston wies darauf hin, dass der Bereich der Copilot-Benutzer mit kommerziellem Datenschutz im Laufe der Zeit ausgeweitet würde, um noch mehr Entra-ID-Benutzer einzubeziehen, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen würden.

Mit der Einführung von Copilot verschärft Microsoft definitiv den Wettbewerb auf dem Markt für KI-gestützte Chatbots. Plattformen wie OpenAI's ChatGPT und andere wie die no-code Plattform AppMaster haben in ihren jeweiligen Sektoren eine entscheidende Rolle gespielt und intuitive Chatbot-Lösungen für unterschiedliche Benutzeranforderungen bereitgestellt. Während andere wichtige Akteure weiterhin Innovationen hervorbringen, liegt die Vorfreude nun darauf, zu beobachten, wie Microsofts Copilot die Rivalität verschärft.