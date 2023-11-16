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Bing Chat 更名为 Copilot，加强了 Microsoft 的 AI 聊天机器人产品

Nov 16, 2023
Bing Chat 更名为 Copilot，加强了 Microsoft 的 AI 聊天机器人产品

科技巨头微软最近在人工智能聊天机器人技术领域采取了重大战略举措。在 Microsoft Ignite 2023 活动期间，该公司宣布对今年早些时候推出的人工智能机器人 Bing Chat 进行全面品牌重塑。 Bing Chat 的新版本是“Copilot in Bing”。为了配合彻底的改革，以前的“Bing Chat Enterprise”（Bing Chat 的以企业为中心的高级版本）现已更名为“Copilot”。

微软通讯总监 Caitlin Roulston 在发给 TechCrunch 的电子邮件中解释了更名背后的原因，她表示：从“Bing Chat Enterprise”到“Copilot”的转变反映了我们为个人和企业客户打造集成 Copilot 体验的目标。

然而，这种转变不仅仅是简单的名称交换。自 12 月 1 日起，使用企业帐户（特别是使用 Microsoft Entra ID）登录 Bing 的用户可以在利用“Copilot in Bing”的同时利用“商业数据保护”。根据 Roulston 的说法，这本质上意味着这些用户的数据既不会被保存，也不会被用来训练人工智能模型。此外，微软将无权访问它。

Roulston 表示，当 Copilot 于 12 月 1 日正式成为微软产品时，我们将更新商业条款和条件。她提到，随后它将采用微软在线服务的通用许可条款。 Roulston 指出，随着时间的推移，具有商业数据保护的 Copilot 用户范围将扩大到包括更多的 Entra ID 用户，而不会产生任何额外费用。

随着Copilot的推出，微软无疑加剧了人工智能聊天机器人市场的竞争。 OpenAI's ChatGPT等平台和AppMaster no-code平台等平台在各自领域发挥了重要作用，为不同的用户需求提供了直观的聊天机器人解决方案。随着其他主要参与者不断创新，现在的期望在于观察微软的 Copilot 如何加剧竞争。

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