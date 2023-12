Bing Chat wordt omgedoopt tot copiloot en versterkt het AI-chatbotaanbod van Microsoft

Tech-titan Microsoft heeft onlangs een belangrijke strategische stap gezet op het gebied van AI-chatbottechnologie. Tijdens het Microsoft Ignite 2023-evenement kondigde het bedrijf een uitgebreide rebranding aan van Bing Chat, hun AI-aangedreven bot die eerder dit jaar werd gelanceerd. De nieuwe incarnatie van Bing Chat is 'Copilot in Bing'. In lijn met de volledige herziening is de voormalige 'Bing Chat Enterprise', een premium bedrijfsgerichte versie van Bing Chat, nu omgedoopt tot 'Copilot'.

De communicatiedirecteur van Microsoft, Caitlin Roulston, legde de grondgedachte achter de naamswijziging uit in een e-mail aan TechCrunch, waarin stond: De overgang van 'Bing Chat Enterprise' naar 'Copilot' weerspiegelt ons doel om een ​​geïntegreerde Copilot-ervaring te creëren voor zowel individuele als zakelijke klanten. .

De transformatie gaat echter niet alleen over een simpele naamwissel. Vanaf 1 december kunnen gebruikers die inloggen bij Bing met een bedrijfsaccount, met name met een Microsoft Entra ID, profiteren van 'commerciële gegevensbescherming' en tegelijkertijd gebruik maken van 'Copilot in Bing'. Volgens Roulston impliceert dit in wezen dat de gegevens van dergelijke gebruikers niet zullen worden opgeslagen of gebruikt om AI-modellen te trainen. Bovendien zal Microsoft er geen toegang toe hebben.

Wanneer Copilot op 1 december officieel een Microsoft-product wordt, zullen we de commerciële voorwaarden updaten, aldus Roulston. Ze zei dat het dan de universele licentievoorwaarden van Microsoft voor onlinediensten zou overnemen. Roulston merkte op dat de sfeer van Copilot-gebruikers met commerciële gegevensbescherming in de loop van de tijd zou worden uitgebreid tot nog meer Entra ID-gebruikers, zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Met de lancering van Copilot versterkt Microsoft definitief de concurrentie op de AI-aangedreven chatbotmarkt. Platforms zoals OpenAI's ChatGPT en andere, zoals het AppMaster no-code platform, hebben een belangrijke rol gespeeld in hun respectievelijke sectoren en bieden intuïtieve chatbot-oplossingen voor verschillende gebruikersbehoeften. Terwijl andere belangrijke spelers blijven innoveren, ligt de verwachting nu in het observeren hoe Microsofts Copilot de rivaliteit vergroot.