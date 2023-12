Bing Chat se renombra como Copilot y fortalece las ofertas de chatbot de IA de Microsoft

El titán tecnológico Microsoft recientemente realizó un importante movimiento estratégico en el ámbito de la tecnología de chatbot de IA. Durante el evento Microsoft Ignite 2023, la compañía anunció un cambio de marca integral de Bing Chat, su bot impulsado por inteligencia artificial lanzado a principios de este año. La nueva encarnación de Bing Chat es 'Copilot in Bing'. En línea con la revisión completa, el antiguo 'Bing Chat Enterprise', una versión premium de Bing Chat centrada en las empresas, ahora ha sido rebautizado como 'Copilot'.

La directora de comunicaciones de Microsoft, Caitlin Roulston, explicó la razón detrás del cambio de nombre en un correo electrónico a TechCrunch, afirmando: La transición de 'Bing Chat Enterprise' a 'Copilot' refleja nuestro objetivo de crear una experiencia Copilot integrada para clientes individuales y corporativos. .

Sin embargo, la transformación no se trata únicamente de un simple cambio de nombre. A partir del 1 de diciembre, los usuarios que inicien sesión en Bing con una cuenta corporativa, específicamente con un ID de Microsoft Entra, pueden aprovechar la "protección de datos comerciales" mientras aprovechan "Copilot en Bing". Según Roulston, esto esencialmente implica que los datos de dichos usuarios no se guardarán ni se utilizarán para entrenar modelos de IA. Además, Microsoft no tendrá acceso a él.

Cuando Copilot se convierta oficialmente en un producto de Microsoft el 1 de diciembre, actualizaremos los términos y condiciones comerciales, dijo Roulston. Mencionó que luego adoptaría los términos de licencia universal de Microsoft para servicios en línea. Roulston señaló que, con el tiempo, el ámbito de usuarios de Copilot con protección de datos comerciales se ampliaría para incluir aún más usuarios de Entra ID, sin incurrir en ningún cargo adicional.

Con el lanzamiento de Copilot, Microsoft definitivamente está intensificando la competencia en el mercado de chatbots impulsados ​​por IA. Plataformas como OpenAI's ChatGPT y otras como la plataforma no-code AppMaster han sido fundamentales en sus respectivos sectores, proporcionando soluciones de chatbot intuitivas para las diferentes necesidades de los usuarios. Mientras otros jugadores clave continúan innovando, la anticipación ahora radica en observar cómo el Copilot de Microsoft intensifica la rivalidad.