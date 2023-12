Bing Chat zmienia markę na drugiego pilota i wzmacnia ofertę chatbotów AI firmy Microsoft

Tytan technologii Firma Microsoft dokonała niedawno znaczącego strategicznego ruchu w dziedzinie technologii chatbotów AI. Podczas wydarzenia Microsoft Ignite 2023 firma ogłosiła kompleksowy rebranding Bing Chat, bota opartego na sztucznej inteligencji, który został wprowadzony na rynek na początku tego roku. Nowym wcieleniem Bing Chat jest „Copilot in Bing”. Zgodnie z całkowitą przebudową, dotychczasowa „Bing Chat Enterprise”, doskonała wersja Bing Chat przeznaczona dla firm, została teraz przemianowana na „Copilot”.

Dyrektor ds. komunikacji firmy Microsoft, Caitlin Roulston, wyjaśniła uzasadnienie zmiany nazwy w e-mailu do TechCrunch, stwierdzając: Przejście z „Bing Chat Enterprise” na „Copilot” odzwierciedla nasz cel, jakim jest zapewnienie zintegrowanego doświadczenia Copilot zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych .

Jednak transformacja nie polega wyłącznie na prostej zamianie nazw. Od 1 grudnia użytkownicy logujący się do Bing za pomocą konta firmowego, w szczególności za pomocą identyfikatora Microsoft Entra ID, mogą korzystać z „ochrony danych komercyjnych”, korzystając jednocześnie z funkcji „Copilot w Bing”. Według Roulstona oznacza to zasadniczo, że dane takich użytkowników nie będą zapisywane ani wykorzystywane do uczenia modeli sztucznej inteligencji. Co więcej, Microsoft nie będzie miał do niego dostępu.

Kiedy 1 grudnia Copilot oficjalnie stanie się produktem firmy Microsoft, zaktualizujemy warunki handlowe, powiedział Roulston. Wspomniała, że ​​wówczas przyjmie uniwersalne warunki licencji Microsoftu na usługi online. Roulston zauważył, że z biegiem czasu krąg użytkowników Copilot objętych ochroną danych komercyjnych zostanie poszerzony i obejmie jeszcze więcej użytkowników Entra ID, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Wprowadzając na rynek Copilot, Microsoft zdecydowanie zaostrza konkurencję na rynku chatbotów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Platformy takie jak OpenAI's ChatGPT i inne, takie jak platforma no-code AppMaster , odegrały kluczową rolę w swoich sektorach, zapewniając intuicyjne rozwiązania typu chatbot dla różnych potrzeb użytkowników. Ponieważ inni kluczowi gracze w dalszym ciągu wprowadzają innowacje, nie możemy się doczekać, jak Microsoft Copilot zaostrzy rywalizację.