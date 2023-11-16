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Bing Chat переименовывается в Copilot, что расширяет возможности чат-ботов Microsoft с искусственным интеллектом

16, нояб. 2023
Bing Chat переименовывается в Copilot, что расширяет возможности чат-ботов Microsoft с искусственным интеллектом

Технический титан Microsoft недавно сделал значительный стратегический шаг в области технологии чат-ботов с искусственным интеллектом. Во время мероприятия Microsoft Ignite 2023 компания объявила о комплексном ребрендинге Bing Chat, своего бота на базе искусственного интеллекта, запущенного ранее в этом году. Новое воплощение Bing Chat — «Второй пилот в Bing». В связи с полной реорганизацией бывшая версия Bing Chat Enterprise, премиальная корпоративная версия Bing Chat, теперь переименована в Copilot.

Директор по коммуникациям Microsoft Кейтлин Рулстон объяснила причину изменения имени в электронном письме TechCrunch, заявив: «Переход с Bing Chat Enterprise на Copilot отражает нашу цель — создать интегрированный опыт Copilot как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов». .

Однако трансформация заключается не только в простой смене имен. С 1 декабря пользователи, входящие в Bing с помощью корпоративной учетной записи, в частности с помощью Microsoft Entra ID, смогут воспользоваться преимуществами «защиты коммерческих данных», одновременно используя «Copilot в Bing». По словам Роулстона, это по сути означает, что данные таких пользователей не будут ни сохраняться, ни использоваться для обучения моделей ИИ. Более того, Microsoft не будет иметь к нему доступа.

«Когда 1 декабря Copilot официально станет продуктом Microsoft, мы обновим коммерческие условия», — сказал Роулстон. Она упомянула, что затем компания примет универсальные условия лицензирования Microsoft для онлайн-сервисов. Роулстон отметил, что со временем круг пользователей Copilot с коммерческой защитой данных будет расширен и включит в себя еще больше пользователей Entra ID без каких-либо дополнительных затрат.

С запуском Copilot Microsoft определенно усиливает конкуренцию на рынке чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Такие платформы, как OpenAI's ChatGPT и другие, такие как платформа no-code AppMaster , сыграли важную роль в своих секторах, предоставляя интуитивно понятные решения для чат-ботов для различных потребностей пользователей. Поскольку другие ключевые игроки продолжают внедрять инновации, теперь ожидается наблюдение за тем, как Microsoft Copilot усиливает соперничество.

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