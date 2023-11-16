يُعيد Bing Chat تغيير علامته التجارية إلى Copilot، مما يعزز عروض Chatbot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Microsoft

قامت شركة Microsoft العملاقة في مجال التكنولوجيا مؤخرًا بخطوة استراتيجية مهمة في مجال تقنية chatbot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. خلال حدث Microsoft Ignite 2023، أعلنت الشركة عن تغيير شامل للعلامة التجارية لـ Bing Chat، وهو الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. التجسيد الجديد لـ Bing Chat هو "Copilot in Bing". تماشيًا مع الإصلاح الشامل، تمت الآن إعادة تسمية "Bing Chat Enterprise" السابقة، وهي نسخة متميزة تركز على الشركات من Bing Chat، لتصبح "Copilot".

أوضحت مديرة الاتصالات في Microsoft، كايتلين رولستون، الأساس المنطقي وراء تغيير الاسم في رسالة بريد إلكتروني إلى TechCrunch، قائلة: إن الانتقال من "Bing Chat Enterprise" إلى "Copilot" يعكس هدفنا المتمثل في استحضار تجربة Copilot متكاملة للعملاء من الأفراد والشركات. .

ومع ذلك، فإن التحويل لا يتعلق فقط بمبادلة الأسماء البسيطة. اعتبارًا من 1 ديسمبر، يمكن للمستخدمين الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى Bing باستخدام حساب شركة، وتحديدًا باستخدام معرف Microsoft Entra، الاستفادة من "حماية البيانات التجارية" مع الاستفادة من "Copilot in Bing". وفقًا لرولستون، فإن هذا يعني بشكل أساسي أن بيانات هؤلاء المستخدمين لن يتم حفظها أو استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، لن تتمكن Microsoft من الوصول إليه.

قال رولستون: عندما يصبح برنامج Copilot أحد منتجات Microsoft رسميًا في الأول من ديسمبر، سنقوم بتحديث الشروط والأحكام التجارية. وذكرت أنها ستتبنى بعد ذلك شروط الترخيص العالمية لمايكروسوفت للخدمات عبر الإنترنت. وأشار رولستون إلى أنه بمرور الوقت، سيتم توسيع نطاق مستخدمي Copilot الذين يتمتعون بحماية البيانات التجارية ليشمل المزيد من مستخدمي Entra ID، دون تكبد أي رسوم إضافية.

مع إطلاق برنامج Copilot، تعمل Microsoft بالتأكيد على تكثيف المنافسة في سوق برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. لعبت منصات مثل OpenAI's ChatGPT وغيرها مثل منصة AppMaster no-code دورًا فعالًا في قطاعاتها الخاصة، حيث توفر حلول chatbot بديهية لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة. ومع استمرار اللاعبين الرئيسيين الآخرين في الابتكار، يكمن الترقب الآن في ملاحظة كيف يزيد مساعد الطيار من مايكروسوفت من حدة المنافسة.