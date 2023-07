O gigante tecnológico Google iniciou a fase de exploração de uma ferramenta de inteligência artificial, que poderá ser útil para a redação de notícias, revela um relatório do The New York Times. Esta ferramenta de vanguarda, que se orgulha de ser reconhecida internamente sob o nome de código "Genesis", destina-se a digerir os dados transmitidos, produzindo posteriormente novos artigos.

O ambicioso projeto de IA é, alegadamente, uma espécie de assistente pessoal avançado para os jornalistas, que simplifica as tarefas para dar espaço às suas outras funções. A Google encara esta ferramenta como um reforço responsável da tecnologia. Os primeiros testes do "Genesis" e as reacções na esfera do jornalismo indicam que a ferramenta de IA poderá transformar o panorama da informação noticiosa.

Os relatórios indicam que a Google abordou os principais gigantes da informação, como o The New York Times, o The Washington Post e a News Corp, a empresa-mãe do The Wall Street Journal, para aproveitar esta tecnologia. No entanto, alguns executivos parecem desconfortáveis com a proposta, classificando a ferramenta como "inquietante". Alguns consideram mesmo que a ferramenta ultrapassa os limites ao automatizar um processo que exige grandes esforços para garantir a exatidão das notícias.

Numa declaração ao TechCrunch, um porta-voz do Google verificou: "Estamos nas conversas preliminares com os editores de notícias, decidindo principalmente sobre a melhor forma de utilizar ferramentas habilitadas para IA para apoiar os jornalistas. Esperamos oferecer uma variedade de opções alimentadas por IA para manchetes e estilos narrativos.

"O objetivo final é que os jornalistas optem por usar essas tecnologias emergentes como uma forma de aumentar a eficiência de seu trabalho. Semelhante à forma como fizemos avanços fundamentais em ferramentas como o Gmail e o Google Docs. A missão é clara - estes instrumentos não se destinam, e praticamente não podem, a substituir os jornalistas nas suas funções tradicionais de reportagem, curadoria e verificação de factos dos artigos", explicou o porta-voz.

Este avanço surge numa altura em que várias empresas noticiosas, incluindo a NPR e a Insider, revelaram aos seus funcionários o seu interesse em estudar a forma como a IA pode ser eticamente integrada nas suas operações noticiosas.

Não é um conceito estranho para organizações como a The Associated Press empregar IA para criar histórias sobre ganhos corporativos, mesmo que esses artigos constituam uma percentagem modesta do conteúdo total gerado pelos seus jornalistas.

Considerando que iniciativas semelhantes estão a ganhar força em plataformas como a AppMaster, espera-se que a mais recente iniciativa da Google suscite apreensões. Os artigos gerados por IA sem uma verificação rigorosa dos factos ou processos de edição minuciosos podem, inadvertidamente, tornar-se canais de disseminação de desinformação.