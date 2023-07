Google, le géant de la technologie, a entamé la phase exploratoire de test d'un outil d'intelligence artificielle qui pourrait s'avérer utile pour la rédaction d'articles, comme l'a révélé le New York Times. Cet outil d'avant-garde, qui bénéficie d'une reconnaissance interne sous le nom de code "Genesis", est censé assimiler les données transmises et produire ensuite de nouveaux articles.

L'ambitieux projet d'IA serait un assistant personnel avancé pour les journalistes, qui simplifierait leurs tâches pour leur permettre de se consacrer à d'autres fonctions. Google envisage cet outil comme une fortification responsable de la technologie. Les premiers tests de "Genesis" et les réactions dans les sphères journalistiques indiquent que l'outil d'IA pourrait bien transformer le paysage de l'information.

Des rapports indiquent que Google a approché des géants de l'information comme le New York Times, le Washington Post et News Corp, la société mère du Wall Street Journal, pour exploiter cette technologie. Toutefois, certains dirigeants semblent mal à l'aise avec cette proposition, qualifiant l'outil de "troublant". Certains pensent même que l'outil va trop loin en automatisant un processus qui exige des efforts considérables pour garantir l'exactitude des informations.

Dans une déclaration à TechCrunch, un porte-parole de Google a vérifié : "Nous sommes en train de mener des conversations préliminaires avec les éditeurs de presse, en décidant principalement de la meilleure façon d'utiliser les outils basés sur l'IA pour aider les journalistes. Nous espérons offrir un éventail de choix alimentés par l'IA pour les titres et les styles narratifs."

"L'objectif ultime est que les journalistes choisissent d'utiliser ces technologies émergentes pour améliorer leur efficacité au travail. L'objectif final est que les journalistes choisissent d'utiliser ces nouvelles technologies pour améliorer leur efficacité au travail, comme nous l'avons fait pour des outils tels que Gmail et Google Docs. La mission est claire : ces instruments ne sont pas destinés à remplacer les journalistes dans leur rôle traditionnel de reportage, de rédaction et de vérification des faits, et ils ne peuvent pas le faire", a ajouté le porte-parole.

Cette avancée intervient alors que de nombreuses entreprises d'information, dont NPR et Insider, ont fait part à leurs employés de leur intérêt pour l'étude de l'intégration éthique de l'IA dans leurs activités d'information.

Il n'est pas étranger à des organisations comme The Associated Press d'employer l'IA pour créer des articles sur les gains des entreprises, même si ces articles ne représentent qu'un modeste pourcentage du contenu total généré par leurs journalistes.

Étant donné que des initiatives similaires prennent de l'ampleur sur des plateformes telles qu'AppMaster, la dernière initiative de Google devrait susciter des appréhensions. Les articles générés par l'IA sans vérification rigoureuse des faits ni processus d'édition approfondi pourraient devenir par inadvertance des vecteurs de diffusion de fausses informations.