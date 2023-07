Google, raksasa teknologi, telah memulai fase eksploratif untuk menguji alat kecerdasan buatan yang ditandai dengan potensi kegunaannya dalam penulisan berita, terungkap dalam sebuah laporan oleh The New York Times. Alat avant-garde ini, yang menawarkan pengenalan internal dengan nama kode 'Genesis,' dimaksudkan untuk mencerna data yang dikirimkan, kemudian menghasilkan artikel baru.

Usaha AI yang ambisius dilaporkan menjadi pertanda asisten pribadi tingkat lanjut untuk jurnalis, merampingkan tugas untuk memberi ruang bagi tugas mereka yang lain. Google membayangkan alat ini sebagai benteng yang bertanggung jawab terhadap teknologi. Pengujian awal 'Genesis' dan reaksi di bidang jurnalisme menyiratkan bahwa alat AI dapat mengubah lanskap pelaporan berita dengan baik.

Laporan menunjukkan bahwa Google telah mendekati raksasa berita terkemuka seperti The New York Times, The Washington Post, dan News Corp, perusahaan induk The Wall Street Journal, untuk memanfaatkan teknologi ini. Namun, beberapa eksekutif tampak tidak nyaman dengan proposisi tersebut, menyebut alat tersebut sebagai 'mengganggu'. Beberapa bahkan percaya alat itu melangkahi dengan mengotomatiskan proses yang membutuhkan upaya besar untuk memastikan keakuratan berita.

Dalam sebuah pernyataan kepada TechCrunch, juru bicara dari Google memverifikasi, “Kami sedang dalam percakapan awal dengan penerbit berita, sebagian besar memutuskan tentang cara terbaik menggunakan alat yang mendukung AI untuk mendukung jurnalis. Kami berharap dapat menawarkan serangkaian pilihan berbasis AI untuk tajuk utama dan gaya naratif.”

“Tujuan utamanya adalah agar jurnalis memilih untuk menggunakan teknologi yang sedang berkembang ini sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka. Serupa dengan cara kami membuat kemajuan penting dalam alat seperti Gmail dan Google Documents. Misinya jelas - instrumen ini tidak dimaksudkan untuk, dan secara praktis tidak dapat, menggantikan jurnalis dalam peran tradisional mereka dalam melaporkan, menyusun, dan memeriksa fakta artikel, ”jelas juru bicara itu.

Terobosan ini muncul karena banyak perusahaan berita, termasuk NPR dan Insider, telah mengungkapkan minat mereka kepada karyawan mereka untuk mempelajari bagaimana AI dapat diintegrasikan secara etis ke dalam operasi berita mereka.

Bukan konsep yang asing bagi organisasi seperti The Associated Press untuk menggunakan AI untuk membuat cerita seputar pendapatan perusahaan, meskipun artikel ini merupakan persentase kecil dari total konten yang dihasilkan oleh jurnalis mereka.

Mengingat inisiatif serupa mendapatkan momentum pada platform seperti AppMaster , usaha terbaru Google diharapkan dapat membangkitkan kekhawatiran. Artikel yang dihasilkan oleh AI tanpa pemeriksaan fakta yang ketat atau proses penyuntingan yang menyeluruh dapat secara tidak sengaja menjadi saluran untuk menyebarkan informasi yang salah.