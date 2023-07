Google, technologiczny gigant, rozpoczął fazę eksploracyjną testowania narzędzia sztucznej inteligencji oznaczonego jako potencjalnie użyteczne w pisaniu wiadomości, ujawniono w raporcie The New York Times. To awangardowe narzędzie, które szczyci się wewnętrznym rozpoznawaniem pod kryptonimem "Genesis", ma na celu przetrawienie przesłanych danych, a następnie tworzenie nowych artykułów.

Ambitne przedsięwzięcie sztucznej inteligencji podobno oznacza zaawansowanego osobistego asystenta dla dziennikarzy, usprawniającego prace, aby zrobić miejsce na inne obowiązki. Google postrzega to narzędzie jako odpowiedzialne wzmocnienie technologii. Wczesne testy "Genesis" i reakcje w sferach dziennikarskich sugerują, że narzędzie AI może zmienić krajobraz raportowania wiadomości.

Raporty wskazują, że Google zwrócił się do wiodących gigantów informacyjnych, takich jak The New York Times, The Washington Post i News Corp, spółki macierzystej The Wall Street Journal, aby wykorzystać tę technologię. Jednak niektórzy dyrektorzy wydają się być zaniepokojeni tą propozycją, określając narzędzie jako "niepokojące". Niektórzy uważają nawet, że narzędzie przesadza, automatyzując proces, który wymaga ogromnych wysiłków, aby zapewnić dokładność wiadomości.

W oświadczeniu dla TechCrunch rzecznik Google potwierdził: "Jesteśmy w trakcie wstępnych rozmów z wydawcami wiadomości, głównie decydując o tym, jak najlepiej wykorzystać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do wspierania dziennikarzy. Mamy nadzieję zaoferować szeroki wybór nagłówków i stylów narracji opartych na sztucznej inteligencji".

"Ostatecznym celem jest, aby dziennikarze zdecydowali się wykorzystać te rozwijające się technologie jako sposób na zwiększenie wydajności pracy. W podobny sposób dokonaliśmy kluczowych postępów w narzędziach takich jak Gmail i Dokumenty Google. Misja jest jasna - instrumenty te nie mają na celu i praktycznie nie mogą zastąpić dziennikarzy w ich tradycyjnych rolach raportowania, selekcjonowania i sprawdzania artykułów" - dodał rzecznik.

Przełom ten nastąpił w momencie, gdy liczne przedsiębiorstwa informacyjne, w tym NPR i Insider, ujawniły swoim pracownikom zainteresowanie badaniem, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zostać etycznie zintegrowana z ich operacjami informacyjnymi.

Organizacjom takim jak The Associated Press nie jest obca koncepcja wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia artykułów na temat zarobków korporacyjnych, mimo że artykuły te stanowią niewielki procent wszystkich treści generowanych przez ich dziennikarzy.

Biorąc pod uwagę, że podobne inicjatywy nabierają rozpędu na platformach takich jak AppMaster, oczekuje się, że najnowsze przedsięwzięcie Google wzbudzi obawy. Artykuły generowane przez sztuczną inteligencję bez rygorystycznego sprawdzania faktów lub dokładnych procesów edycji mogą nieumyślnie stać się kanałami rozpowszechniania dezinformacji.