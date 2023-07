بدأت شركة Google ، عملاق التكنولوجيا ، المرحلة الاستكشافية لاختبار أداة ذكاء اصطناعي تم تمييزها لفائدتها المحتملة في كتابة الأخبار ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The New York Times. تهدف هذه الأداة الرائدة ، التي تتميز بالاعتراف الداخلي تحت الاسم الرمزي "Genesis" ، إلى هضم البيانات المرسلة ، وبالتالي إنتاج مقالات جديدة.

يقال إن مشروع الذكاء الاصطناعي الطموح يربط بين مساعد شخصي متقدم للصحفيين ، يبسط الأعمال المنزلية لإفساح المجال لواجباتهم الأخرى. تعتبر Google هذه الأداة بمثابة إغناء مسؤول للتكنولوجيا. يشير الاختبار المبكر لـ "Genesis" وردود الفعل في مجالات الصحافة إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تغير مشهد التقارير الإخبارية.

تشير التقارير إلى أن Google قد تواصلت مع كبار عمالقة الأخبار مثل The New York Times و The Washington Post و News Corp ، الشركة الأم لـ The Wall Street Journal ، لتسخير هذه التكنولوجيا. ومع ذلك ، يبدو أن بعض المديرين التنفيذيين غير مرتاحين لهذا الاقتراح ، ووصفوا الأداة بأنها "مقلقة". يعتقد البعض أن أداة التجاوز عن طريق أتمتة عملية تتطلب جهودًا ضخمة لضمان دقة الأخبار.

في بيان إلى TechCrunch ، أكد متحدث باسم Google ، "نحن في محادثات أولية مع ناشري الأخبار ، ونقرر بشكل رئيسي كيفية الاستفادة المثلى من الأدوات التي تدعم الذكاء الاصطناعي لدعم الصحفيين. نأمل أن نقدم مجموعة من الخيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعناوين وأنماط السرد ".

"الهدف النهائي هو أن يختار الصحفيون استخدام هذه التقنيات المزدهرة كوسيلة لزيادة كفاءة عملهم. على غرار الطرق التي حققنا بها تطورات محورية في أدوات مثل Gmail ومحرّر مستندات Google. إن المهمة واضحة - فهذه الأدوات لا يقصد منها عملياً ، ولا يمكنها عملياً ، أن تحل محل الصحفيين في أدوارهم التقليدية المتمثلة في كتابة المقالات وتنظيمها والتحقق من الحقائق "، كما أوضح المتحدث.

يأتي هذا الاختراق في الوقت الذي كشفت فيه العديد من المؤسسات الإخبارية ، بما في ذلك NPR و Insider ، لموظفيها عن اهتماماتهم في دراسة كيفية دمج الذكاء الاصطناعي أخلاقياً في عملياتهم الإخبارية.

إنه ليس مفهومًا غريبًا بالنسبة لمنظمات مثل The Associated Press لتوظيف الذكاء الاصطناعي لإنشاء قصص حول أرباح الشركات ، على الرغم من أن هذه المقالات تشكل نسبة متواضعة من إجمالي المحتوى الذي ينتجه صحفيوها.

بالنظر إلى المبادرات المماثلة تكتسب زخمًا على منصات مثل AppMaster ، من المتوقع أن يثير أحدث مشروع لشركة Google المخاوف. يمكن أن تصبح المقالات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التحقق الصارم من الحقائق أو عمليات التحرير الشاملة دون قصد قنوات لنشر المعلومات المضللة.