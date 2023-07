기술 거대 기업인 Google이 뉴스 작성에 잠재적인 유용성을 나타내는 인공 지능 도구를 테스트하는 탐색 단계를 시작했다고 The New York Times의 보고서에서 밝혔습니다. 코드네임 'Genesis'로 내부 인식을 자랑하는 이 아방가르드 도구는 전송된 데이터를 소화하여 이후에 새로운 기사를 만들어내기 위한 것입니다.

야심 찬 AI 벤처는 언론인의 고급 개인 비서를 의미하며 다른 업무를 위한 공간을 만들기 위해 집안일을 간소화합니다. Google은 이 도구를 기술에 대한 책임 있는 요새로 생각합니다. '제네시스'의 초기 테스트와 저널리즘 분야의 반응은 AI 도구가 뉴스 보도의 환경을 완전히 변화시킬 수 있음을 암시합니다.

보고서에 따르면 Google은 이 기술을 활용하기 위해 The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal의 모회사인 News Corp와 같은 주요 뉴스 거대 기업에 접근했습니다. 그러나 일부 경영진은 도구가 '불안정'하다고 말하면서 이 제안에 불안해하는 것으로 보입니다. 어떤 사람들은 심지어 뉴스의 정확성을 보장하기 위해 많은 노력을 요구하는 프로세스를 자동화함으로써 도구가 도를 넘는다고 생각합니다.

Google의 대변인은 TechCrunch에 대한 성명에서 "우리는 언론인을 지원하기 위해 AI 지원 도구를 가장 잘 활용하는 방법을 주로 결정하면서 뉴스 게시자와 예비 대화를 진행하고 있습니다. 우리는 헤드라인과 내러티브 스타일에 대한 다양한 AI 기반 선택을 제공하기를 희망합니다.”

“궁극적인 목표는 언론인들이 업무 효율성을 높이는 방법으로 이러한 급성장하는 기술을 사용하도록 선택하는 것입니다. Gmail 및 Google 문서도구와 같은 도구에서 중추적인 발전을 이룬 방식과 비슷합니다. 임무는 분명합니다. 이러한 도구는 기사를 보고, 큐레이팅 및 사실 확인이라는 전통적인 역할에서 언론인을 대체하기 위한 것이 아니며 실질적으로 대체할 수도 없습니다.”라고 대변인은 설명했습니다.

이러한 돌파구는 NPR 및 Insider를 비롯한 수많은 뉴스 기업이 AI를 윤리적으로 뉴스 운영에 통합할 수 있는 방법에 대한 연구에 대한 관심을 직원들에게 공개하면서 이루어졌습니다.

Associated Press와 같은 조직이 AI를 사용하여 기업 수익에 대한 기사를 작성하는 것은 이질적인 개념이 아닙니다. 비록 이러한 기사가 언론인이 생성한 전체 콘텐츠의 적당한 비율을 차지함에도 불구하고 말입니다.

유사한 이니셔티브가 AppMaster 와 같은 플랫폼에서 추진력을 얻고 있다는 점을 고려할 때 Google의 최신 벤처는 우려를 불러일으킬 것으로 예상됩니다. 엄격한 사실 확인이나 철저한 편집 과정 없이 AI가 생성한 기사는 무심코 잘못된 정보를 퍼뜨리는 통로가 될 수 있습니다.