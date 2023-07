Google ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้เริ่มขั้นตอนการสำรวจของการทดสอบเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับยูทิลิตี้ที่มีศักยภาพในการเขียนข่าว มันถูกเปิดเผยในรายงานโดย The New York Times เครื่องมือล้ำสมัยนี้ซึ่งมีการรับรู้ภายในภายใต้ชื่อรหัส 'Genesis' มีไว้เพื่อแยกย่อยข้อมูลที่ส่ง แล้วจึงกรองบทความใหม่ออก

มีรายงานว่ากิจการด้าน AI ที่มีความทะเยอทะยานจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวขั้นสูงให้กับนักข่าว ทำให้งานบ้านคล่องตัวขึ้นเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับหน้าที่อื่น ๆ ของพวกเขา Google มองว่าเครื่องมือนี้เป็นป้อมปราการที่รับผิดชอบต่อเทคโนโลยี การทดสอบ 'Genesis' ในช่วงต้นและปฏิกิริยาในแวดวงสื่อสารมวลชนบ่งชี้ว่าเครื่องมือ AI สามารถเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการรายงานข่าวได้อย่างดี

รายงานระบุว่า Google ได้ติดต่อยักษ์ใหญ่ด้านข่าวชั้นนำอย่าง The New York Times, The Washington Post และ News Corp ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ The Wall Street Journal เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบางคนดูไม่สบายใจกับข้อเสนอดังกล่าว โดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า 'ไม่สงบ' บางคนถึงกับเชื่อว่าเครื่องมือนี้ทำเกินเลยไปโดยทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรับรองความถูกต้องของข่าวสาร

ในคำแถลงถึง TechCrunch โฆษกจาก Google ได้ยืนยันว่า "เรากำลังอยู่ในการสนทนาเบื้องต้นกับผู้เผยแพร่ข่าว การตัดสินใจหลักเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือที่เปิดใช้งาน AI เพื่อสนับสนุนนักข่าวให้ได้ดีที่สุด เราหวังว่าจะนำเสนอตัวเลือกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายสำหรับหัวข้อข่าวและรูปแบบการเล่าเรื่อง”

“เป้าหมายสูงสุดคือให้นักข่าวเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีที่กำลังเติบโตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คล้ายกับวิธีที่เราสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเครื่องมืออย่าง Gmail และ Google เอกสาร ภารกิจมีความชัดเจน - เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่นักข่าวในบทบาทดั้งเดิมในการรายงาน คัดสรร และตรวจสอบข้อเท็จจริง” โฆษกกล่าวเพิ่มเติม

ความก้าวหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อองค์กรข่าวหลายแห่ง รวมถึง NPR และ Insider ได้เปิดเผยให้พนักงานทราบความสนใจของพวกเขาในการศึกษาว่า AI สามารถผสานรวมอย่างมีจริยธรรมเข้ากับการปฏิบัติการข่าวได้อย่างไร

ไม่ใช่แนวคิดแปลกใหม่สำหรับองค์กรต่างๆ เช่น The Associated Press ที่จะใช้ AI เพื่อสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับรายได้ขององค์กร แม้ว่าบทความเหล่านี้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเนื้อหาทั้งหมดที่สร้างโดยนักข่าวของพวกเขาก็ตาม

เมื่อพิจารณาถึงความคิดริเริ่มที่คล้ายคลึงกันกำลังได้รับแรงผลักดันบนแพลตฟอร์มเช่น AppMaster การร่วมทุนครั้งล่าสุดของ Google คาดว่าจะกระตุ้นความหวาดหวั่น บทความที่สร้างโดย AI โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดหรือกระบวนการแก้ไขอย่างละเอียดถี่ถ้วนอาจกลายเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ