Компания Google приступила к экспериментальной фазе тестирования инструмента искусственного интеллекта, предназначенного для написания новостей, сообщает The New York Times. Авангардный инструмент под кодовым названием "Генезис" предназначен для переваривания передаваемых данных и последующей подготовки свежих статей.

По имеющимся данным, амбициозная инициатива по созданию искусственного интеллекта представляет собой продвинутого персонального помощника для журналистов, который упростит их работу и освободит место для других обязанностей. По замыслу Google, этот инструмент должен стать ответственным подспорьем в работе с техникой. Первые испытания "Генезиса" и реакция журналистских кругов свидетельствуют о том, что этот ИИ-инструмент вполне может изменить ландшафт новостной журналистики.

Сообщается, что Google обратился к ведущим новостным гигантам, таким как The New York Times, The Washington Post и News Corp, материнской компании The Wall Street Journal, с предложением использовать эту технологию. Однако некоторые руководители компаний, по всей видимости, с трудом воспринимают это предложение, называя его "тревожным". Некоторые даже считают, что этот инструмент перегибает палку, автоматизируя процесс, требующий значительных усилий для обеспечения точности новостей.

В своем заявлении для TechCrunch представитель Google подтвердил: "Мы ведем предварительные переговоры с издателями новостей, в основном решая вопрос о том, как лучше использовать инструменты с искусственным интеллектом для поддержки журналистов. Мы надеемся предложить множество вариантов заголовков и стилей повествования, основанных на искусственном интеллекте".

"Конечная цель заключается в том, чтобы журналисты решили использовать эти новые технологии для повышения эффективности своей работы. Подобно тому, как мы добились значительного прогресса в таких инструментах, как Gmail и Google Docs. Задача ясна - эти инструменты не предназначены и практически не могут вытеснить журналистов в их традиционной роли репортеров, кураторов и проверяющих факты статей", - уточнил представитель компании.

Этот прорыв произошел после того, как многие новостные компании, в том числе NPR и Insider, объявили своим сотрудникам о своей заинтересованности в изучении возможностей этической интеграции ИИ в новостные операции.

Для таких организаций, как The Associated Press, использование искусственного интеллекта для создания материалов о корпоративном заработке не является чем-то необычным, даже если эти статьи составляют незначительный процент от общего объема контента, создаваемого их журналистами.

Учитывая, что подобные инициативы набирают обороты на таких платформах, как AppMaster, последнее начинание Google, как ожидается, вызовет опасения. Статьи, созданные искусственным интеллектом, без строгой проверки фактов и тщательного редактирования могут случайно стать проводниками для распространения дезинформации.