Google, il colosso tecnologico, ha iniziato la fase esplorativa di sperimentazione di uno strumento di intelligenza artificiale che potrebbe essere utile per la scrittura di notizie, come ha rivelato il New York Times. Questo strumento all'avanguardia, che vanta un riconoscimento interno con il nome in codice "Genesis", è destinato a digerire i dati trasmessi, sfornando successivamente articoli freschi.

Secondo quanto riferito, l'ambiziosa impresa dell'intelligenza artificiale rappresenta un assistente personale avanzato per i giornalisti, in grado di snellire le attività per lasciare spazio ad altri compiti. Google considera questo strumento come una fortificazione responsabile della tecnologia. I primi test di "Genesis" e le reazioni in ambito giornalistico indicano che lo strumento di intelligenza artificiale potrebbe trasformare il panorama dell'informazione giornalistica.

I rapporti indicano che Google ha contattato i principali giganti dell'informazione come il New York Times, il Washington Post e News Corp, la società madre del Wall Street Journal, per sfruttare questa tecnologia. Tuttavia, alcuni dirigenti sembrano non essere soddisfatti della proposta, definendo lo strumento "inquietante". Alcuni ritengono addirittura che lo strumento si spinga oltre, automatizzando un processo che richiede notevoli sforzi per garantire l'accuratezza delle notizie.

In una dichiarazione rilasciata a TechCrunch, un portavoce di Google ha verificato: "Siamo in fase di conversazione preliminare con gli editori di notizie, soprattutto per decidere come utilizzare al meglio gli strumenti abilitati all'intelligenza artificiale per supportare i giornalisti. Speriamo di poter offrire una serie di scelte alimentate dall'AI per i titoli e gli stili narrativi".

"L'obiettivo finale è che i giornalisti scelgano di utilizzare queste tecnologie emergenti per aumentare l'efficienza del loro lavoro. In modo simile a come abbiamo fatto progressi fondamentali in strumenti come Gmail e Google Docs. La missione è chiara: questi strumenti non hanno lo scopo, e in pratica non possono, di sostituire i giornalisti nel loro ruolo tradizionale di redazione, cura e verifica degli articoli", ha precisato il portavoce.

Questa svolta arriva mentre numerose aziende giornalistiche, tra cui NPR e Insider, hanno rivelato ai loro dipendenti il loro interesse a studiare come l'IA possa essere eticamente integrata nelle loro operazioni giornalistiche.

Non è un concetto estraneo a organizzazioni come l'Associated Press impiegare l'IA per creare storie di guadagni aziendali, anche se questi articoli rappresentano una percentuale modesta del totale dei contenuti generati dai loro giornalisti.

Considerando che iniziative simili stanno prendendo piede su piattaforme come AppMaster, l'ultima iniziativa di Google dovrebbe suscitare apprensione. Gli articoli generati dall'intelligenza artificiale senza un rigoroso fact-checking o un accurato processo di editing potrebbero inavvertitamente diventare canali di diffusione della disinformazione.