Google, gã khổng lồ công nghệ, đã bắt đầu giai đoạn khám phá thử nghiệm một công cụ trí tuệ nhân tạo được đánh dấu là có tiềm năng hữu ích trong việc viết tin tức, nó đã được tiết lộ trong một báo cáo của The New York Times. Công cụ tiên phong này, tự hào có sự công nhận nội bộ dưới tên mã 'Genesis', nhằm tiêu hóa dữ liệu được truyền, sau đó tạo ra các bài báo mới.

Dự án AI đầy tham vọng được cho là mang lại một trợ lý cá nhân tiên tiến cho các nhà báo, hợp lý hóa các công việc để nhường chỗ cho các nhiệm vụ khác của họ. Google dự tính công cụ này như một sự củng cố có trách nhiệm đối với công nghệ. Việc thử nghiệm sớm 'Genesis' và các phản ứng trong lĩnh vực báo chí ngụ ý rằng công cụ AI có thể thay đổi hoàn toàn bối cảnh báo cáo tin tức.

Các báo cáo chỉ ra rằng Google đã tiếp cận những gã khổng lồ tin tức hàng đầu như The New York Times, The Washington Post và News Corp, công ty mẹ của The Wall Street Journal, để khai thác công nghệ này. Tuy nhiên, một số giám đốc điều hành tỏ ra không thoải mái với đề xuất này, gọi công cụ này là "đáng lo ngại". Một số người thậm chí còn tin rằng công cụ này đã vượt quá giới hạn bằng cách tự động hóa một quy trình đòi hỏi nhiều nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của tin tức.

Trong một tuyên bố với TechCrunch, người phát ngôn của Google đã xác minh: “Chúng tôi đang thảo luận sơ bộ với các nhà xuất bản tin tức, quyết định chủ yếu về cách sử dụng tốt nhất các công cụ hỗ trợ AI để hỗ trợ các nhà báo. Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một loạt các lựa chọn do AI cung cấp cho tiêu đề và phong cách tường thuật.”

“Mục tiêu cuối cùng là để các nhà báo lựa chọn sử dụng những công nghệ đang phát triển này như một cách để nâng cao hiệu quả công việc của họ. Tương tự như cách chúng tôi đã tạo ra những tiến bộ quan trọng trong các công cụ như Gmail và Google Documents. Nhiệm vụ rất rõ ràng - những công cụ này không nhằm mục đích và trên thực tế không thể thay thế các nhà báo trong vai trò truyền thống của họ là đưa tin, quản lý và kiểm tra tính xác thực của các bài báo,” người phát ngôn giải thích thêm.

Bước đột phá này xuất hiện khi nhiều doanh nghiệp tin tức, bao gồm NPR và Insider, đã tiết lộ cho nhân viên của họ mối quan tâm của họ trong việc nghiên cứu cách AI có thể được tích hợp một cách có đạo đức vào hoạt động tin tức của họ.

Việc các tổ chức như The Associated Press sử dụng AI để tạo ra những câu chuyện xoay quanh thu nhập của công ty không phải là một khái niệm xa lạ, mặc dù những bài báo này chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng số nội dung do các nhà báo của họ tạo ra.

Xem xét các sáng kiến ​​tương tự đang đạt được động lực trên các nền tảng như AppMaster , liên doanh mới nhất của Google dự kiến ​​sẽ gây ra sự e ngại. Các bài báo do AI tạo ra mà không có quá trình kiểm tra thực tế nghiêm ngặt hoặc chỉnh sửa kỹ lưỡng có thể vô tình trở thành đường dẫn lan truyền thông tin sai lệch.