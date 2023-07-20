据《纽约时报》报道，科技巨头谷歌（Google）已开始对一种人工智能工具进行探索性测试，该工具的潜在用途是新闻写作。这款前卫的工具以 "Genesis "为代号，拥有内部识别功能，旨在消化传输的数据，随后撰写出新的文章。

据报道，这一雄心勃勃的人工智能项目将成为记者的高级个人助理，为他们简化琐碎的工作，为他们的其他职责腾出空间。谷歌将这一工具视为一种负责任的技术强化工具。Genesis "的早期测试和新闻界的反应表明，这一人工智能工具很可能会改变新闻报道的格局。

有报道称，谷歌已经与《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》的母公司新闻集团等主要新闻巨头进行了接触，以利用这项技术。然而，一些高管似乎对这一提议感到不安，称这一工具 "令人不安"。有些人甚至认为，该工具将需要付出巨大努力才能确保新闻准确性的流程自动化，从而越俎代庖。

谷歌发言人在给 TechCrunch 的一份声明中证实："我们正在与新闻出版商进行初步对话，主要是决定如何更好地利用人工智能工具为记者提供支持。我们希望为标题和叙事风格提供一系列由人工智能驱动的选择。"

"我们的最终目标是让记者选择使用这些新兴技术，以此提高他们的工作效率。这与我们在 Gmail 和 Google Docs 等工具上取得关键进展的方式类似。我们的任务很明确--这些工具的目的不是取代记者报道、策划和核实文章的传统角色，实际上也不可能。

在取得这一突破的同时，包括美国国家公共电台（NPR）和 Insider 在内的许多新闻企业都向其员工透露，他们有兴趣研究如何将人工智能以合乎道德的方式整合到新闻业务中。

对于像美联社这样的机构来说，利用人工智能创作企业盈利故事并不是一个陌生的概念，尽管这些文章在其记者创作的全部内容中所占的比例并不大。

考虑到类似的举措正在AppMaster等平台上获得势头，谷歌的最新冒险预计会引起人们的担忧。人工智能生成的文章如果没有经过严格的事实核查或彻底的编辑过程，可能会无意中成为传播错误信息的渠道。