Google, el gigante tecnológico, ha iniciado la fase exploratoria de pruebas de una herramienta de inteligencia artificial marcada por su potencial utilidad en la redacción de noticias, según ha revelado un informe de The New York Times. Esta herramienta vanguardista, que presume de reconocimiento interno bajo el nombre en clave de "Génesis", está pensada para digerir datos transmitidos y, posteriormente, producir artículos frescos.

Al parecer, esta ambiciosa empresa de inteligencia artificial supone un asistente personal avanzado para los periodistas, que agiliza las tareas para que puedan dedicarse a otras tareas. Google concibe esta herramienta como un refuerzo responsable de la tecnología. Las primeras pruebas de "Génesis" y las reacciones en las esferas periodísticas indican que la herramienta de IA podría transformar el panorama de la información periodística.

Los informes indican que Google se ha puesto en contacto con gigantes de la información como The New York Times, The Washington Post y News Corp, la empresa matriz de The Wall Street Journal, para aprovechar esta tecnología. Sin embargo, algunos ejecutivos se muestran incómodos con la propuesta y califican la herramienta de "inquietante". Algunos creen incluso que la herramienta se extralimita al automatizar un proceso que exige grandes esfuerzos para garantizar la exactitud de las noticias.

En declaraciones a TechCrunch, un portavoz de Google ha declarado: "Estamos en conversaciones preliminares con editores de noticias, principalmente para decidir cuál es la mejor manera de utilizar herramientas basadas en IA para ayudar a los periodistas. Esperamos ofrecer una serie de opciones impulsadas por la IA para titulares y estilos narrativos."

"El objetivo final es que los periodistas opten por utilizar estas tecnologías florecientes como forma de aumentar la eficacia de su trabajo. Al igual que hemos hecho con herramientas como Gmail y Google Docs. La misión es clara: estos instrumentos no pretenden, y prácticamente no pueden, desplazar a los periodistas en sus funciones tradicionales de informar, recopilar y verificar artículos", explicó el portavoz.

Este avance se produce en un momento en que numerosas empresas de noticias, entre ellas NPR e Insider, han revelado a sus empleados su interés por estudiar cómo puede integrarse éticamente la IA en sus operaciones informativas.

No es un concepto extraño para organizaciones como The Associated Press emplear IA para crear historias en torno a las ganancias corporativas, aunque estos artículos representen un porcentaje modesto del contenido total generado por sus periodistas.

Teniendo en cuenta que iniciativas similares están ganando impulso en plataformas como AppMaster, se espera que la última aventura de Google despierte recelos. Los artículos generados por IA sin una comprobación rigurosa de los hechos o procesos de edición exhaustivos podrían convertirse inadvertidamente en conductos para la difusión de información errónea.