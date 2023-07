Google, het techbedrijf, is begonnen met de verkennende fase van het testen van een kunstmatige intelligentie-tool die is gemarkeerd voor zijn potentiële nut bij het schrijven van nieuws, zo werd onthuld in een rapport van The New York Times. Deze avant-gardistische tool, die beschikt over interne herkenning onder de codenaam 'Genesis', is bedoeld om verzonden gegevens te verwerken en vervolgens nieuwe artikelen te produceren.

De ambitieuze AI-onderneming is naar verluidt een geavanceerde persoonlijke assistent voor journalisten, die taken stroomlijnt om ruimte te maken voor hun andere taken. Google ziet deze tool als een verantwoorde versterking van technologie. De eerste tests van 'Genesis' en de reacties in de journalistieke wereld wijzen erop dat de AI-tool het landschap van de nieuwsverslaggeving wel eens zou kunnen veranderen.

Rapporten geven aan dat Google toonaangevende nieuwsgiganten zoals The New York Times, The Washington Post en News Corp, het moederbedrijf van The Wall Street Journal, heeft benaderd om deze technologie in te zetten. Sommige leidinggevenden lijken zich echter ongemakkelijk te voelen bij het voorstel en noemen de tool 'verontrustend'. Sommigen vinden zelfs dat de tool te ver gaat door een proces te automatiseren dat grote inspanningen vereist om de nauwkeurigheid van het nieuws te garanderen.

In een verklaring aan TechCrunch bevestigde een woordvoerder van Google: "We zijn in de voorbereidende gesprekken met nieuwsuitgevers, waarbij we vooral beslissen over hoe we het beste AI-tools kunnen gebruiken om journalisten te ondersteunen. We hopen een scala aan AI-gestuurde keuzes voor koppen en verhaalstijlen te kunnen bieden."

"Het uiteindelijke doel is dat journalisten ervoor kiezen om deze opkomende technologieën te gebruiken om hun werk efficiënter te maken. Net zoals we cruciale verbeteringen hebben doorgevoerd in tools als Gmail en Google Docs. De missie is duidelijk - deze instrumenten zijn niet bedoeld, en kunnen journalisten praktisch niet vervangen in hun traditionele rol van verslaggeving, cureren en het controleren van feiten", aldus de woordvoerder.

Deze doorbraak komt op het moment dat veel nieuwsbedrijven, waaronder NPR en Insider, aan hun medewerkers hebben laten weten dat ze willen onderzoeken hoe AI ethisch kan worden geïntegreerd in hun nieuwsactiviteiten.

Het is geen vreemd concept voor organisaties als The Associated Press om AI in te zetten om verhalen te maken over bedrijfsverdiensten, ook al vormen deze artikelen een bescheiden percentage van de totale inhoud die door hun journalisten wordt gegenereerd.

Gezien het feit dat soortgelijke initiatieven op platforms als AppMaster aan kracht winnen, zal Google's nieuwste onderneming naar verwachting zorgen baren. AI-gegenereerde artikelen zonder strenge fact-checking of grondige bewerkingsprocessen kunnen onbedoeld een kanaal worden voor het verspreiden van verkeerde informatie.