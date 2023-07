The New York Times tarafından yayınlanan bir raporda, teknoloji devi Google'ın, haber yazımındaki potansiyel faydasıyla işaretlenmiş bir yapay zeka aracını test etmenin keşif aşamasına başladığı ortaya çıktı. 'Genesis' kod adı altında dahili olarak tanınmasıyla övünen bu avangart araç, iletilen verileri sindirmek ve ardından yeni makaleleri yaymak için tasarlanmıştır.

İddialı AI girişiminin, diğer görevlerine yer açmak için işleri düzene sokan, gazeteciler için gelişmiş bir kişisel asistanı temsil ettiği bildiriliyor. Google, bu aracı teknolojiye karşı sorumlu bir güçlendirme olarak tasavvur etmektedir. 'Genesis'in erken test edilmesi ve gazetecilik alanındaki tepkiler, yapay zeka aracının haber raporlama ortamını pekala değiştirebileceğini ima ediyor.

Raporlar, Google'ın bu teknolojiden yararlanmak için The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın ana şirketi olan News Corp gibi önde gelen haber devleriyle iletişime geçtiğini gösteriyor. Ancak bazı yöneticiler, aracı "rahatsız edici" olarak nitelendirerek bu önermeden rahatsız görünüyorlar. Hatta bazıları, haberlerin doğruluğunu sağlamak için büyük çaba gerektiren bir süreci otomatikleştirerek aracın sınırı aştığına inanıyor.

Google'dan bir sözcü TechCrunch'a yaptığı açıklamada, "Haber yayıncılarıyla, gazetecileri desteklemek için AI özellikli araçları en iyi şekilde nasıl kullanacağımıza karar vermek için ön görüşmeler yapıyoruz. Başlıklar ve anlatı stilleri için yapay zeka destekli bir dizi seçenek sunmayı umuyoruz.”

"Gazetecilerin nihai amacı, iş verimliliklerini artırmanın bir yolu olarak bu gelişmekte olan teknolojileri kullanmayı seçmeleridir. Gmail ve Google Dokümanlar gibi araçlarda önemli ilerlemeler kaydettiğimiz yöntemlere benzer. Misyon açık - bu araçlar, gazetecilerin haber yapma, küratörlük yapma ve makaleleri doğrulama gibi geleneksel rollerini değiştirmeyi amaçlamıyor ve pratikte de değiştiremez," sözcüsü ayrıntılı olarak açıkladı.

Bu atılım, NPR ve Insider dahil olmak üzere çok sayıda haber kuruluşunun çalışanlarına yapay zekanın haber operasyonlarına etik olarak nasıl entegre edilebileceğini inceleme konusundaki ilgilerini açıklamasıyla geldi.

Associated Press gibi kuruluşlar için, bu makaleler gazetecileri tarafından üretilen toplam içeriğin mütevazı bir yüzdesini oluştursa da, yapay zekayı kurumsal kazanç etrafında hikayeler oluşturmak için kullanmak yabancı bir kavram değildir.

Benzer girişimlerin AppMaster gibi platformlarda ivme kazandığı düşünülürse, Google'ın son girişiminin endişelere yol açması bekleniyor. Sıkı doğruluk kontrolü veya kapsamlı düzenleme süreçleri olmaksızın yapay zeka tarafından oluşturulan makaleler, yanlışlıkla yanlış bilgi yaymak için kanallar haline gelebilir.