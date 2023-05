Reconhecida pelo seu criador de aplicações móveis baseado na nuvem, a Appy Pie está agora a revolucionar o serviço de apoio ao cliente, permitindo que as empresas desenvolvam os seus próprios chatbots sem qualquer conhecimento de programação. Na era da transformação digital, os consumidores preferem a comunicação instantânea com as empresas.

A abordagem tradicional de utilizar uma secção no sítio Web de uma empresa para as questões e comentários dos clientes já não é suficiente num mundo movido pela gratificação instantânea. Com a ajuda de um chatbot, as empresas podem dar respostas imediatas aos pedidos de informação dos clientes e fazer circular mensagens promocionais sem intervenção humana directa.

O criador de chatbots da Appy Pie aproveita o poder da inteligência artificial (IA). Os utilizadores podem configurar chatbots para responder a questões comuns dos clientes, permitindo que as equipas de apoio ao cliente se concentrem em áreas que requerem mais atenção humana. A automatização deste elemento do serviço ao cliente traz inúmeros benefícios para empresas de todas as dimensões.

Os chatbots não só reduzem as despesas gerais, como também têm o potencial de gerar mais contactos e aumentar as vendas, se forem implementados correctamente. O principal objectivo da utilização de um chatbot é facilitar conversas significativas com clientes existentes e potenciais sem contratar pessoal adicional. Este objectivo ambicioso, outrora um sonho distante, está a tornar-se uma realidade à medida que as tecnologias de IA e de realidade virtual continuam a evoluir. Consequentemente, mesmo os empresários e profissionais de marketing com competências técnicas mínimas podem agora empregar esta estratégia eficaz nas suas campanhas de geração de leads.

Graças ao criador de chatbots intuitivo da Appy Pie, os utilizadores podem criar chatbots que simulam conversas humanas em apenas três passos simples. Tudo o que é necessário é introduzir um nome para o chatbot, especificar o objectivo, personalizar as funções e, depois, o chatbot está pronto a ser utilizado.

Inquestionavelmente, os chatbots emergiram como um componente essencial das aplicações contemporâneas, mais notavelmente vistos em assistentes virtuais como o Google Assistant e o Siri, bem como em plataformas de mensagens instantâneas, como o Messenger e o WhatsApp.

De forma notável, a Appy Pie simplificou o processo, outrora complexo, de criar um chatbot totalmente funcional em apenas alguns minutos. Isto dá aos utilizadores uma ferramenta valiosa para interagir com o seu público de formas que anteriormente eram impossíveis. Os chatbots não só permitem que as empresas forneçam respostas atempadas às perguntas dos clientes, como também podem ser utilizados para a recolha de dados, apoio em tempo real e upselling.

Ao proporcionar experiências de mensagens envolventes, os chatbots têm o potencial de influenciar as decisões dos clientes. Como resultado, podem orientar os clientes desde o momento em que tomam conhecimento dos produtos ou serviços ao longo de todo o processo de venda.

Embora os chatbots sejam excelentes para melhorar o nível de serviço ao cliente disponível para as empresas, as situações mais complexas podem exigir a transferência do chat para uma plataforma de chat ao vivo, integrando o software de chat ao vivo preferido dos utilizadores.

Os chatbots desenvolvidos com o novo construtor de chatbots da Appy Pie são ferramentas essenciais para o arsenal de qualquer empresário, quer esteja a gerir uma grande empresa ou uma pequena startup. As empresas têm todos os motivos para integrar um chatbot na sua aplicação móvel ou no seu sítio Web, uma vez que o AppMaster platform oferece acesso a esta funcionalidade, sem quaisquer conhecimentos técnicos ou de codificação.