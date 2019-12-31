Компания Appy Pie, известная своим облачным конструктором мобильных приложений, теперь революционизирует обслуживание клиентов, позволяя компаниям разрабатывать собственные чат-боты без каких-либо знаний в области кодирования. В эпоху цифровой трансформации потребители предпочитают мгновенное общение с компаниями.

Традиционный подход, когда для запросов и отзывов клиентов используется раздел на веб-сайте компании, больше не подходит в мире, где царит мгновенное удовлетворение. С помощью чат-бота компании могут мгновенно отвечать на запросы клиентов и распространять рекламные сообщения без непосредственного вмешательства человека.

Конструктор чатботов от Appy Pie использует возможности искусственного интеллекта (ИИ). Пользователи могут настроить чат-ботов для решения распространенных вопросов клиентов, позволяя командам по обслуживанию клиентов сосредоточиться на областях, требующих большего внимания со стороны человека. Автоматизация этого элемента обслуживания клиентов дает многочисленные преимущества предприятиям любого размера.

Чат-боты не только снижают накладные расходы, но и при правильном применении способны генерировать большее количество потенциальных клиентов и увеличивать продажи. Основная цель использования чат-бота - облегчить содержательные беседы с существующими и потенциальными клиентами без привлечения дополнительного персонала. Эта амбициозная цель, когда-то бывшая далекой мечтой, становится реальностью по мере развития технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Следовательно, даже владельцы бизнеса и маркетологи с минимальными техническими навыками теперь могут использовать эту эффективную стратегию в своих кампаниях по привлечению клиентов.

Благодаря интуитивно понятному конструктору чат-ботов Appy Pie пользователи могут создавать чат-боты, имитирующие человеческие разговоры, всего за три простых шага. Все, что требуется, - это ввести имя чатбота, указать цель, настроить функции, после чего чатбот готов к использованию.

Несомненно, чат-боты стали неотъемлемым компонентом современных приложений, что особенно заметно в таких виртуальных помощниках, как Google Assistant и Siri, а также в платформах обмена мгновенными сообщениями, таких как Messenger и WhatsApp.

Примечательно, что Appy Pie упростила сложный процесс создания полнофункционального чат-бота всего за несколько минут. Это дает пользователям ценный инструмент для взаимодействия со своей аудиторией, что ранее было невозможно. Чат-боты не только позволяют компаниям своевременно отвечать на запросы клиентов, но и могут использоваться для сбора данных, поддержки в режиме реального времени и повышения продаж.

Предоставляя захватывающий опыт общения, чат-боты способны влиять на решения клиентов. В результате они могут направлять клиентов с момента знакомства с продуктами или услугами на протяжении всего процесса продажи.

Хотя чат-боты отлично подходят для повышения уровня обслуживания клиентов, доступного предприятиям, более сложные ситуации могут потребовать переноса чата на платформу живого чата путем интеграции программного обеспечения, предпочитаемого пользователями для живого чата.

Чат-боты, разработанные с помощью нового конструктора чат-ботов Appy Pie, являются необходимыми инструментами в арсенале каждого предпринимателя, будь то крупная корпорация или небольшой стартап. У бизнеса есть все основания интегрировать чат-бота в свое мобильное приложение или веб-сайт, поскольку AppMaster platform предлагает доступ к этой функции без каких-либо технических знаний или кодирования.