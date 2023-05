Rinomata per il suo costruttore di app mobili basato su cloud, Appy Pie sta ora rivoluzionando il servizio clienti consentendo alle aziende di sviluppare i propri chatbot senza alcuna competenza di codifica. Nell'era della trasformazione digitale, i consumatori preferiscono comunicare istantaneamente con le aziende.

L'approccio tradizionale che prevede l'utilizzo di una sezione del sito web di un'azienda per le domande e i feedback dei clienti non è più sufficiente in un mondo guidato dalla gratificazione istantanea. Con l'aiuto di un chatbot, le aziende possono fornire risposte immediate alle richieste dei clienti e diffondere messaggi promozionali senza l'intervento diretto dell'uomo.

Il costruttore di chatbot di Appy Pie sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale (AI). Gli utenti possono configurare i chatbot per rispondere alle domande più comuni dei clienti, consentendo ai team di assistenza clienti di concentrarsi sulle aree che richiedono maggiore attenzione umana. L'automazione di questo elemento del servizio clienti offre numerosi vantaggi alle aziende di tutte le dimensioni.

I chatbot non solo riducono le spese generali, ma hanno anche il potenziale di generare più contatti e aumentare le vendite, se implementati correttamente. L'obiettivo principale dell'utilizzo di un chatbot è quello di facilitare le conversazioni significative con i clienti esistenti e potenziali senza assumere personale aggiuntivo. Questo ambizioso obiettivo, un tempo un sogno lontano, sta diventando realtà grazie alla continua evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale e realtà virtuale. Di conseguenza, anche gli imprenditori e i marketer con competenze tecniche minime possono ora impiegare questa efficace strategia nelle loro campagne di lead generation.

Grazie all'intuitivo costruttore di chatbot di Appy Pie, gli utenti possono creare chatbot che simulano conversazioni umane in soli tre semplici passaggi. È sufficiente inserire il nome del chatbot, specificarne lo scopo, personalizzare le funzioni e il chatbot è pronto per essere utilizzato.

È indubbio che i chatbot siano diventati una componente essenziale delle app contemporanee, soprattutto negli assistenti virtuali come Google Assistant e Siri, oltre che nelle piattaforme di messaggistica istantanea come Messenger e WhatsApp.

Appy Pie ha semplificato in pochi minuti il processo, un tempo complesso, di creazione di un chatbot completamente funzionale. Questo consente agli utenti di disporre di uno strumento prezioso per coinvolgere il proprio pubblico in modi che prima erano impossibili. I chatbot non solo consentono alle aziende di fornire risposte tempestive alle richieste dei clienti, ma possono anche essere utilizzati per la raccolta di dati, l'assistenza in tempo reale e l'upselling.

Offrendo esperienze di messaggi coinvolgenti, i chatbot hanno il potenziale per influenzare le decisioni dei clienti. Di conseguenza, possono guidare i clienti dal momento in cui si informano sui prodotti o sui servizi fino all'intero processo di vendita.

Sebbene i chatbot eccellano nel migliorare il livello di assistenza clienti a disposizione delle aziende, le situazioni più complesse possono richiedere il trasferimento della chat a una piattaforma di live chat, integrando il software di live chat preferito dagli utenti.

I chatbot sviluppati con il nuovissimo costruttore di chatbot di Appy Pie sono strumenti essenziali per l'arsenale di ogni imprenditore, sia che gestisca una grande azienda o una piccola startup. Le aziende hanno tutte le ragioni per integrare un chatbot nella loro applicazione mobile o nel loro sito web, in quanto l'Appy Pie offre l'accesso a questa funzione senza alcun costo aggiuntivo. AppMaster platform offre l'accesso a questa funzione, senza alcuna competenza tecnica o di codifica.