Znana ze swojego opartego na chmurze kreatora aplikacji mobilnych, Appy Pie rewolucjonizuje teraz obsługę klienta, umożliwiając firmom tworzenie własnych chatbotów bez specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania. W erze cyfrowej transformacji konsumenci preferują natychmiastową komunikację z firmami.

Tradycyjne podejście polegające na wykorzystaniu sekcji na stronie internetowej firmy dla zapytań i opinii klientów nie wystarcza już w świecie napędzanym przez natychmiastową gratyfikację. Z pomocą chatbota, firmy mogą udzielać natychmiastowych odpowiedzi na zapytania klientów i rozpowszechniać wiadomości promocyjne bez bezpośredniej interwencji człowieka.

Kreator chatbotów Appy Pie wykorzystuje moc sztucznej inteligencji (AI). Użytkownicy mogą skonfigurować chatboty, aby odpowiadały na najczęstsze pytania klientów, pozwalając zespołom obsługi klienta skupić się na obszarach wymagających większej uwagi człowieka. Automatyzacja tego elementu obsługi klienta przynosi wiele korzyści firmom każdej wielkości.

Chatboty nie tylko zmniejszają koszty ogólne, ale także mają potencjał generowania większej liczby leadów i zwiększania sprzedaży, jeśli zostaną prawidłowo wdrożone. Głównym celem wykorzystania chatbota jest ułatwienie znaczących rozmów z obecnymi i potencjalnymi klientami bez zatrudniania dodatkowych pracowników. Ten ambitny cel, niegdyś odległe marzenie, staje się rzeczywistością w miarę rozwoju technologii AI i rzeczywistości wirtualnej. W rezultacie, nawet właściciele firm i marketerzy z minimalnymi umiejętnościami technicznymi mogą teraz zastosować tę skuteczną strategię w swoich kampaniach generowania leadów.

Dzięki intuicyjnemu kreatorowi chatbotów Appy Pie, użytkownicy mogą tworzyć chatboty symulujące ludzkie rozmowy w zaledwie trzech prostych krokach. Wystarczy wpisać nazwę chatbota, określić jego cel, dostosować funkcje, a następnie chatbot jest gotowy do użycia.

Bezsprzecznie, chatboty pojawiły się jako niezbędny element współczesnych aplikacji, najbardziej widoczne w wirtualnych asystentów, takich jak Google Assistant i Siri, a także platform komunikacyjnych, takich jak Messenger i WhatsApp.

Appy Pie usprawniło skomplikowany niegdyś proces tworzenia w pełni funkcjonalnego chatbota do zaledwie kilku minut. To daje użytkownikom cenne narzędzie do angażowania się z publicznością w sposób, który wcześniej był niemożliwy. Chatboty nie tylko umożliwiają firmom udzielanie szybkich odpowiedzi na zapytania klientów, ale mogą być również wykorzystywane do zbierania danych, wsparcia w czasie rzeczywistym i upsellingu.

Poprzez dostarczanie wciągających doświadczeń komunikacyjnych, chatboty mają potencjał wpływania na decyzje klientów. W rezultacie mogą one prowadzić klientów od momentu poznania produktów lub usług przez cały proces sprzedaży.

Chociaż chatboty doskonale sprawdzają się w zwiększaniu poziomu obsługi klienta dostępnego dla firm, bardziej złożone sytuacje mogą wymagać przeniesienia czatu na platformę czatu na żywo poprzez integrację preferowanego przez użytkowników oprogramowania do czatu na żywo.

Chatboty opracowane przy użyciu zupełnie nowego kreatora chatbotów Appy Pie są niezbędnymi narzędziami w arsenale każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy prowadzi dużą korporację, czy mały startup. Firmy mają wszelkie powody, aby zintegrować chatbota z ich aplikacją mobilną lub stroną internetową, ponieważ AppMaster platform oferuje dostęp do tej funkcji, bez konieczności posiadania wiedzy technicznej czy kodowania.