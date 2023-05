Appy Pie, bekend om zijn cloud-gebaseerde mobiele app builder, zorgt nu voor een revolutie in de klantenservice door bedrijven in staat te stellen hun eigen chatbots te ontwikkelen zonder enige coderingsexpertise. In het tijdperk van digitale transformatie geven consumenten de voorkeur aan directe communicatie met bedrijven.

De traditionele aanpak van het gebruik van een sectie op de website van een bedrijf voor vragen en feedback van klanten volstaat niet langer in een wereld die gedreven wordt door instant bevrediging. Met behulp van een chatbot kunnen bedrijven onmiddellijk reageren op vragen van klanten en reclameboodschappen verspreiden zonder directe menselijke tussenkomst.

Appy Pie's chatbot bouwer maakt gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie (AI). Gebruikers kunnen chatbots instellen om veelvoorkomende vragen van klanten te beantwoorden, zodat customer care teams zich kunnen richten op gebieden die meer menselijke aandacht vereisen. Het automatiseren van dit onderdeel van de klantenservice levert tal van voordelen op voor bedrijven van elke omvang.

Chatbots verminderen niet alleen de overheadkosten, maar hebben ook het potentieel om meer leads te genereren en de verkoop te verhogen als ze correct worden geïmplementeerd. Het belangrijkste doel van het gebruik van een chatbot is het faciliteren van zinvolle gesprekken met zowel bestaande als potentiële klanten zonder extra personeel in te huren. Dit ambitieuze doel, ooit een verre droom, wordt werkelijkheid nu AI en virtual reality technologieën zich blijven ontwikkelen. Bijgevolg kunnen zelfs ondernemers en marketeers met minimale technische vaardigheden deze effectieve strategie nu toepassen in hun lead generation campagnes.

Dankzij Appy Pie's intuïtieve chatbot builder kunnen gebruikers chatbots opzetten die menselijke gesprekken simuleren in slechts drie eenvoudige stappen. Alles wat nodig is, is het invoeren van een chatbotnaam, het specificeren van het doel, het aanpassen van de functies, en dan is de chatbot klaar voor gebruik.

Ongetwijfeld zijn chatbots een essentieel onderdeel geworden van hedendaagse apps, met name in virtuele assistenten zoals Google Assistant en Siri, en instant messaging platforms zoals Messenger en WhatsApp.

Opmerkelijk genoeg heeft Appy Pie het ooit complexe proces van het maken van een volledig functionele chatbot gestroomlijnd tot slechts enkele minuten. Dit geeft gebruikers een waardevol hulpmiddel om met hun publiek in contact te komen op manieren die voorheen onmogelijk waren. Met chatbots kunnen bedrijven niet alleen tijdig reageren op vragen van klanten, maar ze kunnen ook worden gebruikt voor gegevensverzameling, realtime ondersteuning en upselling.

Door het leveren van meeslepende berichtervaringen hebben chatbots het potentieel om beslissingen van klanten te beïnvloeden. Daardoor kunnen ze klanten begeleiden vanaf het moment dat ze kennismaken met producten of diensten tot en met het hele verkoopproces.

Hoewel chatbots uitblinken in het verbeteren van het niveau van klantenservice dat beschikbaar is voor bedrijven, kan het in complexere situaties nodig zijn de chat over te brengen naar een live chat-platform door de live chat-software van de gebruikers van hun voorkeur te integreren.

Chatbots ontwikkeld met behulp van Appy Pie's gloednieuwe chatbot builder zijn essentiële tools voor het arsenaal van elke ondernemer, of je nu een groot bedrijf runt of een kleine startup. Bedrijven hebben alle reden om een chatbot te integreren in hun mobiele app of website, omdat de AppMaster platform toegang biedt tot deze functie, zonder enige technische expertise of codering.