Appy Pie以其基于云的移动应用程序构建器而闻名，现在正通过使企业能够开发自己的聊天机器人而不需要任何编码专业知识来革新客户服务。在数字转型时代，消费者更喜欢与企业进行即时沟通。

在这个由即时满足驱动的世界里，使用公司网站上的一个板块来处理客户的询问和反馈的传统方法已经不够用了。在聊天机器人的帮助下，企业可以对客户的询问提供即时回应，并在没有直接人工干预的情况下传播促销信息。

Appy Pie的聊天机器人建设者利用了人工智能（AI）的力量。用户可以设置聊天机器人来解决常见的客户问题，使客户关怀团队能够专注于需要更多人力关注的领域。将客户服务的这一要素自动化，对各种规模的企业都有许多好处。

聊天机器人不仅可以减少管理费用，而且如果实施得当，还有可能产生更多的线索，增加销售额。利用聊天机器人的主要目的是促进与现有和潜在客户的有意义的对话，而不需要雇用额外的工作人员。随着人工智能和虚拟现实技术的不断发展，这一雄心勃勃的目标，曾经是一个遥远的梦想，正在成为现实。因此，即使是拥有最低限度技术技能的企业主和营销人员，现在也可以在他们的线索生成活动中采用这一有效策略。

由于Appy Pie的直观聊天机器人构建器，用户只需三个简单的步骤就可以建立模拟人类对话的聊天机器人。所需要的只是输入一个聊天机器人的名称，指定目的，定制功能，然后聊天机器人就可以使用了。

毫无疑问，聊天机器人已经成为当代应用程序的一个重要组成部分，最明显的是在谷歌助理和Siri等虚拟助手以及Messenger和WhatsApp等即时通信平台中看到。

值得注意的是，Appy Pie将曾经复杂的创建一个功能齐全的聊天机器人的过程简化为短短几分钟。这为用户提供了一个宝贵的工具，使他们能够以以前不可能的方式与受众接触。聊天机器人不仅使企业能够及时回应客户的询问，而且还可以用于数据收集、实时支持和追加销售。

通过提供身临其境的信息体验，聊天机器人有可能影响客户的决定。因此，它们可以在整个销售过程中引导客户从了解产品或服务的角度出发。

虽然聊天机器人擅长提高企业可用的客户服务水平，但更复杂的情况可能需要通过整合用户首选的即时聊天软件将聊天转移到即时聊天平台。

使用Appy Pie的全新聊天机器人构建器开发的聊天机器人是每个企业家的重要工具，无论是经营大型企业还是小型创业公司。企业完全有理由将聊天机器人整合到他们的移动应用或网站中，因为 AppMaster platform它提供了获得这一功能的途径，而无需任何技术专长或编码。